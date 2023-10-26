 قرب صدور أغنية جديدة لبيتلز بمساهمة الذكاء الاصطناعي | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 26.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

قرب صدور أغنية جديدة لبيتلز بمساهمة الذكاء الاصطناعي

تصدر في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر أغنية جديدة لـ"بيتلز" مُسجّلة ومُعدَّلة بفضل برنامج للذكاء الاصطناعي، بعد أكثر من 53 سنة على انفصال أعضاء الفرقة البريطانية، وفق ما أعلن العضوان فيها بول مكارتني ورينغو ستار.

أعضاء فرقة بيتلز الغنائية العالمية

تصدر في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر أغنية جديدة لـ"بيتلز" مُسجّلة ومُعدَّلة بفضل برنامج للذكاء الاصطناعي.

تُقدم أغنية "ناو أند ذِن ("Now and Then") على أنّها "آخر عمل لفرقة بيتلز العالمية الشهيرة، كتبها وغناها جون لينون، ثم طوّرها وعمل عليها بول مكارتني وجورج هاريسون ورينغو ستار، وأكملها أخيراً بول ورينغو بعد أكثر من أربعة عقود".

ومن المنتظر أن يتم طرح نسخة مسجلة ومعدلة منها بفضل الذكاء الاصطناعي في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، حسبما أعلن اليوم (الخميس 26 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023).

وجرى استنباط الأغنية الجديدة استناداً إلى نسخة أوليّة لها سجّلها جون لينون في سبعينات القرن العشرين داخل شقته في نيويورك. وبعد وفاته عام 1980، أعطتها أرملته يوكو أونو عام 1994 لأعضاء الفرقة الآخرين. فأعاد هؤلاء العمل عليها وإكمالها لكنّهم لم يتمكّنوا من إصدارها لأنّ التقنيات التي كانت مُتاحة لهم لم تُبرز صوت جون لينون بنوعية جيدة.

كيف أبصر مشروع الأغنية النور؟

وأبصر مشروع الأغنية الجديدة النور من خلال مسلسل وثائقي يحمل عنوان "ذي بيتلز: غيت باك" أخرجه بيتر جاكسون عام 2021. ثم استخرج مخرج "لورد أوف ذي رينغز" صوت لينون من أحد الأشرطة فاصلاً اياه عن موسيقى البيانو بمساعدة تقنيات جديدة.

وقال مكارتني في البيان الذي أُعلن فيه عن إصدار الأغنية "بتنا أمام صوت لجون واضح بصورة كبيرة". وتابع الموسيقي البالغ 81 عاماً "كان الأمر مؤثراً جداً، خصوصاً مع سماع صوته على خلفية إيقاعاتنا. إنها أغنية فعلية لفرقة بيتلز".

بول مكارتني في حفلة موسيقية في هامبورغ

بول مكارتني كشف عن مشروع الأغنية الجديدة في حديث إلى "بي بي سي" في حزيران/ يونيو الماضي.

مختارات

ظهر المغني البريطاني بول مكارتني بشكل مفاجئ في ساحة سكوير تايمز في نيويورك في حفل غنائي صغير أسعد الحضور كثيرا.

وأُضيفت إلى النسخة الأولية الأساسية موسيقى عزفها على غيتار كهربائي وصوتي سنة 1995، جورج هاريسون الذي توفي عام 2001. وتم إنجاز الأغنية خلال العام الفائت في أحد استوديوهات لوس أنجليس، من خلال مزج إيقاعات كل من رينغو ستار على الدرامز وبول مكارتني على البيانو، مع أداء مكارتني وستار. ويقول رينغو ستار (83 عاماً) "إن الأغنية مؤثرة جداً لنا. فكأنّ جون لا يزال معنا".

 في نيسان/أبريل 1970، وبعد ستة أشهر من صدور ألبوم "آبي رود" وقبل شهر من طرح "ليت إتِ بي"، أعلنت بيتلز انفصال أعضائها الأربعة. وأصدرت الفرقة خلال السنوات العشر قبل انفراط عقدها 14 ألبوماً تصدرت المبيعات، وبيعت أكثر من مليار نسخة من أسطواناتها.

