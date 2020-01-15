 قرار اتهامي بحق زوج نانسي عجرم في قضية مقتل سوري | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.11.2020

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قرار اتهامي بحق زوج نانسي عجرم في قضية مقتل سوري

أصدر القضاء اللبناني قراراه الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم على خلفية قتله السوري محمد الموسى مطلع العام الجاري. ما فحوى القرار وحيثياته؟

Tunesien Sängerin Nancy Ajram

وجّه القضاء اللبناني الثلاثاء (24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) تهمة القتل قصداً في حالة دفاع مشروع عن النفس إلى فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، على خلفية قتله السوري محمد الموسى، الذي تسلل مثلماً إلى منزله في منطقة كسروان شمال بيروت بهدف السرقة مطلع السنة الجارية وهدد بقتله وعائلته.

مختارات

أصدر القضاء العسكري اللبناني اليوم الأربعاء حكما يقضي بسجن الوزير السابق ميشال سماحة لمدة أربع سنوات ونصف بعد إدانته بإدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان بأوامر من ضباط أمن سوريين، وفق مصدر قضائي في بيروت.

انتشار عدوى فيروس كورونا، والإجراءات الصحية التي اتبعتها الدولة اللبنانية، والتي كان من ضمنها الحجر الصحي في البيوت والحد من الخروج للشارع، كل ذلك ساهم في بحث اللبنانيين عن أماكن غير مألوفة للتسلية وقضاء الوقت.

وأصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان، نقولا منصور، قراراً ظنياً اتهم فيه الهاشم بقتل السوري محمد الموسى بـ18 طلقاً نارياً من مسدس داخل منزله في جبل لبنان. واعتبر القاضي منصور أن أفعال الهاشم تنطبق على جريمة القتل قصداً المنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالأشغال الشاقة حتى 20 سنة. لكن قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تعفي المرتكب من العقوبة إذا وقعت الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس. وأحال القاضي منصور الهاشم إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمته.

وكان الموسى قد تسلل إلى فيلا الفنانة عجرم في نيو سهيلة، على بعد حوالي 20 كيلومتراً، شمال بيروت ليل الرابع إلى الخامس من كانون الثاني/ يناير الفائت، وهو ملثم ومسلح بمسدس.

ووصل موسى الى غرفة نوم طفلات الهاشم الثلاث وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده إلى خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه وأطلق النار على المهاجم وأرداه قتيلاً بـ 18 رصاصة.

وأشار القاضي منصور في حيثيات قراره الظني الى أن "مبالغة الهاشم في إطلاق هذا الكم من الرصاص على جثة القتيل تعبر عن أنه استنفد كل وسائل الدفاع عن النفس، ويظهر أنه ناتج عن ثورة من الغضب والخوف على زوجته وأطفاله".

وكان الهاشم قد أوقف بعيد الحادثة لإجراء المقتضى القانوني، لكن أخلي سبيله بعد يومين وتركه رهن التحقيق ومنعه من السفر.

خ.س/ي.أ (أ ف ب)

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    هيفاء وهبي

    تعد اللبنانية هيفاء وهبي، البالغة من العمر 37 عاماً، من أكثر المغنيات المثيرات للجدل. ففي الوقت الذي تلقى فيه حفلاتها إقبالاً كبيراً، يشكك الكثيرون في إمكانياتها الصوتية. هيفاء وهبي نفسها صرحت أن إمكانياتها الصوتية لا تصل إلى درجة الطرب. ورغم ذلك، تحقق أغانيها أعلى نسب المشاهدة على موقع "يوتيوب" مثلاً.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    نانسي عجرم

    لم تحقق نانسي عجرم في بداية مسيرتها الفنية نجاحاً كبيراً إلا بعد ظهور أغنية "أخاصمك آه"، التي اعتُبرت حينها أغنية عري جريئة. توقع الكثيرون حينها أن تنتهي مسيرة نانسي عجرم، غير أنها اتخذت منحى أكثر جدية وطورت تجربتها الغنائية، فلم تعد تعتمد على الاستعراض فقط وإنما على جودة الأغنية.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    أليسا

