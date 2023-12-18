قرعة دوري الأبطال: بايرن يواجه لاتسيو والريال ضد لايبزيغ

أسفرت قرعة ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عن اختبار سهل نسبياً لمانشستر سيتي الانكليزي حامل اللقب أمام اف سي كوبنهاغن الدنماركي، فيما تنتظر برشلونة الإسباني مهمة صعبة أمام نابولي الإيطالي. فماذا عن الفرق الألمانية؟

سُحبت قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الإثنين (18 ديسمبر/كانون الأول 2023)، ونتجت عنها مواجهة مانشستر سيتي، حامل اللقب، مع كوبنهاغن، فيما يلعب برشلونة مع نابولي في قمة بين بطلي إسبانيا وإيطاليا.

وتبدو حظوظ سيتي، بطل الموسم الماضي ووصيف نسخة 2021، كبيرة أمام اف سي كوبنهاغن مفاجأة دور المجموعات، عندما حل وصيفا لبايرن ميونيخ الألماني في المجموعة الاولى وساهم في اقصاء الفريق الإنكليزي الآخر مانشستر يونايتد. وتصدر الفريق المملوك إماراتياً والساعي الى الاحتفاظ باللقب الذي ظفر به الموسم الماضي للمرة الاولى في تاريخه، مجموعته السابعة بالعلامة الكاملة.

وعلق مديره الرياضي الإسباني تشيكي بيغيرستاين، بعد القرعة التي سُحبت في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة في مدينة نيون السويسرية: "كوبنهاغن فريق واجهناه في السابق ونعرفه جيداً وقدم مستوى رائعاً وملعبهم رائع، لكن الامور مختلفة الآن بعد سنتين". وكان سيتي سحق كوبنهاغن 5-0 في دور المجموعات في النسخة الماضية وتعادل معه دون أهداف إياباً، في طريقه إلى إحراز اللقب.

وأضاف مدير برشلونة السابق "الأهم بالنسبة لنا أننا رأيناهم في مرحلة المجموعات، كانوا أفضل فريق في المجموعة الأولى. يجب أن نخوض المواجهة بمحمل الجد ونحترم الفريق وما قدمه". وتابع "صحيح أننا نرغب في الاحتفاظ باللقب، ولكن المهمة لن تكون سهلة ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة جميع الفرق وأولها إف سي كوبنهاغن".

بايرن يواجه لاتسيو

في المقابل، سيكون برشلونة، المتوج بلقب المسابقة خمس مرات آخرها عام 2015، في مواجهة صعبة أمام نابولي بطل إيطاليا الذي حل وصيفا في المجموعة الثالثة لريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (14).

وخلّفت القرعة أيضاً مواجهة من العيار الثقيل بين إنتر ميلان الإيطالي، وصيف بطل النسخة الأخيرة والمتوج باللقب ثلاث مرات، وأتلتيكو مدريد الإسباني الوصيف ثلاث مرات تحت إشراف نجم وسط إنتر السابق الأرجنتيني دييغو سيميوني.

هل يواصل هاري كين قيادته لبايرن ميونيخ في اكتساح الفرق المنافسة؟ صورة من: Tom Weller/dpa/picture alliance

وعلى غرار مانشستر سيتي، تبدو فرص بايرن ميونيخ البطل ست مرات كبيرة لمواصلة مشواره في المسابقة حيث أوقعته القرعة في مواجهة لاتسيو الممثل الثالث لإيطاليا، والأمر ذاته بالنسبة لريال مدريد الذي سيلاقي لايبزيغ الألماني.

الريال يواجه لايبزيغ

وقال مدير النادي الملكي ونجمه السابق إيميليو بوتراغوينيو "المواجهات صعبة دائما في هذه المسابقة وليس هناك فريق قوي وآخر ضعيف، نحن نتحدث عن دوري الأبطال وسيتعين علينا مواجهة فرق قوية إذا رغبنا في التتويج باللقب".

وأضاف "لايبزيغ فريق قوي وتنافسي جدا وواجهناه الموسم الماضي ولكن في دور المجموعات، الآن سيكون الأمر مختلفا في دور خروج المغلوب. يجب أن نلعب بأفضل حالاتنا إذا ما أردنا أن نمر إلى الدور القادم".

وتابع "لا يمكن أن نتكهن بمصيرنا في هذه المسابقة لأن كل التفاصيل مهمة ويمكن أن تغير مجريات المباريات. الآن التركيز سيكون على لايبزيغ ومحاولة المرور إلى الدور المقبل وبعدها سنرى".

وكان ريال مدريد تغلب على لايبزيغ 2-0 في مدريد ضمن دور المجموعات الموسم الماضي، وخسر 2-3 في لايبزيغ في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

تأهل باريس سان جيرمان بصعوبة إلى دور الـ16 عشر ضمن المجموعة التي تصدرها دورتموند الألماني. صورة من: Martin Meissner/AP/picture alliance

باريس يطارد لقبه الأول

وكانت القرعة رحيمة بباريس سان جرمان الفرنسي وصيف نسخة 2020 عندما أوقعته في مواجهة في المتناول نسبياً أمام ريال سوسييداد، الممثل الرابع لإسبانيا. وخرج النادي الباريسي الذي يلهث وراء لقبه الأول في المسابقة القارية العريقة، من عنق الزجاجة في دور المجموعات وحجز بطاقته بشق النفس مستفيداً من فوز ميلان الايطالي على نيوكاسل الانكليزي في الجولة الاخيرة.

وفي مباراتين متكافئتين، يلعب بورتو البرتغالي، بطل عامي 1987 و2004، مع أرسنال الانكليزي وصيف نسخة 2006، وأيندهوفن الهولندي، بطل 1988، مع بوروسيا دورتموند الألماني بطل 1997 ووصيف 2013.

يذكر أن الدور ثمن النهائي يشهد مشاركة أربعة فرق إسبانية وثلاثة ألمانية ومثلها إيطالية، وفريقين إنكليزيين وفريق واحد من فرنسا وهولندا والبرتغال والدنمارك. وتقام مباريات الذهاب في 13 و14 و20 و21 شباط/فبراير المقبل، والإياب في 5 و6 و12 و13 آذار/مارس المقبل.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)