قد تكون فرصتك!.. وظيفة شاغرة بمكتب المستشارية الألمانية ببرلين

ذكرت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار في ألمانيا في عددها الصادر يوم الاثنين (17 نيسان/أبريل 2023) أن المستشارية الاتحادية تبحث عن شركة بستنة تعتني بحديقة مقر الحكومة الألمانية التي تبلغ مساحتها 32 ألف متر مربع.

وعلى المتقدمين للفوز بعقد الاعتناء بالحديقة اعتباراً من عام 2024 الإيفاء "بمتطلبات الأداء العالي بشكل خاص والتي تتجاوز بكثير المستوى المعتاد"، كما أورد الموقع الإلكتروني الألماني t.online.

ومن بين الشروط المطلوبة، من بين أمور أخرى، ألا يزيد طول عشب "حديقة الزينة والمرافق" أمام المبنى في الحي الحكومي في برلين عن خمسة سنتيمترات كحد أقصى، والالتزام بالتقليم الأسبوعي في فصلي الربيع والصيف.

"أقل قدر ممكن من الضوضاء"

وفق المناقصة المعلنة يتعين مراعاة "الشكل الهندسي الصارم" عند تقليم نباتات السياج؛ إذ أن حديقة المستشارية تستخدم "لفعاليات رفيعة المستوى"، بما في ذلك حوالي 60 زيارة دولة في العام، ما يوجب المحافظة عليها "نظيفة ومعتنى بها" على مدار العام.

في أثناء أداء عملهم، يجب على البستانيين المستقبليين عدم ازعاج المستشار الاتحادي أولاف شولتس وموظفيه وضيوفه وتشتيت تركيزهم: يجب على جزازات العشب وأدوات التقليم الكهربائية "إصدار أقل قدر ممكن من الضوضاء"، بحيث لا يتجاوز "مستوى قوة الصوت" 98 ديسيبل.

كما يتعين على جميع العاملين في حديقة المستشار الخضوع لفحص أمني صارم.

ووفق صحيفة "بيلد"، ليس من المعروف تكلفة صيانة حدائق المستشارية، غير أن مبلغ لـ 5.7 مليون يورو في الميزانية الفيدرالية لعام رصد لـ "صيانة كل الممتلكات والمرافق" في مبنى المستشارية.

خ.س/ع.ج.م