شغف عالمي لم يختفِ أبدا

ورغم رحيل لينون عام 1980 وهاريسون عام 2001، لا يزال الشغف بـ"بيتلز" قوياً في مختلف أنحاء العالم. وسبق أن مكّنت قدرات الذكاء الاصطناعي عدداً من المعجبين من جمع أعضاء الفرقة مجدداً أو استخدام صوت مكارتني شاباً في أغنيات حديثة له.

وكان مكارتني كشف عن مشروع الأغنية الجديدة في حديث إلى "بي بي سي" في حزيران/يونيو. وقال آنذاك "نحضّر لأغنية ستكون الأخيرة لفرقة بيتلز، مستنبطة من نسخة أولية أنجزها جون (لينون)"، مضيفاً "نجحنا في الحصول على صوت جون وتنقيته باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لمزج مكوّنات الأغنية".

 ولم يكشف مكارتني في المقابلة اسم الأغنية لكنّ "بي بي سي" رجّحت أن تحمل عنوان "ناو أند ذن". ولم يكن وجود النسخة الأولية مخفياً كما لم يخف مكارتني رغبته في إحيائها. لكنه دأب على القول إن المشروع لم ينجح بسبب معارضة جورج هاريسون الذي لم يكن يحبّ النسخة.

وستصدر الأغنية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر عند الساعة 13,00 ت غ. وفي الليلة التي تسبق ذلك، سيُطرح عمل وثائقي مدته 12 دقيقة عبر قناة يوتيوب الخاصة بالفرقة البريطانية. وسيصدر في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، عملان من ألبوماتهم استُكملا من مقاطع موسيقية إضافية.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب)

  • "البيتلز" تحتل الشوارع والقلوب المصرية

    سيارة شعبية

    يصطلح شعبياً في مصر على تسمية سيارة الفولكس فاجن القديمة "الخنفساء"، وهي الترجمة العربية لكلمة بيتلز ولا يعرف كم عدد السيارات المستخدمة الآن منها ولكنها منتشرة بكثافة في شوارع العاصمة القاهرة وضواحيها.

  • "البيتلز" تحتل الشوارع والقلوب المصرية

    نادي مصر "للبيتلز"

    أنشأ محبو السيارة نادياً خاصاً بالسيارة البيتلز وقد بدأ النادي بتسع سيارات ووصل الآن إلى قرابة الألف سيارة، وليس لهم مكان يجمعهم إلا المناطق الهادئة في محيط العاصمة، وهم يذهبون إلى هناك خاصة في العطلات.

  • "البيتلز" تحتل الشوارع والقلوب المصرية

    "السيارة المعجزة"

    محمد العطار يلون سيارته بلون ملابس الجيش المصرى كنوع من التأييد له، وهو يعتبرها سيارة معجزة ويقول: "نظامها الميكانيكي يستطيع أن يستمر لفترة طويلة دون أعطال، كما أن السيارة تسير بأعطال محدودة دون أن تتوقف في الطريق، ونظام تبريدها الهوائي يجعلها الأفضل في جو مصر الحار".

  • "البيتلز" تحتل الشوارع والقلوب المصرية

    أصغر أعضاء نادي البيتلز

    محمد أشرف، ذو الـ18 ربيعاً، الذي مالبث أن حصل على رخصة قيادة حتى اشترى فوراً السيارة التي طالما حلم بها، انضم إلى النادي وينتوي أن يطور سيارته حينما ينهي الدراسة.

  • "البيتلز" تحتل الشوارع والقلوب المصرية

    "صيانة خاصة"

    تحتاج السيارة القديمة إلى صيانة خاصة كما يوضح محمد مصطفى قائلاً: "هناك ميكانيكيون متخصصون يتجمعون بمنطقة عين شمس بالقاهرة يقومون بصيانة السيارة، كما أقوم أحياناً بصيانتها بنفسي"، قطع الغيار الألمانية الأصلية المتوفرة كلها مستعملة، أما الجديد منها فهو إنتاج صيني لا يحظى بإقبال كبير.

