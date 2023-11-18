 قد تواجه السجن وغرامة بملايين اليورو.. شاكيرا تمثل أمام القضاء! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 18.11.2023

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منوعات

قد تواجه السجن وغرامة بملايين اليورو.. شاكيرا تمثل أمام القضاء!

تستعد شاكيرا للمثول أمام القضاء الأسبوع المقبل بتهمة التهرب الضريبي. وسيتعين على النجمة الكولومبية الرد على اتهامات الادعاء الذي يطالب بالحكم عليها بالسجن لأكثر من ثماني سنوات وبتغريمها مبلغاً مقداره 23.8 مليون يورو.

شاكيرا أبرز النجمات في موسيقى البوب اللاتينية منذ أكثر من عقدين

النجمة الكولومبية نفت الاتهامات الموجة لها بشكل قاطع

تمثل النجمة العالمية شاكيرا أمام القضاء الإسباني الاثنين (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) في مستهلّ محاكمة مرتقبة بتهمة الاحتيال الضريبي بحوالى 14,5مليون يورو. وسيتعين على الفنانة الكولومبية البالغة 46عاماً، خلال الجلسة الأولى  الرد على اتهامات الادعاء الذي يطالب بالحكم عليها بالسجن لأكثر من ثماني سنوات وبتغريمها مبلغاً مقداره 23,8مليون يورو. 

النجمة العالمية تنفي الاتهامات!

المغنية صاحبة الكثير من الأغنيات الضاربة عالمياً بينها "واكا واكا" و"هيبس دونت لاي"، والتي حققت نجاحاً جديداً مساء الخميس (16 نوفمبر/ تشرين الثاني2023) في حفلة توزيع جوائز غرامي اللاتينية في إشبيلية، تنفي هذه الاتهامات بشكل قاطع. وتُعقد جلسة الاستماع الأولى لها الاثنين (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) في انطلاق هذه المحاكمة التي من المقرر أن تستمر حتى 14ديسمبر/ كانون الأول المقبل وسيُستمع خلالها إلى إفادات ما يقرب من 120 شاهدا. ويتهم الادعاء شاكيرا بالتهرب عن دفع ضرائب مرتبطة بدخلها وممتلكاتها في إسبانيا في أعوام 2012 و2013 و2014، رغم أنها كانت تعيش، بحسب قوله، أكثر من نصف العام في البلاد، وهو الحد الذي يُعتبر الشخص عند بلوغه مقيماً ضريبياً في البلاد. وبحسب لائحة الاتهام، استخدمت شاكيرا مجموعة معقدة من الشركات الموجودة في ملاذات ضريبية "بقصد عدم دفع الضرائب" في إسبانيا.

شاكيرا رفقة المنتج الموسيقي الأرجنتيني بيزاراب.

حقق تعاون شاكيرا مع الأرجنتيني بيزاراب نجاحاً عالمياً.

ودحض محامو النجمة هذه الاتهامات، مؤكدين أنه حتى لو كانت شاكيرا قد بدأت علاقة في عام 2011 مع لاعب كرة القدم السابق في نادي برشلونة الإسباني جيرار بيكيه، إلا أنها استمرت في التنقل حول العالم خلال تلك السنوات بسبب التزاماتها المهنية. ويقول محامو شاكيرا إن المغنية استقرت بشكل دائم في برشلونة فقط في نهاية عام 2014، قبل أن تنقل إقامتها الضريبية من جزر بهاماس إلى إسبانيا في العام 2015، قبل ولادة طفلها الثاني مباشرة. وأوضح المحامون في رسالة مكتوبة أن شاكيرا "احترمت بدقة جميع التزاماتها الضريبية في المناطق المتعددة التي كانت تمارس فيها أنشطة مهنية"، مشيرين إلى أن النجمة دفعت بالفعل 17,2 مليون دولار لسلطات الضرائب في هذه القضية من أجل تسوية وضعها. وبدأ مكتب المدعي العام الإسباني، هذا الصيف، إجراء آخر ضد المغنية المتهمة بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى تعود لعام 2018، بقيمة تُقدّر بستة ملايين يورو. 

