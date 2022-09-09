"قرار نهائي".. فنلندا ترفض مجددًا تسليم ستة مطلوبين لتركيا

أعلنت فنلندا الخميس (الثامن من أيلول/سبتمبر) أنها رفضت طلبًا تركيًا بإعادة النظر في ستّة طلبات تسليم مشتبه بهم، وهو أحد مطالب أنقرة للسماح بانضمام هلسنكي وستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وأكدت وزارة العدل الفنلندية لوكالة فرانس برس أنها تلقّت في آب/أغسطس طلبات تركية لإعادة النظر في هذه الحالات الستّ التي سبق أن رفضتها هلسنكي، مشيرةً إلى أن القرار المعلن "نهائي".

وقالت المستشارة في مجلس الوزراء سوتيا فارباسوو لفرانس برس: "تمّت تسوية القضايا والقرار نهائي. ليس ممكنًا استئناف قرار وزارة العدل الذي اتُخذ بموجب قانون التسليم"، وأضافت أنه "من الممكن إعادة فتح قرار نهائي في حال أثّر تقرير جديد بالكامل على القرار بشكل جوهري".

ولم يتمّ تقديم أي تقرير من هذا النوع في إطار الطلب التركي، بحسب هلسنكي. وتركيا هي الدولة الوحيدة في الناتو التي عبّرت عن معارضتها لانضمام الدولتين الاسكندنافيتين إلى الحلف، متّهمةً إياهما بأنهما ملاذان لأشخاص مرتبطين بـ"حزب العمال الكردستاني" و"قوات سوريا الديمقراطية" وكذلك لأشخاص متورطين في محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016.

ووقعت الدول الثلاث مذكرة ثلاثية أثناء قمة الناتو في حزيران/يونيو في مدريد أعطت فيها تركيا موافقتها الأولية على انضمام ستوكهولم وهلسنكي إلى الحلف، مقابل تنسيقهما في مجال مكافحة الإرهاب.

وكانت تركيا أكدت في أعقاب ذلك أنها طلبت من فنلندا تسليمها 12 مشتبهًا بهم ومن السويد 21. وقال الرئيس التركي إنه حصل على "وعد" من ستوكهولم بشأن تسلم "73 إرهابيًا".

وكما بالنسبة لكافة الأعضاء الثلاثين الحاليين في حلف الأطلسي، ينبغي على البرلمان التركي أن يصادق على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. والتقى قادة الدول الثلاث مرة جديدة في آب/أغسطس للبحث في شروط أنقرة ومن المقرر عقد اجتماع جديد "في الخريف".



م.ع.ح/ف.ي (أ ف ب)