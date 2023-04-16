 قد تكون فرصتك!.. وظيفة شاغرة بمكتب المستشارية الألمانية ببرلين | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.04.2023

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منوعات

قد تكون فرصتك!.. وظيفة شاغرة بمكتب المستشارية الألمانية ببرلين

أعلنت الحكومة الاتحادية الألمانية عن حاجتها لمن يعتني بحديقة المستشارية (مكتب رئاسة الحكومة) في برلين، التي تستضيف عشرات الفعاليات الرسمية كل عام. ويتحتم توفر شروط عدة في المتقدم للعرض.

العناية بحديقة المستشارية تحضيراً لزيارة الرئيس الأمريكي الأسبق لبرلين عام 2000

العناية بحديقة المستشارية تحضيراً لزيارة الرئيس الأمريكي الأسبق لبرلين عام 2000

ذكرت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار في ألمانيا في عددها الصادر يوم الاثنين (17 نيسان/أبريل 2023) أن المستشارية الاتحادية تبحث عن شركة بستنة تعتني بحديقة مقر الحكومة الألمانية التي تبلغ مساحتها 32 ألف متر مربع.

مختارات

إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، تعهد المستشار أولاف شولتس بتحديث الجيش الألماني من خلال صندوق بقيمة مائة مليار يورو. ولكن بعد عام يتعرض هذا التعهد لانتقادات عديدة. فما مرجع هذه الانتقادات وماذا حدث في خطوات تحديث الجيش؟

هرباً من حرارة الصيف المرتفعة يلوذ الكثير من البرلينيين بالشواطئ الرملية الاصطناعية على نهر الشبريه، وأحدها "شاطئ الصحافة الاتحادية"، الذي يتيح لزواره نظرة على قبة البرلمان الزجاجية.

في مقابلة حصرية مع DW تحدثت المستشارة أنغيلا ميركل عن أهم التحديات التي واجهتها في منصبها، وكذلك عن موجة اللجوء إلى بلادها، وجائحة كورونا وتحديات المناخ. وكشفت عن شعورها بعد ترك منصبها وماذا ستفعل بعد ذلك.

وعلى المتقدمين للفوز بعقد الاعتناء بالحديقة اعتباراً من عام 2024 الإيفاء "بمتطلبات الأداء العالي بشكل خاص والتي تتجاوز بكثير المستوى المعتاد"، كما أورد الموقع الإلكتروني الألماني t.online.

ومن بين الشروط المطلوبة، من بين أمور أخرى، ألا يزيد طول عشب "حديقة الزينة والمرافق" أمام المبنى في الحي الحكومي في برلين عن خمسة سنتيمترات كحد أقصى، والالتزام بالتقليم الأسبوعي في فصلي الربيع والصيف.

"أقل قدر ممكن من الضوضاء"

وفق المناقصة المعلنة يتعين مراعاة "الشكل الهندسي الصارم" عند تقليم نباتات السياج؛ إذ أن حديقة المستشارية تستخدم "لفعاليات رفيعة المستوى"، بما في ذلك حوالي 60 زيارة دولة في العام، ما يوجب المحافظة عليها "نظيفة ومعتنى بها" على مدار العام.

في أثناء أداء عملهم، يجب على البستانيين المستقبليين عدم ازعاج المستشار الاتحادي أولاف شولتس وموظفيه وضيوفه وتشتيت تركيزهم: يجب على جزازات العشب وأدوات التقليم الكهربائية "إصدار أقل قدر ممكن من الضوضاء"، بحيث لا يتجاوز "مستوى قوة الصوت" 98 ديسيبل.

كما يتعين على جميع العاملين في حديقة المستشار الخضوع لفحص أمني صارم.

ووفق صحيفة "بيلد"، ليس من المعروف تكلفة صيانة حدائق المستشارية، غير أن مبلغ لـ 5.7 مليون يورو في الميزانية الفيدرالية لعام رصد لـ "صيانة كل الممتلكات والمرافق" في مبنى المستشارية.

خ.س/ع.ج.م

  • Audioslideshow Helmut Kohl (picture-alliance/dpa)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    "تلميذة كول"

    رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي والمستشار الراحل هلموت كول يضع ذراعه في التفاتة أبوية على كتف نائبته في 1994. وبعد ست سنوات أطاحت ميركل بالزعيم كول الذي تورط في فضيحة تبرعات غير قانونية من عرشه بتوجيه رسالة انتقادية مفتوحة. وبعد مرور أسابيع قليلة تولت منصب رئيسة الحزب.

  • CDU Schäuble Merkel Friedrich Merz (Reuters/W. Rattay)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    السياسية القوية

    سواء، أتعلق الأمر بفولفغانغ شويبله (يسار) أو فريدريش ميرتس (يمين)، الكثير من الرجال حاولوا منعها تولي رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي والمستشارية. ولم ينجح أحد في ذلك، علما أن المرأة الحاصلة على الدكتوراه في الفيزياء المنحدرة من شرق ألمانيا كانت تُعتبر عنصرا غريبا داخل الحزب. والآن هي تتخلى عن رئاسة الحزب.