    ظهرت أليسا لأول مرة قبل أكثر من عشرين سنة في برنامج المواهب "استوديو الفن" تحت اسم أليسار خوري، غير أن بدايتها الحقيقية كانت في أغنية "بتغيب"، التي غنتها مع راغب علامة. ورغم أن الكثير من المراقبين يرون في أليسا مغنية تعتمد مظهرها، إلا أنها حققت جماهيرية عريضة من خلال اتباعها لوناً غنائياً يتسم بالرومانسية.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    ماجدة الرومي

    لماجدة الرومي مكانة خاصة في العالم العربي، فمنذ أغنيتها "كلمات"، استطاعت المطربة اللبنانية أن تحقق مكانة رفيعة في الغناء العربي، خاصة وأنها تتميز بالأداء الأوبرالي واختيار الكلمات واللحن بعناية. كانت انطلاقتها سنة 1974 وشاركت في سنة 1976 في فيلم "عودة الابن الضال" ليوسف شاهين.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    أصالة نصري

    تعد أصالة نصري من أفضل المطربات العربيات، إذ بدأت مسيرتها في وقت لم تنتشر فيه ظاهرة "الفيديو كليب" في الفضائيات العربية. تعاونت أصالة مع كبار الملحنين العرب كمحمد سلطان وسيد مكاوي. ورغم أن أغاني اليوم تمتاز بسرعة الإيقاع، إلا أنها بين الحين والآخر تنتج أغان طربية طويلة كأغنية "قد الحروف".

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    أنغام

    تعد المطربة أنغام من بين أهم الأصوات المصرية والعربية الموجودة على الساحة، فمسيرة أنغام الغنائية تجاوزت 25 عاماً، إذ كانت بدايتها وهي طفلة مع والدها الملحن محمد علي سليمان. تسجل ألبومات أنغام اليوم أعلى المبيعات ولها أغان كثيرة تعد علامات فارقة في أغاني الثمانينيات والتسعينيات، مثل "الركن الهادي" أو "يا طيب".

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    سميرة بنسعيد

    هي المطربة المغربية التي حققت أكبر شهرة في العالم العربي. عرفت باسم سميرة سعيد وتمتد مسيرتها الغنائية على مدار 47 سنة، إذ بدأت الغناء في المغرب وهي طفلة قبل أن تنتقل إلى مصر في سبعينيات القرن الماضي. مازالت سميرة تتربع على عرش أفضل المطربات وآخر إصداراتها الناجحة أغنية "ما زال" باللهجة المغربية.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    لطيفة التونسية

    تملك لطيفة التونسية أو لطيفة العرفاوي عشرات الألبومات في رصيدها الغنائي الممتد لعقود. فالفنانة البالغة اليوم 51 عاماً بدأت في مرحلة كان فيها عمالقة الطرب ما يزالون على قيد الحياة، أمثال بليغ حمدي وسيد مكاوي ومحمد الموجي. لذلك، تعاملت لطيفة مع العديد منهم. حصلت لطيفة على جوائز عربية وعالمية وتعد من أفضل المطربات العربيات.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    نجوى كرم

    يلقبها الكثيرون بشمس الأغنية اللبنانية، إذ تميزت بأداء اللون الجبلي على مدار سنوات طويلة. ورغم قوة صوتها وجمال أغانيها، إلا أنها تُعتبر من أكثر المطربات العربيات اهتماماً بمظهرها، إذ أن لها إطلالات جريئة. من أشهر أغانيها " لا تبكي يا ورود الدار" و"حكم القاضي" و"ما بسمح لك".

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    شيرين عبد الوهاب

    لشيرين صوت مميز جداً واستطاعت أن تحقق بفضل صوتها واختياراتها الغنائية مكانة كبيرة في الغناء العربي. تعتبر شيرين سميرة سعيد مثلها الأعلى. صدر لشيرين عبد الوهاب الكثير من الألبومات الناجحة وتحظى بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي. تبلغ شيرين من العمر 33 عاماً ومن أنجح أغانيها" آه يا ليل" و"جرح ثاني" و"مشاعر".

