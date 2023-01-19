 قتيل وعشرات الجرحي في تدافع البصرة... من يتحمّل المسؤولية؟ | مسائية DW | DW | 19.01.2023

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مسائية DW

قتيل وعشرات الجرحي في تدافع البصرة... من يتحمّل المسؤولية؟

قتيل وعشرات الجرحى جراء تدافع المشجعين قبل المباراة النهائية لكأس الخليج بين العراق وعُمان، فما أسباب هذا الحادث، ومن يتحمل المسؤولية؟

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Soccer fans attempt to enter the Basra International Stadium to watch the final match of the 25th Arabian Gulf Cup between Iraq and Oman, in Basra, Iraq January 19, 2023. REUTERS/Mohammed Aty NO RESALES. NO ARCHIVES

نهائي خليجي 25.. تدافع ومأساة قبل المباراة! 19.01.2023

تنطلق يوم الجمعة القادم في العراق منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج لكرة القدم.

خليجي 25 في البصرة 03.01.2023

This aerial photo shows the New Minaa Olympic Stadium, built to accommodate 30,000 spectators, in Basra, Iraq, Tuesday, Dec. 27, 2022. (AP Photo/Nabil al-Jurani)

استعداد البصرة والمنتخب العراق لخليجي 25 05.01.2023

Banners showing the flags of (L to R) Bahrain, Yemen, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Oman, the United Arab Emirates, and Qatar hang off a building under construction while below banners welcoming the national teams of said countries are displayed by a pavement as part of preparations ahead of the 25th Arabian Gulf Cup football championship in Iraq's southern city of Basra on December 29, 2022. (Photo by Hussein FALEH / AFP)

المنتخبات الخليجية تستعد للمشاركة في "خليجي 25" في العراق 28.12.2022

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Iraq's Ibrahim Bayesh, right, celebrates with teammates after scoring their opening goal the Arabian Gulf Cup's semifinal football match between Iraq and Qatar at the Basra International Stadium in Basra, Iraq, Monday, Jan.16, 2023. (AP Photo/Nabil al-Jurani)

خليجي 25 - العراق يعبر للمباراة النهائية على حساب قطر 16.01.2023

أمام جماهير غفيرة بإستاد البصرة، نجح المنتخب العراقي في حجز بطاقة نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25)، بعدما فاز على منتخب قطر بهدفين لهدف. وسيواجه أسود الرافدين في النهائي الفائز من لقاء عُمان والبحرين.

Soccer Football - Arabian Gulf Cup25 - Final - Iraq v Oman - Basra International Stadium, Basra, Iraq - January 19, 2023 Iraq's Ibraheem Bayesh celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Thaier Al-Sudani

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فاز المنتخب العراقي بلقب كأس الخليج لكرة القدم في نسختها رقم 25 في البصرة، وذلك عقب فوزه المثير على نظيره العماني، في المباراة النهائية للبطولة. وهذا هو اللقب الرابع للعراق في تاريخ مشاركاته في البطولة.

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قتيل وعشرات المصابين في تدافع للمشجعين في "خليجي 25" 19.01.2023

أدى تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ ساعات الصباح الباكر أمام ملعب في البصرة لمتابعة المباراة النهائية لـ"خليجي 25" بين العراق وعمان، إلى سقوط قتيل وعشرات الجرحى. رئيس الوزراء العراقي وجه رسالة لسكان البصرة بعد الحادث.

Soccer Football - Arabian Gulf Cup25 - Semi Final - Bahrain v Oman - Al-Minaa Olympic Stadium, Basra, Iraq - January 16, 2023 Oman's Jameel Al-Yahmadi in action with Bahrain's Sayed Dhiya Saeed REUTERS/Alaa Al-Marjani

خليجي 25: عمان تجرد البحرين من اللقب وتقابل العراق في النهائي 16.01.2023

على حساب منتخب البحرين، حامل اللقب، خطف المنتخب العماني بطاقة التأهل الثانية إلى المباراة النهائية بكأس الخليج لكرة القدم بالبصرة. ومع نهاية المباراة سجل جميل اليحمدي هدفا لعمان، ليضرب الفريق موعدا مع العراق في النهائي.