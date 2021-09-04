 قتيل وخمسة مصابين في انفجار باحتفال للصحافيين في أفغانستان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.03.2023

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قتيل وخمسة مصابين في انفجار باحتفال للصحافيين في أفغانستان

قتل حارس أمن وأصيب خمسة صحافيين أفغان وثلاثة أطفال بجروح بانفجار قنبلة في مزار شريف في شمال أفغانستان، خلال احتفال مخصص لصحافيين. ويأتي الانفجار بعد يومين من اغتيال حاكم ولاية بلخ وعاصمتها مزار شريف، في المدينة نفسها.

انفجار السبت في أفغانستان والذي استهدف تجمعا للصحافيين

يأتي هذا الانفجار بعد يومين من اغتيال حاكم ولاية بلخ وعاصمتها مزار شريف، في المدينة نفسها

ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية أن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ثمانية آخرون، في انفجار استهدف تجمعا في مركز ثقافي بإقليم "بلخ" شمال أفغانستاناليوم السبت ( 11 مارس/ آذار). وذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد النافع تاكور أن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة، تم زرعها في مركز "التبيان" الشيعي الثقافي، بمدينة "مزار الشريف"، فيما أكد المتحدث باسم شرطة بلخ محمد آصف وزيري الحادثة وأضاف في بيان "وقع انفجار في المنطقة الثانية للشرطة في بلخ"، وأكد حصيلة الضحايا مضيفا أن من بين المصابين ثلاثة أطفال. ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار.

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تفجيرات مطار كابول توحي بأن الخطر الأمني الأكبر في أفغانستان ليس من طالبان، وإنما من "داعش - فرع خراسان"، والذي لو قارنا طالبان به لبدت الأخيرة معتدلة. التنظيمان يخوضان حربا دموية منذ سنوات، رغم الانتماء المذهبي الواحد.

وأوضح صحافي محلي اسمه عاطف عريان أصيب في أذنه أن بعد إلقاء مسؤول كبير في طالبان كلمة، غنّى أطفال النشيد الوطني "عندما سَمعتُ دويًا قوياً". وأكد المتحدث باسم الشرطة في بلخ، محمد آصف وزيري، أنّ حارسًا كان يراقب المبنى حيث يقام الاحتفال في طابق سفلي قُتل، وأصيب خمسة صحافيين وثلاثة أطفال.

وتابع عاطف عريان "عندما وقع الانفجار سادت الفوضى، وحاول الجميع الهروب خوفاً من انهيار المبنى"، مضيفاً أنّ بعض زملائه "أصيبوا بجروح خطيرة". ونظم مركز ثقافي التجمّع بمناسبة "يوم الصحافيين الوطنيين".

ويأتي هذا الانفجار بعد يومين من اغتيال حاكم ولاية بلخ وعاصمتها مزار شريف، في المدينة نفسها. استهدفت هجمات صحافيين أفغان باستمرار قبل تولي طالبان السلطة في آب/أغسطس 2021. وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليته عن العديد من تلك الهجمات.

وقال تنظيم "الدولة الإسلامية" في بيان نشرته وكالة أعماق الدعائية التابعة له، إن محمد داوود مزامل قُتل الخميس بهجوم انتحاري في مكتبه نفذه مقاتل من تنظيم داعش "سارع إليه وفجّر حزامه الناسف مستهدفاً إيّاه بشكل مباشر".

وأصبح محمد داوود مزامل الخميس أحد كبار مسؤولي طالبان الذين يُقتلون في مثل هذه الظروف منذ عودة الجماعة إلى السلطة في آب/أغسطس 2021. وسيتولى حاكم إقليم قندهار بجنوب أفغانستان إدارة بلخ مؤقتا، وفقا لما قاله المتحدث باسمه. وأضاف أن هذا سيكون لحين اختيار زعيم طالبان هيبة الله أخونزاده حاكما جديدا لبلخ، وهو مركز مهم للتجارة مع آسيا الوسطى.

وتراجعالعنف في مختلف أنحاء أفغانستان بشكل كبير منذ استيلاء طالبان على السلطة، لكن الوضع الأمني تدهور مرة أخرى مع تبني تنظيم "الدولة الإسلامية" عددا من الهجمات الدامية.

ويتشارك التنظيمان إيديولوجيا متشدّدة، ولكن تنظيم "داعش" يكافح من أجل إقامة "خلافة" عالمية، بينما تسعى طالبان إلى بسط سيطرتها على أفغانستان.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، أ ف ب، رويترز)

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