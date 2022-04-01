 قرعة كأس العالم.. صدام ألماني-إسباني والعرب في أربع مجموعات | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.04.2022

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رياضة

قرعة كأس العالم.. صدام ألماني-إسباني والعرب في أربع مجموعات

يصطدم المنتخب الألماني بنظيره الإسباني في المجموعة الخامسة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022 فيما توزعت المنتخبات العربية على أربع مجموعات وتفادت مواجهات فيما بينها في انتظار نتيجة ملحق الإمارات/أستراليا/بيرو.

المنتخب الألماني والمنتخب الإسباني في المجموعة الخامسة

يصطدم المنتخب الألماني بنظيره الإسباني في المجموعة الخامسة

تلعب إسبانيا مع ألمانيا في مواجهة بين فائزين سابقين بكأس العالم في المجموعة الخامسة، فيما سيواجه المنتخب الأمريكي نظيره الإنجليزي وكذلك منتخب إيران في المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

مختارات

حجزت البرتغال وبولندا مقعدين في نهائيات كأس العالم بقطر. وفي حين أنهت البرتغال مغامرة مقدونيا الشمالية وبات رونالدو على أبواب المشاركة للمرة الخامسة بالمونديال، نجح ليفاندوفسكي في منح بولندا التأهل على حساب السويد.

بجدارة نجح منتخب المغرب لكرة القدم في الصعود إلى مونديال قطر 2022 بعد اكتساحه لضيفه فريق الكونغو. بينما اكتفى نسور قرطاج بالتعادل مع منتخب مالي ليرافقوا أسود أطلس إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخ مشاركتهم بالبطولة.

ليس غياب إيطاليا المفاجأة المدوية الوحيدة التي شهدتها مرحلة التصفيات للتأهل إلى مونديال قطر، ولكن هناك أخرى ستؤدي إلى غياب أسماء رنانة في عالم كرة القدم وعلى رأسها محمد صلاح.

وتلعب فرنسا حاملة اللقب مع الدنمرك وتونس في المجموعة الرابعة، فيما ستلعب البرازيل ضد سويسرا في المجموعة السابعة، ويلعب المغرب مع بلجيكا وكرواتيا في المجموعة السادسة، وتلعب قطر المستضيفة في المجموعة الأولى ضد هولندا والسنغال، وستلعب السعودية في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والمكسيك.

واجتمع عالم كرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة (الأول من نيسان/ أبرسيل 2022) مع انطلاق حفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2022 بالموسيقى والرقص.

ورحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالضيوف ومن بينهم مدربو منتخبات وطنية ولاعبون فازوا بكأس العالم ومسؤولو اللعبة من جميع أنحاء العالم احتشدوا لمعرفة أطراف مباريات دور المجموعات خلال حفل قدمه الممثل البريطاني إدريس إلبا والمذيعة الرياضية الشهيرة ريشمين شودري.

قرعة كأس العالم 2022 اللاعب الألماني لوتار ماتيوس

اللاعب الألماني السابق لوتار ماتيوس شارك في سحب قرعة كأس العالم 2022 في قطر

وتقام البطولة لأول مرة في الشرق الأوسط في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وألقت الفنانة المصرية شريهان كلمة مفعمة بالمشاعر على خلفية رسومات مستوحاة من الشرق الأوسط. وتجمع مشجعون خارج مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على أمل مشاهدة بعض الأسماء اللامعة الحاضرة، والتي من بينها أبطال سابقون مثل الألماني لوتار ماتيوس والإيطالي أليساندرو ديل بييرو والبرازيلي كافو.

وتمهد القرعة الطريق أمام 29 منتخبا متأهلا لنهائيات البطولة حتى الآن، في انتظار اكتمال عقد المنتخبات 32 المشاركة بانضمام الفرق الثلاثة المتبقية في يونيو/ حزيران المقبل، حيث تتنافس ثمانية منتخبات للفوز بإحدى هذه البطاقات الثلاث المتبقية.

وفيما يلي النتائج الكاملة:

المجموعة الأولى

قطر

الإكوادور

السنغال

هولندا

المجموعة الثانية

إنجلترا

إيران

الولايات المتحدة

المتأهل من الملحق الأوروبي بين أوكرانيا واسكتلندا وويلز

المجموعة الثالثة

الأرجنتين

السعودية

المكسيك

بولندا

المجموعة الرابعة

فرنسا

الدنمرك

‭ ‬تونس

الفائز من ملحق الإمارات وأستراليا ضد بيرو

المجموعة الخامسة

إسبانيا

ألمانيا

اليابان

الفائز من الملحق بين كوستاريكا ونيوزيلندا

المجموعة السادسة

بلجيكا

المغرب

كرواتيا

كندا

المجموعة السابعة

البرازيل

صربيا

سويسرا

الكاميرون

المجموعة الثامنة

البرتغال

أوروجواي

كوريا الجنوبية

غانا

ع.ا/ع.ج ( رويترز)

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