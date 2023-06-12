 قرش الغردقة.. خبير يكشف السبب ومسيّرات لحماية السائحين | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 13.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

قرش الغردقة.. خبير يكشف السبب ومسيّرات لحماية السائحين

اتخذت السلطات المصرية قرارات لحماية السائحين بعد أيام من واقعة التهام سمكة قرش سائح قرب مدينة الغردقة مع دراسة نشر طائرات مسيرة. في المقابل كشف الدكتور عصام حجي، الباحث في وكالة ناسا، عن أسباب تكرار مثل هذه الحوادث.

مصر هجوم سمكة قرش في الغردقة ومقتل سائح روسي، صورة رمزية.

مصر هجوم سمكة قرش في الغردقة ومقتل سائح روسي، صورة رمزية.

لا حديث يعلو في وسائل الإعلام المصرية ومنصات التواصل الاجتماعي منذ الخميس ( 8 مايو/ أيار) على واقعة التهام سمكة قرش سائحا روسيا في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر. وعلى الفور  حثت القنصلية الروسية في الغردقة السياح الروس على توخي الحذر أثناء السباحة والالتزام بأي حظر للسباحة قد تفرضه السلطات المحلية.

أما على الصعيد الرسمي، فقد قررت وزارة البيئة صيد سمكة القرش التي تسببت بوفاة الشاب الروسي لتشريحها وتحديد سبب خروجها للشاطئ فيما فرضت حظرا لمدة يومين على "السباحة والرياضات المائية" على الشواطئ قرب الشاطئ الذي شهد الواقعة.

وبالفعل انتشرفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنه لعملية اصطياد سمكة القرش بمعاونة بعض الصيادين الذين توجهوا إلى الشاطئ بعد استدعائهم من قبل السلطات المختصة.

ويأتي ذلك في وقت تأمل فيه مصر في جذب العديد من السائحين إلى شواطئها العديدة خلال الموسم السياحي الجديد على أمل إنعاش مواردها من العملات الصعبة خاصة أن السياحة تشكل مصدرا مهما للنقد الأجنبي وسوق العمل في البلاد بإيرادات بلغت حوالي 11 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران العام الماضي.

إجراءات السلامة

وأعلنت السلطات المصرية اتخاذ خطوات من بينها إلزام الفنادق بوضع شباك صيد بحرية بمواصفات خاصة بهدف منع وصول أسماك القرش إلى الشاطئ، فيما أكد محافظ البحر الأحمر أن هذا الأمر سيطبق مع الحفاظ على حياة الشعاب المرجانية.

بدوره، أشار مجدي صادق، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة باتحاد الغرف السياحية، إلى أنه جرى "تشكيل لجنة إدارة أزمة اتخذت قرارات بالفعل فيما مازلت قرارات أخرى محل دراسة."

وفي مقابلة مع DW عربية، أضاف "القرارات التي اتخذت شملت ضرورة قيام كل فندق ومنتجع بتعيين منقذين حاصلين على دورات تدريبية على أعلى مستوى، في منطقة الشاطئ مع تمركزهم في أماكن مرتفعة مثل أبراج حتى يمكنهم رصد أي تحرك في طريقه صوب منطقة السباحة".

ويتابع: "يُجرى دراسة نشر طائرات مسيرة تجوب مناطق الشواطئ من أجل رصد أفواج الأسماك أو سلوكها مع التعاون مع الغواصيين ومنظمي مراكب الرحلات البحرية للاستماع إلى آرائهم حيال طرق توفير الحماية للسائحين في السواحل المصرية".

قليلا ما تهاجم أسماك القرش السائحين إلا في حال تجاوز الحدود المسموح بها، ، تقول وزارة البيئة المصرية.

قليلا ما تهاجم أسماك القرش السائحين إلا في حال تجاوز الحدود المسموح بها، ، تقول وزارة البيئة المصرية.

السبب والحل؟

يشار إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه الذي يحدث قرب الشواطئ المصرية، ففي يوليو/تموز 2022 لقيت سائحتان مصرعيهما بعدما هاجمهما سمك القرش في جنوب مدينة الغردقة.