 اسمها ورد في "أوراق باندورا"

قد تُعفي المحكمة المغنية التي انتقلت إلى ميامي للعيش مع طفليها بعد انفصالها العام الماضي عن جيرار بيكيه، من حضور جميع جلسات الاستماع. ولكن سواء حضرت المغنية الجلسات كلها أم لم تحضر، فإنها لن تفلت على الأرجح من كشف تفاصيل كثيرة من حياتها داخل قاعة المحكمة. في الواقع، من أجل إثبات اتهاماتها، استجوبت سلطات الضرائب الإسبانية جيران شاكيرا، وفحصت حساباتها على الشبكات الاجتماعية، كما دققت في نفقاتها في صالونات تصفيف الشعر في برشلونة أو في العيادة التي تمت متابعتها فيها خلال فترة حملها، وشرّحت نفقات أقاربها. هذه "الأساليب غير مقبولة"، وفق محامي المغنية التي ورد اسمها أيضاً في "أوراق باندورا"، وهو تحقيق صحافي موسع نُشر نهاية عام 2021 ويتهم مئات الشخصيات بإخفاء أصول في شركات خارجية، خصوصاً لغايات التهرب الضريبي. 

وكانت شاكيرا، وهي من أبرز النجمات في موسيقى البوب اللاتينية منذ أكثر من عقدين، في دائرة الضوء أخيراً بسبب انفصالها الصعب عن بيكيه، وهو ما روته في أغنية ناجحة حملت عنوان "بي زي آر بي ميوزك سيشنز #53" ("Bzrp Music Sessions, Vol. 53"). وحقق هذا التعاون مع الأرجنتيني بيزاراب نجاحاً عالمياً، إذ فازت شاكيرا بجائزة غرامي اللاتينية لأغنية العام، بفضل هذه الأغنيةالتي تشير كلماتها أيضاً إلى "مديونيتها لدى سلطات الضرائب". وقالت شاكيرا هذا الأسبوع في مقابلة مع مجلة "أولا" الإسبانية "حاول أعضاء فريقي إقناعي بتغيير الكلمات، لكنني لست دبلوماسية في الأمم المتحدة. أنا فنانة وقبل كل شيء امرأة".

إ م / ع.أ.ج  (أ.ف.ب)

  • Shakira (Ethan Miller/Getty Images)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    ولدت شاكيرا في عام 1977، وتُعْتَبَر من أشهر الفنانات في أمريكا اللاتينية، أصدرت ألبومها الغنائي الأول وهي سن الرابعة عشرة من عمرها، غير أن إنطلاقتها التي حققت لها الشهرة كانت في عام 1996 عندما تمكنت من مزج موسيقى أمريكا اللاتينية مع موسيقى الروك وأخرجتها بأسلوب عربي.

  • Shakira at the MTV Latino America 2006 (Getty Images/S. Gries)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    فازت شاكيرا بأول جائزة "جرامي" لأفضل ألبوم لموسيقى البوب اللاتينية عام الألفين بعد ذلك أصدرت ألبومها الأول بعنوان "لوندري سيرفس"، وفي عام 2001 إحتل هذا الألبوم المرتبة الثالثة في مسابقة الأغاني، وفازت بفضله بجائزة الـ "جرامي" الثانية، كما حازت في عام 2006 على جائزة "إم. تي. في" عن أفضل أغانيها "هيبس دونت لاي".

  • Shakira at the MTV Europe Awards in 2009 in Berlin (Getty Images)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    أمسيت أغنيتا "هيبس دونت لاي" و"أورال فيكسيشن" من أشهر أغاني شاكيرا ذات الجذور الكولومبية والإيطالية واللبنانية. أصدرت في عام 2009 ألبومها بعنوان: "المرأة الذئبة" والذي مَكَنها من الفوز بجائزة اوربا الموسيقية "إم. تي. في".