  • "البيتلز" تحتل الشوارع والقلوب المصرية

    قديمة وعصرية

    مقتنو السيارة يتحايلون على قدمها لتطوير إمكانياتها وجعلها أكثر رفاهية، كراسي جلدية ومقود كلاسيكي وساعة إلكترونية تجعل السيارة وكأنك داخل آلة الزمن.

  • "البيتلز" تحتل الشوارع والقلوب المصرية

    فتيات يدللن "البيتلز"

    إيمي زيدان لا تأبه بأن تتوقف السيارة منها في الطريق، فهي تحب سيارتها وتعتبرها صديقتها التي لا تفارقها وهي واحدة من عدة فتيات انضممن للنادي ويستمتعن بقيادة "سيارة أصلية" وسط السيارات الحديثة.

  • "البيتلز" تحتل الشوارع والقلوب المصرية

    قطعة فنية

    كما أن "هيربي" هي البيتل بطلة أفلام والت ديزني، فإن سيارة عبد الله فرج أصبحت نجمة بعد أن رسم لوحة يدوية بألوان الزيت المعالجة وعمل فتحة للسقف وغير لون الزجاج لتصبح قطعة فنية، و شاركت سيارته في تصويرعمل فني موسيقى شهير.

  • "البيتلز" تحتل الشوارع والقلوب المصرية

    "الأفضل وسط الزحام"

    يقول أعضاء نادي مصر للبيتلز إنهم يحبونها لأنها الأفضل في وسط شوارع العاصمة المزدحمة، بفضل حجمها الصغير وقوة احتمالها لظروف الشوارع غير الممهدة وهم يتمنون الحصول على مكان دائم للعناية بالسيارة والتواصل بين محبيها.

  • "البيتلز" تحتل الشوارع والقلوب المصرية

    حفل على شرف "البيتلز"

    نظم نادي مصر للبيتلز أكثر من تسعة لقاءات وكان آخرها حفل خاص على شرف السيارة، بدأ بمسيرة للسيارات فى شوارع القاهرة كان بها ما يزيد على أربعين سيارة وتوسطها رفع علامة VWرمز السيارة وانتهت بحفل موسيقي بطلته السيارة وليدة عام 1938.

  • "البيتلز" تحتل الشوارع والقلوب المصرية

    السيارة الأرخص والأجمل

    يتراوح سعر السيارة الخنفساء في مصر بين ما يقرب من 700 يورو إلى 4 آلاف يورو، ومقارنة بأسعار السيارات في مصر فهى الأقل سعراً والأجمل تصميماً مقارنة بما يقاربها في السعر من سيارات

  • "البيتلز" تحتل الشوارع والقلوب المصرية

    الاحتفاظ بالقطع الأصلية

    يتبارى محبو السيارة في تدليلها بكافة الطرق الحديثة ولكن يبقى الاحتفاظ بالقطع الأصلية للسيارة هو الهدف الأهم لمقتني السيارة ومحبيها، وقد ينفقون الكثير لعدم التخلي عن قطعة أصلية بها.

  • "البيتلز" تحتل الشوارع والقلوب المصرية

    البيتلز أسلوب حياة

    مثلما انتشر فريق "الخنافس " بعد انتشار أسلوب الحياة الهيبي في القرن الماضي، فإن محبي السيارة الخنفساء يعتبرون اقتنائها جزء من أسلوب حياتهم، مصطفى طه موسيقى شاب يعيش مع سيارته مغامرات يصفها بـ"الرائعة".

    الكاتب: وفاء البدري - القاهرة


مواضيع ذات صلة

SCANPIX SWEDEN, 1963 The Beatles, legendary English pop group Here in the typical 60s look with round suit collars and Beatles suits Fr v John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney and George Harrison Music x20360x PUBLICATIONxNOTxINxDENxNORxSWExFIN Copyright: xTTx THE BEATLES

"أغنية جديدة للبيتلز" بفضل الذكاء الاصطناعي 16.06.2023

بشرى سارة لعشاق فرقة البيتلز الشهيرة. فرغم زوال هذه الفرقة الموسيقية ووفاة معظم أعضائها إلا أنه يتوقع قريبا صدورأغنية للعضو البارز بالفرقة الراحل جون لينون والفضل في ذلك يعود للذكاء الاصطناعي. كيف ذلك؟