مختارات

وفي عام 2018، عُثر على بقايا جثة سائح تشيكي على أحد شواطئ مدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر بعدما أكد مسؤول أنه قرر السباحة في منطقة توجد فيها أسماك قرش، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي 2015 قُتل سائح ألماني خمسيني بعدما هاجمته سمكة قرش حين كان يسبح خلال رحلة بحرية في مدينة القصير السياحية جنوب شرق البلاد.

وإزاء ذلك، قدم الدكتور عصام حجي، الباحث في جامعة جنوب كاليفورنيا ووكالة ناسا، التفسير العلمي وراء تكرار وقائع مهاجمة أسماك القرش للبشر على سواحل منطقة الشرق الأوسط.

ومتحدثا إلى DW عربية، قال "هذه الحوادث تقع بسبب تدهور الوضع البيئي في الشواطئ بمعنى تدهور البيئة البحرية بما يضر بالصحة العامة للشواطئ ويمكن الوقوف على ذلك بمجرد رصد عملية التآكل السريع التي تتعرض له شواطئ البحر الأحمر والمتوسط بسبب الامتداد العمراني على السواحل".

وأضاف "في ضوء هذا الزحف العمراني، فإن الأمطار عندما تسقط لا تجرف الأتربة إلى البحر ما يعوق وصول المعادن اللازمة لتغذية البيئة البحرية إلى أعماق المياه ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تدهور البيئة البحرية وبمرور الوقت تختفي أنواع من الأسماك فيما تصبح كائنات أخرى مثل أسماك القرش أكثر عدوانية".

وأشار حجي، الذي أجرى أبحاثا مكثفة وكتب مقالات عديدة عن تأثير التغير المناخي والبيئي على منطقة الشرق الأوسط، إلى أن الحل يكمن في القيام بدراسات بيئية قبل تنفيذ أي مشاريع سياحية قرب الشواطئ.

وقال "يتعين إجراء المزيد من الدراسات للمحافظة على البيئة البحرية في أماكن المنتجعات السياحية. وفيما يتعلق بالامتداد العمراني، يجب ضمان التأكد من أن هذه المنشآت لن تعوق عملية إمداد الشواطئ بالأتربة والمعادن التي تقوم بها السيول والأمطار بما يحافظ على تنوع البيئة البحرية".

الغردقة، مصر، أرشيف (23.10.2023).

يقول الباحث عصام حجي إنّ هذه "الحوادث تقع بسبب تدهور الوضع البيئي في الشواطئ بمعنى تدهور البيئة البحرية بما يضر بالصحة العامة للشواطئ".

زخم التواصل الاجتماعي

وعلى وفور وقوع الحادثة، تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه يوثق لحظة مهاجمة سمكة القرش السائح الروسي الذي كان يبدو أنه يستغيث وهو يصارع في عرض البحر قبل أن تأتي عليه السمكة وهي من نوع النمر في فترة زمنية لم تتجاوز الدقيقتين.

لكن نشر هذا المقطع جلب انتقادات البعض من بينهم رجل الأعمال المصري نجيب سايروس، شقيق سميح مؤسس منتجع الجونة الشهير على شاطئ البحر الأحمر، مطالبا في تغريدة بوقف نشر الفيديو لأنه يضر بالسياحة وهو ما أثار سخرية رواد التواصل الاجتماعي.

نصائح بنكهة ساخرة

ومنذ الحادثة، سعت قنوات تليفزيونية إلى إستضافة خبراء للحديث عن كيفية تفادي التعرض لهجمات من أسماك القرش التي تعيش في البحر الأحمر، لكنها حوادث مهاجمتها للبشر محدودة. 

وأدلى بعض رواد التواصل الاجتماعي بدلوهم في إعطاء نصائح في حالة مشاهدة أسماك القرش وأيضا ذكر الأوقات التي يفضل تجنب السباحة فيها مثل الفجر لأنها فترات اقتراب أسماك القرش من الشواطئ، على حد قولهم.