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    كارول سماحة

    من المطربات اللواتي جئن من التمثيل، إذ عملت كارول في بدايتها كممثلة مسرحية مع الفنان الراحل منصور الرحباني. ورغم أنها جريئة في أزيائها واستعراضاتها، إلا أنها تمتلك صوتاً مميزاً. حصلت على العديد من الجوائز العربية ومن أشهر ألبوماتها "أضواء الشهرة". كما أدت دور البطولة في مسلسل "ملكة على الأرض" تجسيداً لحياة المطربة صباح.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    دنيا سمير غانم

    دنيا، ابنة الممثل المصري الشهير سمير غانم والبالغة من العمر 29 عاماً، هي ممثلة أساساً. لكنها استطاعت أن تحقق نجاحات كمطربة أيضا في إطار الغناء الرومانسي الهادئ، إذ أن أغنيتها "قصة شتا،" حققت رواجاً كبيراً سنة 2013. كما اشتهرت دنيا سمير غانم بقدرتها على تقليد أصوات العديد من المطربات العربيات.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    شمس

    رغم أنها كويتية الأصل، إلا أنها تعد مغنية سعودية. حصلت على عدة جوائز، منها أفضل مطربة خليجية سنة2001 وأفضل مطربة عربية سنة 2007. لها إمكانيات صوتية جيدة، غير أنها تولي اهتماماً كبيراً لشكلها واستعراضاتها داخل الفيديو كليب. كما اشتهرت بصراعات إعلامية وقضائية بينها وبين مغنيات خليجيات أخريات.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    أحلام

    ظهرت المطربة الإماراتية في الآونة الأخيرة كعضو لجنة تحكيم برنامج "عرب آيدول". تعد أحلام إلى جانب نوال الكويتية من أفضل الأصوات الخليجية التي لها تاريخ فني طويل ومستمر حتى اليوم. وإلى جانب صوتها الجميل، تعرف أحلام بثرائها الفاحش وملابسها ومجوهراتها الغالية التي تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات. (في الصورة: الثانية من اليسار)

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    ريهام عبد الحكيم

    اشتهرت ريهام عبد الحكيم بأدائها لدور أم كلثوم في المسلسل الشهير الذي تناول حياة كوكب الشرق. ركزت ريهام على أداء الأغاني الطربية لفترة طويلة في الأوبرا المصرية واعتمدت على صوتها فقط. واستطاعت ريهام في الفترة الأخيرة أن تحقق لنفسها مساراً خاصاً، لاسيما بعد نجاح أغانيها في فيلم "عسل أسود"، مثل "فيها حاجة حلوة" و"بالورقة والقلم".

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    مي كساب

    من الأصوات المصرية الجميلة التي أخذها التمثيل من الغناء. بدأت مي أساساً كمطربة واشتهرت بفيديو كليب مع المطرب السوري مجد القاسم. درست الموسيقى وأصول الغناء، غير أن حصولها على بطولة مسلسل "تامر وشوقية" الكوميدي جعلها تدخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    غادة رجب

    يشبه الكثيرون صوت غادة رجب بصوت المطربة نجاة الصغيرة، حتى أنه تم اختيارها لأداء شخصيتها في مسلسل "سعاد حسني". فصوت غادة رجب يمتاز بالرقة، مما يجعلها موفقة في أداء الأغاني الطربية الرومانسية. بدأت مسيرتها وهي طفلة وتعاملت مع كبار الشعراء والملحنين كعمار الشريعي وحلمي بكر.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    مايا دياب

    حققت المغنية اللبنانية مايا دياب انتشاراً في الآونة الأخيرة بالرغم من أن مسيرتها الفنية كمغنية منفردة لم تعط الكثير بعد. ظهرت مايا دياب كعضو في فرقة "فوركاتس" الشهيرة، غير أنها قررت الانفصال عنها سنة 2010. يعتبرها الكثيرون نجمة استعراضية أكثر منها غنائية.

    الكاتب: ريم نجمي


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