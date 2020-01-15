قرار اتهامي بحق زوج نانسي عجرم في قضية مقتل سوري

وجّه القضاء اللبناني الثلاثاء (24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) تهمة القتل قصداً في حالة دفاع مشروع عن النفس إلى فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، على خلفية قتله السوري محمد الموسى، الذي تسلل مثلماً إلى منزله في منطقة كسروان شمال بيروت بهدف السرقة مطلع السنة الجارية وهدد بقتله وعائلته.

وأصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان، نقولا منصور، قراراً ظنياً اتهم فيه الهاشم بقتل السوري محمد الموسى بـ18 طلقاً نارياً من مسدس داخل منزله في جبل لبنان. واعتبر القاضي منصور أن أفعال الهاشم تنطبق على جريمة القتل قصداً المنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالأشغال الشاقة حتى 20 سنة. لكن قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تعفي المرتكب من العقوبة إذا وقعت الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس. وأحال القاضي منصور الهاشم إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمته.

وكان الموسى قد تسلل إلى فيلا الفنانة عجرم في نيو سهيلة، على بعد حوالي 20 كيلومتراً، شمال بيروت ليل الرابع إلى الخامس من كانون الثاني/ يناير الفائت، وهو ملثم ومسلح بمسدس.

ووصل موسى الى غرفة نوم طفلات الهاشم الثلاث وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده إلى خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه وأطلق النار على المهاجم وأرداه قتيلاً بـ 18 رصاصة.

وأشار القاضي منصور في حيثيات قراره الظني الى أن "مبالغة الهاشم في إطلاق هذا الكم من الرصاص على جثة القتيل تعبر عن أنه استنفد كل وسائل الدفاع عن النفس، ويظهر أنه ناتج عن ثورة من الغضب والخوف على زوجته وأطفاله".

وكان الهاشم قد أوقف بعيد الحادثة لإجراء المقتضى القانوني، لكن أخلي سبيله بعد يومين وتركه رهن التحقيق ومنعه من السفر.

خ.س/ي.أ (أ ف ب)