محمد فرحان

  • Marokko | Kamelwanderung

    السياحة العربية في 2023.. وجهات واعدة وأخرى تبحث عن موطئ قدم

    رمال مرزوكة في المغرب

    المغرب ليس فقط أكادير أو مراكش. هو كذلك كثبان الصحراء في مناطق منها مرزوكة التي تستقطب السياح الراغبين في اكتشاف السياحة الصحراوية. هذه الوجهة شهيرة خصوصا في فصل الشتاء والخريف حيث تكون درجات الحرارة منخفضة في أوروبا، لكنها مناسبة جدا في الجنوب الشرقي للمغرب، لأجل مغامرة لا تنسى مع الرمال.

  • Jordanien | Beduinen-Teekaraffen vor Ed-Deir, das Kloster, Petra

    السياحة العربية في 2023.. وجهات واعدة وأخرى تبحث عن موطئ قدم

    الأردن - وجهة عربية في الشرق الأوسط

    زار الأردن خلال عام 2022 ما يقارب خمسة ملايين سائح، وهي من الوجهات العربية التقليدية في الشرق الأوسط. من أشهر معالمها مدينة البتراء، في الصورة، التي تعود إلى حوالي ألفي عام، وتعرف كذلك بالمدينة الوردية. كما يزور السياح البحر الميت، ومناطق أخرى من هذا البلد.

  • Religiöser Tourismus in Ägypten

    السياحة العربية في 2023.. وجهات واعدة وأخرى تبحث عن موطئ قدم

    السياحة الدينية- نقطة جذب في مصر

    تمثل السياحة الدينية إحدى عوامل الجذب السياحي في مصر. النموذج هنا من داخل مسجد السلطان حسن بالقاهرة والذي يعد من أضخم مساجد مصر. شيده السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون في القرن الرابع عشر ميلادي. ويزوره بشكل كبير سياح مسلمون، لكنه مفتوح كذلك أمام السياح الأجانب.

  • Tunesien Tunis Tourismus

    السياحة العربية في 2023.. وجهات واعدة وأخرى تبحث عن موطئ قدم

    تباشير موسم سياحي واعد في تونس

    آلاف السياح يتدفقون على البلد عبر سفن سياحية في موسم 2023. النموذج من هنا في ميناء حلق الوادي. حيث رست خلال الأيام الماضية سفينة "غرانديوزا" العملاقة التي أقلت ستة آلاف سائح من أوروبا، في واحدة من أصل 50 رحلة مبرمجة هذا العام، وهو أكبر رقم يصل إلى تونس من الرحلات منذ عام 2019.

  • Ägypten Giza | Jill Biden besucht Pyramiden

    السياحة العربية في 2023.. وجهات واعدة وأخرى تبحث عن موطئ قدم

    مصر.. بلد الأهرامات

    أكثر ما يسأل عنه السياح في مصر هي الأهرامات الشاهدة على عراقة الحضارة الفرعونية. تستقطب مصر ملايين السياح سنويا نظرا لتنوع العرض المقدم وتخطط لاستقطاب 30 مليون سائح مستقبلاً. لكن الطموح يصطدم بعدة تحديات منها البنى التحتية ومشاكل التسويق. في الصورة جيل بايدن، عقيلة الرئيس الأمريكي جو بادين، في زيارتها لأهرامات الجيزة.

  • Touristen beim Wandern in der Vulkanlandschaft, Hoggar-Gebirge, Ahaggar-Gebirge, Wilaya Tamanrasset

    السياحة العربية في 2023.. وجهات واعدة وأخرى تبحث عن موطئ قدم

    الجزائر- قطاع سياحي محتشم رغم المؤهلات

    الجزائر واحدة من الوجهات السياحية الصاعدة في المنطقة، ومؤخراً بدأت تقارير عالمية تشير إليها. من ذلك منطقة تمرناست في الجنوب، التي تتيح مشاهدة منظر مبدع لشروق الشمس وغروبها. زار الجزائر عام 2019 حوالي 1.9 مليون سائح وهو رقم ضعيف مقارنة بجيرانها لأسباب منها عدم تطوير الجزائر للقطاع السياحي وغياب تسويق الوجهة الجزائرية، لكن هناك طموح لتطوير القطاع.

