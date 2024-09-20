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قديروف يتهم إيلون ماسك بتعطيل سيارته الكهربائية عن بعد

٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤

قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف إن مالك شركة تيسلا إيلون ماسك قام بتعطيل سيارته من طراز تيسلا "سايبرتراك" عن بعد زعم قديروف أنه تلقاها هدية من الملياردير الأغنى والأشهر في العالم خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.

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الزعيم الشيشاني رمضان قديروف وهو يقود سيارة تيسلا سايبرترك
الزعيم الشيشاني يتهم رمضان قديروف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بتعطيل مركبته من طراز "تسلا سايبرترك" عن بعد.صورة من: picture alliance/Ramzan Kadyrov Telegram channel via AP

اتهم الزعيم الشيشاني رمضان قديروف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بتعطيل مركبته من طراز "تسلا سايبرترك" (Cybertruck) عن بُعد، والتي قال إنه تلقاها كهدية منه في أغسطس/ آب.

وكان قديروف، الذي يحكم الشيشان بقبضة من حديد منذ أكثر من 17 عامًا، قد شارك مقطع فيديو يظهره وهو يقود السيارة، التي كانت مزودة بمدفع رشاش في الخلف.

وقال قديروف في تلغرام: "قام ماسك بتعطيل مركبة تسلا سايبرترك عن بُعد. ليس من اللائق أن يتصرف إيلون ماسك بهذه الطريقة، فهو يقدم هدايا باهظة الثمن ثم يعطلها." وأضاف أن السيارة استُخدمت في العمليات العسكرية في أوكرانيا، حيث "قدمت أداءً ممتازًا."

من جانبه، نفى إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة تسلا، هذه الاتهامات عبر "منصة إكس"، واصفًا إياها بأنها "كاذبة". يُذكر أن قديروف، البالغ من العمر 47 عامًا، يُظهر دعمًا غير مشروط للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أرسل آلاف الجنود لدعم الجيش الروسي في هجومه على أوكرانيا.

ن.ف.د / ع.ش (أ ف ب)

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