  • Shakira at the 2010 World Cup in South Africa (picture-alliance/dpa/G.C.v. der Laage)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    إذا رجعنا بذاكرتنا إلى فعاليات كأس العالم لكرة القدم في عام 2010 التي أقيمت في جنوب إفريقيا سنتذكر عبارة " واكا واكا"، وهي الأغنية التي غنتها "شاكيرا" وأدخلت البهجة في قلوب المشاركين بهذه البطولة العالمية.

  • Shakira and Antonio de la Rua in Las Vegas 2007 (Getty Images for CineVegas)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    على مدى عشر سنوات كانت شاكيرا متزوجة من "أنطونيو دي لا روا" إبن الرئيس السابق للأرجنتين، غير أنهما إنفصلا في عام 2010 إثر خلافات بينهما. في الصورة : شاكيرا برفقة زوجها أنطونيو في "لاس فيغاس" عام 2007.

  • Gerard Piqué and his two sons with Shakira, Milan and Sasha (picture alliance/epa/A. Dalmau)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    في عام 2010 أيضا انكشفت علاقة شاكيرا الغرامية مع لاعب كرة القدم الإسباني "جيرارد بيكيه" الذي يلعب لنادي برشلونة، وللشريكين طفلين هما "ميلان" و "ساشا". لكنهما انفصلا في حزيران/يونيو 2022. وبعد التوصل إلى اتفاق بشأن حضانة طفليهما، انتقلت شاكيرا معهما إلى ميامي.

  • Shakira at the Hollywood Walk of Fame, 2011 (Getty Images/AFP/F.-J. Brown)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    يبدو أن فوزها بجائزة "جرامي" مرتين لم يرض طموحها، في عام 2011 نُقش اسمها على ممشى مشاهير هوليوود. تمتلك شاكيرا منازل في كل من "ميامي" و جزر البهاما، و في مسقط رأسها مدينة بارانكويلا،كولومبيا وإسبانيا.

  • Shakira in Cartagena de Indias (Getty Images/Afp)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    أطلقت شاكيرا على الجمعية الخيرية التي أسستها إسم "جمعية القدم الحافية"، وتهدف هذه الجمعية إلى توفير التعليم للأطفال في بلادها "كولومبيا". في الصورة : "شاكيرا برفقة عدد من الأطفال في حفل لوضع حجر الأساس لمدرسة في مدينة "قرطاجنة" الكولومبية".

  • Shakira on The Voice (picture-alliance/Geisler-Fotopress/D. Bedrosian)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    عُينت شاكيرا في لجنة تحكيم برنامج مسابقات هواة الغناء الشهير "ذا فويس" الذي ترعاه قناة "إن. بي. سي" في موسمة الرابع لعام 2013، وأظهرت سرعة في البديهة وحازت على إعجاب المشاركين بالبرنامج. شاكيرا لن تُشارك في دورة برنامج "ذا فويس" الخامسة بل ستشارك في دورته السادسة.

  • Shakira (picture alliance/ZUMA Press/A. Gallo)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    إلتقطت هذه الصورة ل شاكيرا السنة الماضية خلال جلسة لتصوير فيلم الرسوم المتحركة الثلاثي الأبعاد "زوتوبيا"، حيث ستؤدي فيه صوت الغزالة زوتوبيا بنسختيه الإنكليزية والإسبانية، كما ستؤدي أغنية "تراي إيفري ثينغ" في فيلم الرسوم الذي حاز على جائزة الـ "جولدن غلوب".

  • Shakira at the 2017 World Economic Forum in Davos (WEF/Jakob Polacsek)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    شاكيرا هي سفيرة منظمة اليونيسيف للنوايا الحسنة، زارت مؤخراً منتدى دافوس لتسهم في توفير التعليم والإقبال عليه. وتعمل مع جهات متعددة لتأمين التمويل للعملية التعليمية. وقد قدمت لها مؤسسة "شواب" جائزة "كريستال" التي تُمنح عادة للفنانين الذين يلتزمون بتحسين أوضاع الناس. كيت مويزر/غالية داغستاني