قرعة نارية في دوري الأبطال وبايرن في "مجموعة الموت"

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عن وقوع بايرن ميونيخ الألماني في مواجهة برشلونة الإسباني الخميس (25 آب/أغسطس 2022) في إسطنبول التي ستكون مسرح المباراة النهائية في 10 حزيران/يونيو 2023.
وبحكم وجود بايرن ميونيخ في المستوى الأول وبرشلونة في الثاني، أسفرت القرعة عن وقوعهما ضمن المجموعة ذاتها وهي الثالثة التي ستكون نارية بوجود إنتر الإيطالي أيضاً.
وشاءت الصدف أن تضع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل هذا الصيف إلى برشلونة، في مواجهة فريقه السابق بايرن الذي تركه بعدما دافع عن ألوانه منذ 2014 وتوج معه هدافاً للدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية. ويتجدد الموعد بين الفريقين بعدما كانا في المجموعة ذاتها أيضاً الموسم الماضي حين فاز بايرن ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 3-صفر.
وستكون المواجهة إعادة أيضاً لربع نهائي 2019-2020 الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، وحقق حينها النادي البافاري نتيجة تاريخية 8-2 في طريقه الى اللقب السادس في تاريخه على حساب باريس سان جرمان.
وشاءت الصدف أن تضع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل الى برشلونة، في مواجهة فريقه السابق بايرن ميونيخ.
وقد أوقعت القرعة الفريق الفرنسي ضمن المجموعة الثامنة بجانب يوفنتوس الإيطالي، ليتواجه بالتالي مع جناحه السابق الأرجنتيني أنخل دي ماريا المنضم حديثاً إلى عملاق تورينو.
أما بالنسبة لريال مدريد الإسباني المتوج الموسم الماضي بلقبه الرابع عشر في المسابقة على حساب ليفربول الإنجليزي، فيبدو على الورق أمام مهمة سهلة بعدما جاء في المجموعة السادسة بجانب لايبزيغ الألماني وشاختار دانييتسك الأوكراني وسلتيك الأسكتلندي.
وبالنسبة لوصيفه ليفربول، بطل المسابقة 6 مرات آخرها عام 2019، فجاء في المجموعة الأولى بصحبة أياكس أمستردام الهولندي ونابولي الإيطالي ورينجرز الأسكتلندي، بينما وقع غريمه مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز في المجموعة السابعة الى جانب إشبيلية الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وكوبنهاغن الدنماركي.
تبدو مهمة ريال مدريد الإسباني بكأس السوبر سهلة على الورق.
ونظراً لإقامة مونديال قطر في فصل الشتاء، سيكون برنامج دور المجموعات مضغوطاً حيث تقام المراحل الست على مدى شهرين، إذ أجبرت إقامة كأس العالم في الفترة من 20 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر الاتحاد الاوروبي على إجراء كل المباريات في غضون تسعة أسابيع بدءاً من 6 أيلول/سبتمبر.
وهكذا بدت المجموعات بعد قرعة الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022/2023:
المجموعة الأولى: أياكس الهولندي- ليفربول الإنجليزي- نابولي الإيطالي- رينجرز الأسكتلندي.
المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي- أتلتيكو مدريد- باير ليفركوزن الألماني- كلوب بروغ البلجيكي.
المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني- برشلونة الإسباني- إنتر ميلان الإيطالي- فيكتوريا بلزن التشيكي.
المجموعة الرابعة: إنتراخت فرانكفورت الألماني- توتنهام الإنجليزي- سبورتنغ لشبونة البرتغالي- مارسيليا الفرنسي.
المجموعة الخامسة: ميلان الإيطالي- تشيلسي الإنجليزي- ريد بول سالزبورغ النمساوي- دينامو زغرب الكرواتي.
المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني- لايبزيغ الألماني- شاختار دونيتسك الأوكراني- سلتيك الأسكتلندي.
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي- أشبيلية الإسباني- بوروسيا دورتموند الألماني- كوبنهاغن الدنماركي.
المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان الفرنسي- يوفنتوس الإيطالي- بنفيكا البرتغالي- مكابي حيفا الإسرائيلي.
م.ع.ح/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
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