قتيل وعشرات الجرحي في تدافع البصرة... من يتحمّل المسؤولية؟

العراق يتوج بلقب "خليجي 25" بفوز "قاتل" على عمان

فاز المنتخب العراقي بلقب كأس الخليج لكرة القدم في نسختها رقم 25 في البصرة، وذلك عقب فوزه المثير على نظيره العماني، في المباراة النهائية للبطولة. وهذا هو اللقب الرابع للعراق في تاريخ مشاركاته في البطولة.