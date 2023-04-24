 قدرات روبوت شات جي بي تي | كليك | DW | 24.04.2023

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كليك

قدرات روبوت شات جي بي تي

تستطيع كتابة نصوص أو برمجة مواقع إلكترونية أو إنجاز الإقرارات الضريبية، ويمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي القيام بأكثر من ذلك وتخفيف بعض الأعمال عنا. لكن هناك جوانب سلبية، فأحيانًا تختلق هذه الأنظمة معلومات خاطئة. إذًا ما مدى موثوقيتها؟

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