قتيل و200 جريح في احتفالات فوز نابولي بالدوري الإيطالي!

قُتل شخص يبلغ من العمر 26 عاماً في نابولي بعد إصابته برصاص أطلق خلال ليلة احتفالية أشعلت المدينة بعد فوز النادي الجنوبي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه، فيما أصيب آخرون بجروح في الحادث نفسه بحسب ما أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة (5 مايو/آيار 2023).

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرصاص قد أطلق كجزء من احتفالات التتويج، أم أنه كان نشاطاً إجرامياً، وفقاً لصحيفة "كورييري ديلا سيرا".

وقالت صحيفة "لا ستامبا" إن الضحية الذي توفي بعد نقله إلى المستشفى، لديه ارتباطات بمافيا محلية، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها. ولفتت الصحيفة نفسها إلى أن أكثر من 200 شخص انتهى بهم الأمر في المستشفى ليلاً، بسبب إصابات تعرضوا لها خلال الاحتفالات، من جروح بالسكاكين إلى حروق من المفرقعات النارية، ونوبات ربو ناجمة عن استنشاق الدخان.

قال حاكم نابولي إن الشرطة تحقق في الوفاة وإنه "لا يمكن فعل شيء أمام الاحتفالات".

وقال كلاوديو بالومبا حاكم نابولي لمحطة (راي) الإذاعية "لا يمكن فعل شيء أمام الاحتفالات". وأضاف أن الشرطة تحقق في الوفاة، مشيراً إلى إصابة سبعة أشخاص خلال الليلة، بعضهم أصيب بسبب الألعاب النارية. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ووسائل إعلام محلية أخرى أن أصدقاء وأقارب الضحية خربوا غرفة الطوارئ التي نقل إليها.

واتخذت السلطات عدة إجراءات لاحتواء المخاطر على النظام العام خلال الاحتفالات الجامحة في نابولي. وأصبح قلب المدينة منطقة مشاة فقط وحظرت السلطات الألعاب النارية والمفرقعات لكنها لم تتمكن من منعها بشكل كامل.

وتعادل نابولي الخميس مع أودينيزي 1-1، ليحقق لقبه الثالث بعد انتظار دام 33 عاماً وقبل خمس مراحل من نهاية الموسم. وبعد انتهاء المباراة، خرج آلاف مشجعي نابولي في أوديني وملعب دييغو أرماندو مارادونا إلى شوارع المدينة الجنوبية للاحتفال.

ع.ح./ع.ج. (أ ف ب، رويترز)