  • BdT Spielkarten mit Politiker-Karikaturen (picture-alliance/ ZB)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    لعبة البوكر في إقامة تحالف

    هل الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة غيدو فيسترفيله آنذاك هو الشريك المفضل لدى ميركل. لكن التحالف الحكومي في 2009 بدأ كارثيا بسبب الخلافات المتعددة. ومع الحزب الاجتماعي المسيحي بزعامة هورست زيهوفر عايشت ميركل بعدها خلال أزمة اللجوء شبحا ثانيا. وآثار الأزمة ظلت ظاهرة على كلا الطرفين.

  • EU Gipfel Emmanuel Macron Angela Merkel und Theresa May (Reuters/F. Lenoir)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    السيدة الأوروبية الصامدة

    تُعتبر ميركل كمستشارة ورئيسة حزب سياسية أوروبية حقيقية. ومن أجل دعم اليورو وافقت على برنامج مساعدة لليونان ودول مديونة أخرى. وهذا تتسبب لها في كثير من الانتقاد حتى من داخل صفوف الحزب. إلا أن ميركل تبقى امرأة أوروبا الصامدة.

  • Japan Das Atomkraftwerk in Fukushima explodiert (picture alliance/dpa/Abc Tv)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    فوكوشيما نقطة تحول

    الباحثة في العلوم الطبيعية أنغيلا ميركل تؤمن بالاستخدام السلمي للطاقة النووية. والحادثة القوية في مفاعل فوكوشيما الياباني في مارس 2011 أدت بها إلى تغيير فكرها ـ أو أنها كانت تخشى الرأي العام في حال تشبثها بموقفها. وأعلنت بعد أيام قليلة التخلي التام عن الطاقة النووية.

  • Deutschland Selfie Merkel und Syrer Anas Modamani (Anas Modamani)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    مستشارة اللاجئين

    قلما توجد صورة أخرى راجت عبر العالم مثل هذه التي جلبت لها ضررا كبيرا. وقرارها القاضي في خريف 2015 بترك الحدود مفتوحة في وجه مئات الآلاف من اللاجئين بدون مراقبة جلب لها في البداية تنويه الكثيرين. ولاحقا توالت الانتقادات القوية. واليوم يتنصل جميع المرشحون لتولي منصبها من هذه النقطة بالذات.

  • Spanien Gleichgeschlechtliches Ampelpärchen (picture-alliance/Pacific Press/J. Sanz )

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    الضوء الأخضر" للزواج للجميع"

    ميركل كان لها " شعور سيء" لدى عرض زواج المثليين. إلا أنه حتى داخل الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ عادة تحولت التصورات الأخلاقية. ميركل تدلي بصوتها في 2017 في "قرار ضميري" داخل البرلمان دون التشبث بانضباط في الكتلة. ولقد صوتت ضد هذا الخيار الذي حصل على غالبية واسعة.

  • 100 Jahre Frauenwahlrecht (picture-alliance/M. Schreiber)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    حزب نسوي؟

    الحزب الديمقراطي المسيحي كان تحت سيطرة الرجال سابقا، وكانت النساء تشكلن أقلية كأعضاء أو في مناصب. وهذا تغير. وفي نهاية فترة رئاسة ميركل للحزب المسيحي الديمقراطي نعايش رئيسة حكومة وهي أنغيلا ميركل، وأمينة عامة للحزب (ورئيسة حزب مستقبلية ممكنة) أنغريت كرامب كارينباور، ووزيرة دفاع أورزولا فون دير لاين وعلى (اليمين) وزيرة زراعة يوليا كلوكنير.

  • Bildergalerie Homestories Angela Merkel und Joachim Sauer (picture-alliance/ANSA/R. Olimpio)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    ميركل خارج العمل

    بتوليها المستشارية ورئاسة الحزب كان لميركل طوال سنوات ما يكفي من العمل. وإذا بقيت "فقط" مستشارة، فقد يصبح لها بعض الوقت للتمتع بحياتها الشخصية مثل هنا في الصورة مع زوجها يواخيم زاور على جزيرة إيشيا.


مختارات

اليوم المفتوح ـ فرصة للاطلاع خلف كواليس المؤسسات الحكومية في برلين

في إطار اليوم المفتوح، تفتح المؤسسات الاتحادي الألمانية سنويا أبوابها أمام الزوار، الذين بإمكانهم معرفة كوليس مؤسسات بلادهم والتقاط الصور مع ساسة البلاد، وإلقاء نظرة عن قرب على ديوان المستشارة وباقي الوزارات.

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