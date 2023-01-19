قتيل وعشرات الجرحي في تدافع البصرة... من يتحمّل المسؤولية؟

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قتيل وعشرات الجرحى جراء تدافع المشجعين قبل المباراة النهائية لكأس الخليج بين العراق وعُمان، فما أسباب هذا الحادث، ومن يتحمل المسؤولية؟
أمام جماهير غفيرة بإستاد البصرة، نجح المنتخب العراقي في حجز بطاقة نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25)، بعدما فاز على منتخب قطر بهدفين لهدف. وسيواجه أسود الرافدين في النهائي الفائز من لقاء عُمان والبحرين.
فاز المنتخب العراقي بلقب كأس الخليج لكرة القدم في نسختها رقم 25 في البصرة، وذلك عقب فوزه المثير على نظيره العماني، في المباراة النهائية للبطولة. وهذا هو اللقب الرابع للعراق في تاريخ مشاركاته في البطولة.
أدى تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ ساعات الصباح الباكر أمام ملعب في البصرة لمتابعة المباراة النهائية لـ"خليجي 25" بين العراق وعمان، إلى سقوط قتيل وعشرات الجرحى. رئيس الوزراء العراقي وجه رسالة لسكان البصرة بعد الحادث.
على حساب منتخب البحرين، حامل اللقب، خطف المنتخب العماني بطاقة التأهل الثانية إلى المباراة النهائية بكأس الخليج لكرة القدم بالبصرة. ومع نهاية المباراة سجل جميل اليحمدي هدفا لعمان، ليضرب الفريق موعدا مع العراق في النهائي.
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