  • Vereinigte Arabische Emirate | Touristen in Dubai

    السياحة العربية في 2023.. وجهات واعدة وأخرى تبحث عن موطئ قدم

    دبي على عرش السياحة العربية

    تتربع الإمارات على عرش السياحة العربية -عند استثناء أرقام السياحة الدينية في السعودية-، خصوصا إمارة دبي التي تجذب الراغبين في اكتشاف ناطحات السحاب العربية، وكذلك الباحثين عن خدمات السياحة العلاجية، فضلا عن سياحة الأعمال والأحداث الدولية. كما تتيح صحراء الإمارات مناسبة لاكتشاف صحراء الخليج وما تحمله من أسرار.

  • Libanon | Ruine in Baalbek

    السياحة العربية في 2023.. وجهات واعدة وأخرى تبحث عن موطئ قدم

    لبنان- تأثر شديد بالأزمة

    كانت لبنان وجهة سياحية مفضلة لعدد من السياح عبر العالم. لكن البلد يعاني أوضاعا اقتصادية وسياسية صعبة للغاية منذ سنوات، أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي. لكن مع ذلك استمر عدد قليل من السياح في التوافد، خصوصا المغتربين اللبنانيين الذين يساهمون كثيرا في اقتصاد البلد. من أشهر الوجهات هناك بعلبك، وهي مدينة أثرية قديمة في سهل البقاع.

  • Tunesien Alsousse | Schweigeminute für Terroropfer

    السياحة العربية في 2023.. وجهات واعدة وأخرى تبحث عن موطئ قدم

    الهجمات الإرهابية.. صداع لعدد من دول المنطقة

    عانت عدة دول أوروبية من هجمات إرهابية ضربت القطاع السياحي. ومن ذلك ما وقع في تونس عام 2015 عندما هاجم مسلح من تنظيم "داعش" السياح وقتل العشرات. ليست تونس وحدها، مصر هي الأخرى عانت وكذلك المغرب والأردن، لكن التأثر التونسي كان كبيرا خصوصا أن ذلك العام شهد عمليات أخرى في بلد يعول كثيراً على القطاع السياحي.


 

مواضيع ذات صلة

Touristen reiten am Strand von Agadir auf Kamelen, Agadir, Marokko.

السياحة في شمال إفريقيا ولبنان.. صيف واعد بأرقام قياسية رغم التحديات 12.06.2023

مصر والمغرب وتونس وجهات سياحية تقليدية في جنوب المتوسط. تسعى هذه الدول إلى ضمان موسم سياحي قوي مع نهاية جائحة كورونا وانتعاش حركة النقل الجوي. المؤشرات إيجابية لكن التحديات كذلك قائمة. فكيف سيكون موسم 2023؟

03.10.2019*** India, Bodh Gaya - Lord Buddha, Bodh Gaya, India, The holiest place of the Buddhists, Where Lord Buddha attained enlightenment beneath a sacred Bodhi Tree

مصر تعلن العثور على تمثال أثري لبوذا في معبد مدينة برنيكي 27.04.2023

كشفت مصر عن تمثال لبوذا من العصر الروماني، أثناء أعمال حفر نفذتها البعثة الأثرية البولندية الأمريكية في معبد مدينة برنيكي بمحافظة البحر الأحمر جنوب البلاد. فما دلالة ذلك؟

The streets and buildings of the Heliopolis district are decorated with lights and Christmas trees to celebrate the New Year in Egypt, Cairo, December 23, 2021 (Photo by Ziad Ahmed/NurPhoto)

روسي في مهمة "غامضة" يثير الجدل في مصر 28.01.2022

تعرض مدوّن روسي للضرب في أحد أحياء القاهرة، ليلقى القبض عليه لاحقا، ثم الافراج عنه. قضية الرجل أثارت جدلا وسط روايات متعددة ومتضاربة، ذهبت إحداها إلى وصفه بـ "الجاسوس" وأخرى اتهمته بتصوير السيدات خلسة..فما الذي حدث؟