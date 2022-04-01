قرعة كأس العالم.. صدام ألماني-إسباني والعرب في أربع مجموعات

تلعب إسبانيا مع ألمانيا في مواجهة بين فائزين سابقين بكأس العالم في المجموعة الخامسة، فيما سيواجه المنتخب الأمريكي نظيره الإنجليزي وكذلك منتخب إيران في المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وتلعب فرنسا حاملة اللقب مع الدنمرك وتونس في المجموعة الرابعة، فيما ستلعب البرازيل ضد سويسرا في المجموعة السابعة، ويلعب المغرب مع بلجيكا وكرواتيا في المجموعة السادسة، وتلعب قطر المستضيفة في المجموعة الأولى ضد هولندا والسنغال، وستلعب السعودية في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والمكسيك.

واجتمع عالم كرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة (الأول من نيسان/ أبرسيل 2022) مع انطلاق حفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2022 بالموسيقى والرقص.

ورحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالضيوف ومن بينهم مدربو منتخبات وطنية ولاعبون فازوا بكأس العالم ومسؤولو اللعبة من جميع أنحاء العالم احتشدوا لمعرفة أطراف مباريات دور المجموعات خلال حفل قدمه الممثل البريطاني إدريس إلبا والمذيعة الرياضية الشهيرة ريشمين شودري.

اللاعب الألماني السابق لوتار ماتيوس شارك في سحب قرعة كأس العالم 2022 في قطر

وتقام البطولة لأول مرة في الشرق الأوسط في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وألقت الفنانة المصرية شريهان كلمة مفعمة بالمشاعر على خلفية رسومات مستوحاة من الشرق الأوسط. وتجمع مشجعون خارج مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على أمل مشاهدة بعض الأسماء اللامعة الحاضرة، والتي من بينها أبطال سابقون مثل الألماني لوتار ماتيوس والإيطالي أليساندرو ديل بييرو والبرازيلي كافو.

وتمهد القرعة الطريق أمام 29 منتخبا متأهلا لنهائيات البطولة حتى الآن، في انتظار اكتمال عقد المنتخبات 32 المشاركة بانضمام الفرق الثلاثة المتبقية في يونيو/ حزيران المقبل، حيث تتنافس ثمانية منتخبات للفوز بإحدى هذه البطاقات الثلاث المتبقية.

وفيما يلي النتائج الكاملة:

المجموعة الأولى

قطر

الإكوادور

السنغال

هولندا

المجموعة الثانية

إنجلترا

إيران

الولايات المتحدة

المتأهل من الملحق الأوروبي بين أوكرانيا واسكتلندا وويلز

المجموعة الثالثة

الأرجنتين

السعودية

المكسيك

بولندا

المجموعة الرابعة

فرنسا

الدنمرك

‭ ‬تونس

الفائز من ملحق الإمارات وأستراليا ضد بيرو

المجموعة الخامسة

إسبانيا

ألمانيا

اليابان

الفائز من الملحق بين كوستاريكا ونيوزيلندا

المجموعة السادسة

بلجيكا

المغرب

كرواتيا

كندا

المجموعة السابعة

البرازيل

صربيا

سويسرا

الكاميرون

المجموعة الثامنة

البرتغال

أوروجواي

كوريا الجنوبية

غانا

ع.ا/ع.ج ( رويترز)