قدرات روبوت شات جي بي تي

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تستطيع كتابة نصوص أو برمجة مواقع إلكترونية أو إنجاز الإقرارات الضريبية، ويمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي القيام بأكثر من ذلك وتخفيف بعض الأعمال عنا. لكن هناك جوانب سلبية، فأحيانًا تختلق هذه الأنظمة معلومات خاطئة. إذًا ما مدى موثوقيتها؟
في الوقت الذي تناقش فيه عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي إمكانية حظر روبوتات المحادثة، يدعو مشرعون إلى ضرورة خروج الاتحاد الأوروبي بقواعد واضحة حيال تنظيم أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن دون إثارة خوف المطورين.
أثار برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد ChatGPT الكثير من الأسئلة حول مستقبل تلك التقنيات كما أثار الكثير من الجدل والمخاوف بشأن النواحي الأخلاقية لاستخداماته.. فما هو هذا البرنامج؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتسع قدراته؟
أعلنت غوغل إطلاق الروبوت "بارد" للمحادثة بعد أشهر قليلة من إطلاق برنامج "تشات جي بي تي" للشركة المنافسة. وأوضحت غوغل أنّ الروبوت يهدف إلى الجمع بين "المعرفة في العالم وقوة برامجنا اللغوية وذكائها وقدرتها على الابتكار".
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