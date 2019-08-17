قراصنة يخطفون بحارة على متن سفينة ألمانية قبالة الكاميرون

أعلنت شركة ملاحة بحرية ألمانية ومقرها هامبورغ أن قراصنة قبالة ساحل الكاميرون تسللوا إلى متن سفينة تابعة لها واختطفوا عددا من بحارتها. وكتبت شركة "MC" للملاحة البحرية في هامبورغ المالكة للسفينة على صفحتها الرئيسية بشبكة الإنترنت أن القراصنة تسللوا إلى متن السفينة "مارمالايتا" المتوقفة في مرسى ميناء دوالا، وهي من كبرى مدن الكاميرون ليلة الخميس الماضي. وقالت الشركة إنه تم التواصل مع جميع الهيئات ذات الصلة.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية في روسيا أن ثلاثة من المختطفين روس. ولم يتضح ما إذا كان هناك ضحايا من الألمان حتى الآن بين المختطفين.

يذكر أن حوادث القرصنة واختطاف السفن تتكرر كثيرا على سواحل غرب أفريقيا معظمها بهدف الحصول على فدية مالية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن هناك مناطق في الكاميرون تنطوي على خطر كبير في عمليات الاختطاف. وتأسست الشركة الألمانية المالكة عام 1986 في هامبورغ، ويعمل 33 من قوة العمل بها في مقرها بهامبورغ ، بينما يعمل 400 منهم في عرض البحر، كما تفيد الشركة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أمس الجمعة أن ثلاثة مواطنين روس تعرضوا للاختطاف من جانب قراصنة قبالة ساحل الكاميرون، مضيفة أن الدبلوماسيين الروس يعملون من أجل إطلاق سراحهم. وأكدت وزارة الخارجية الروسية وفقا لسفارتها في ياوندي، أن السلطات الكاميرونية وممثلي الشركة يحققون في ملابسات الحادث، ويعمل الدبلوماسيون الروس مع الأجهزة المختصة في الكاميرون ومالكي السفينة من أجل الإفراج عن المختطفين الروس.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، أفاد بتعرض سفينة الشحن "مارماليتا" التابعة لشركة "أولترابلاك" والتي ترفع علم أنتيجوا وبربودا، لهجوم من قبل مجهولين، بالقرب من ميناء دوالا الكاميروني. وبحسب وكالة "روسيا مارلو نافيجيشن" في سان بطرسبرغ، فإن المهاجمين قاموا باختطاف 8 من أفراد الطاقم، بينهم 3 مواطنين روس.

ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب/رويترز)