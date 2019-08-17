قراصنة يخطفون بحارة على متن سفينة ألمانية قبالة الكاميرون

أعلنت شركة ملاحة بحرية ألمانية ومقرها هامبورغ أن قراصنة قبالة ساحل الكاميرون تسللوا إلى متن سفينة تابعة لها واختطفوا عددا من بحارتها. وكتبت شركة "MC" للملاحة البحرية في هامبورغ المالكة للسفينة على صفحتها الرئيسية بشبكة الإنترنت أن القراصنة تسللوا إلى متن السفينة "مارمالايتا" المتوقفة في مرسى ميناء دوالا، وهي من كبرى مدن الكاميرون ليلة الخميس الماضي. وقالت الشركة إنه تم التواصل مع جميع الهيئات ذات الصلة.
من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية في روسيا أن ثلاثة من المختطفين روس. ولم يتضح ما إذا كان هناك ضحايا من الألمان حتى الآن بين المختطفين.
يذكر أن حوادث القرصنة واختطاف السفن تتكرر كثيرا على سواحل غرب أفريقيا معظمها بهدف الحصول على فدية مالية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن هناك مناطق في الكاميرون تنطوي على خطر كبير في عمليات الاختطاف. وتأسست الشركة الألمانية المالكة عام 1986 في هامبورغ، ويعمل 33 من قوة العمل بها في مقرها بهامبورغ ، بينما يعمل 400 منهم في عرض البحر، كما تفيد الشركة.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أمس الجمعة أن ثلاثة مواطنين روس تعرضوا للاختطاف من جانب قراصنة قبالة ساحل الكاميرون، مضيفة أن الدبلوماسيين الروس يعملون من أجل إطلاق سراحهم. وأكدت وزارة الخارجية الروسية وفقا لسفارتها في ياوندي، أن السلطات الكاميرونية وممثلي الشركة يحققون في ملابسات الحادث، ويعمل الدبلوماسيون الروس مع الأجهزة المختصة في الكاميرون ومالكي السفينة من أجل الإفراج عن المختطفين الروس.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، أفاد بتعرض سفينة الشحن "مارماليتا" التابعة لشركة "أولترابلاك" والتي ترفع علم أنتيجوا وبربودا، لهجوم من قبل مجهولين، بالقرب من ميناء دوالا الكاميروني. وبحسب وكالة "روسيا مارلو نافيجيشن" في سان بطرسبرغ، فإن المهاجمين قاموا باختطاف 8 من أفراد الطاقم، بينهم 3 مواطنين روس.
ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب/رويترز)
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صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة
يتوقع أن يحجز خلال العام الحالي أكثر من 25 مليون شخص رحلات على متن السفن السياحية، بزيادة مليون شخص مقارنة مع العام الماضي. وأمام هذا الإقبال ستستخدم 26 سفينة جديدة حول العالم لتضاف إلى 448 سفينة سياحية موجودة سلفا.
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صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة
ستلجأ الشركات إلى خدمات 12 سفينة كبيرة لعبور المحيطات. وتتسع كل سفينة لأكثر من 28 ألف راكب. وتعد كل سفينة من أصل أربعة من صنع شركات ألمانية أو شركات تابعة لها.
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صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة
المستفيد الأكبر من ازدياد الطلب على الرحلات البحرية شركات صناعة السفن وهي "فينتشانتييري" من إيطاليا التي صنعت 24 سفينة العام الماضي، و" اس ت اكس" من فرنسا التي أنتجت 12 سفينة، و"ماير" الألمانية (في الصورة) التي صنعت 21 سفينة عام 2016.
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صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة
تستفيد شركات صناعة السفن الأوروبية من الخبرة الطويلة في بناء السفن المعقدة والأنظمة الكبيرة، ما يتيح لها تحقيق درجة عالية من الحرفية والدقة.
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صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة
من أشد منافسي صناعة السفن الأوروبية شركة "غنتن" الماليزية وميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة. لكن هذه الأخيرة أعلنت رغبتها في الانسحاب من صناعة السفن، ليصب الانسحاب على الخصوص بمصلحة شركة "ماير" الألمانية.
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صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة
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صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة
السفن الألمانية الجديدة تشتغل بالغاز الطبيعي للحد من الانبعاثات. إضافة إلى ذلك ستجهز بمحركات كهربائية مبتكرة والإضاءة صمام ثنائي باعث للضوء، وغيرها من التقنيات الحديثة.
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صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة
يصل عرض السفن العملاقة إلى 66 متراً، أما الطول فيصل إلى 362 متر. وتتوفر على 16 طابقاً، وتتسع إلى حوالي 5480 راكب وأكثر من 2000 من أفراد الطاقم. كما تحتوي على 20 غرفة طعام، و23 حوض سباحة وحديقة مع أكثر من 12 ألف نبتة.
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صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة
ومن باب المقارنة فإن سفينة "تيتانيك" كان طولها 269 متراَ، وتحتوي على تسعة طوابق تتسع لإيواء 2687 راكب و860 من أفراد الطاقم.
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صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة
ومن المتوقع أن تدخل الصين على خط منافسة ألمانيا وباقي الدول الأوروبية المصنعة للسفن السياحية العملاقة. ويحجز حوالي مليون صيني سنويا رحلات على متن هذا النوع من السفن. ولهذا السبب أسست بكين شركات لصناعة السفن لتلبية حاجات السوق الداخلية والعالمية. الكاتب: إنزا فريدي / عبد الرحمان عمار