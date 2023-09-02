 قتيل وجرحى خلال تظاهرات في كركوك بشمال العراق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قتيل وجرحى خلال تظاهرات في كركوك بشمال العراق

في مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتعددة الاثنيات اندلعت مواجهات بين أكراد من جهة وعرب وتركمان من جهة أخرى أودت بقتيل ودفعت السلطات لفرض حظر للتجول.

صورة من الأرشيف لإعلاميين أثناء مظاهرات سابقة في كركوك

صورة من الأرشيف لإعلاميين أثناء مظاهرات سابقة في كركوك

قتل مدني على الأقل وأصيب ثمانية آخرون السبت (الثاني من أيلول/سبتمبر 2023) حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك المتعددة الاتنيات في شمال العراق وحيث فرضت السلطات حظرا للتجول، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.

مختارات

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات في بغداد بشأن إمدادات المياه واستئناف صادرات النفط من كردستان لتركيا ووجود مقاتلي حزب العمال في العراق. ومن المفترض أن تمهد تلك الزيارة لزيارة الرئيس أردوغان إلى العراق.

يشهد العراق وجواره موجة حر حارقة في آب (أغسطس) "اللهاب". ما التبعات الاقتصادية والاجتماعية لذلك؟ وما هي استراتيجية حكومة بغداد لمواجهة تلك التبعات والاستعداد لما لا يبدو أنه سيكون سحابة صيف عابرة؟

رحل الشاعر العراقي البارز كريم العراقي عن عمر ناهز 68 عاماً بعد صراع مع المرض. ويعد الراحل أحد أبرز كتّاب القصيدة الشعبية الغنائية العراقية وغنى له أشهر مطربي العراق، ومنهم كاظم الساهر، فيما نعاه رئيس الوزراء العراقي.

وأوضح مدير صحة كركوك زياد خلف لوكالة فرانس برس أن هوية الضحية المدني لم تتضح بعد وكذلك ظروف مقتله، لافتا الى أن الجرحى "وبينهم عنصر أمني (...) أصيبوا جراء التصادم المباشر سواء كان بطلق ناري أو بمواد أخرى من زجاج أو حديد أو حجارة". ولفت المتحدث باسم شرطة كركوك عامر شواني الى سقوط "قتيل وخمسة جرحى"، بحسب ما نقلت عنه قناة "كردستان 24" الاقليمية.

وضمت التظاهرات سكانا من الأكراد من جهة وآخرين من العرب والتركمان من جهة أخرى. وانتشرت قوات الأمن للفصل بين الجانبين، وأطلقت عيارات نارية تحذيرية لإرغام المتظاهرين الأكراد على التفرق. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أنه تم إحراق مركبات في جادة رئيسية.

وتشهد كركوك توترا منذ أسبوع، علما أنها موضع نزاع تاريخي بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان في الشمال.

والاثنين، نظم محتجون من المجموعتين العربية والتركمانية اعتصاما قرب المقر العام لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، إثر معلومات مفادها أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر قوات الأمن بتسليم هذا المقر للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغله.

وعصر السبت، احتشد متظاهرون أكراد بدورهم وحاولوا الوصول الى المقر العام، وفق مراسل لوكالة فرانس برس في كركوك.

وأمر رئيس الوزراء في بيان مساء السبت بفرض حظر تجول في كركوك "والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق"، داعيا "جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".

وفي 2014، سيطر الحزب الديموقراطي الكردستاني والبشمركة، أي قوات الأمن في اقليم كردستان، على المنطقة النفطية في كركوك قبل أنيطردا منها في خريف 2017 اثر عملية عسكرية للقوات العراقية ردا على استفتاء لم ينجح على انفصال اقليم كردستان عن العراق.

ونجحت حكومة محمد شياع السوداني نسبيا في احتواء العلاقات المتوترة بين بغداد واربيل. 

خ.س/ع أج (أ ف ب، د ب أ)

  • Vertrag von Sevres Unterzeichnung 1920 (Imago/United Archives International)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    معاهدة سيفر

    بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، جاءت معاهدة سيفر عام 1920 لتمنح الأكراد الأمل في إنشاء دولة مستقلة لهم. غير أن رفض حكومة أتاتورك الاعتراف بالمعاهدة جاء بمعاهدة جديدة، وهي معاهدة لوزان، التي غيرت موازين القوى لصالح تركيا وأجهضت حلم تأسيس الدولة الكردية المستقلة.

  • Kurdistan - Mahabad (Imago/S. Simon)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    جمهورية مهاباد

    في الثاني والعشري من يناير/ كانون الثاني من عام 1946، ولدت جمهورية مهاباد الكردية بدعم من الاتحاد السوفييتي. واتخذت الجمهورية الكردية من مدينة ماهاباد في أقصى شمال غرب إيران عاصمة لها. وكان قاضي محمد ومصطفى البارازاني مؤسسي الجمهورية. لكن بسبب تراجع الدعم السوفييتي بسبب ضغوط إيران، سقطت الجمهورية بعد شهور من تأسيسها.

  • Sheikh Sherif, Sheikh Said, Kasim, Sheikh Abdullah (Gemeinfrei)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    ثورة الشيخ سعيد بيران

    في عام 1923 أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة. وبعد أقل من عامين على تأسيسها، واجهت الدولة الفتية أول انتفاضة كبرى قام بها الأكراد في جنوب شرق تركيا بقيادة الشيخ سعيد بيران. الانتفاضة كانت ضد سياسة القمع التي تتبعها حكومة أتاتورك ضد الأقلية الكردية. لكن سرعان ما تم قمع التمرد، وأُعدم الشيخ بيران.

  • Irak Kurdenkonflikt im Irak 1974 (picture-alliance/dpa)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    الأزمة مع العراق

    في عام 1974 تأزمت العلاقة بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد مطالبة الملا مصطفي برزاني بالحصول على آبار نفط كركوك ودعا الأكراد إلى ثورة جديدة ضد الحكومة العراقية.

  • 1975 - Abkommen von Algier (Gemeinfrei)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    اتفاقية الجزائر 1975

    وقعت هذه الاتفاقية بين الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وشاه إيران آنذاك محمد رضا بهلوي، وأشرف عليها الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، وكان الهدف منها هو وقف النزاعات بين الدولتين حول الحدود. لكن بعد إلغاء صدام حسين للاتفاقية، انهارت الانتفاضة الكردية بسبب انقطاع دعم إيران لها.

  • Irak Geschichte Friedhof Halabja Massaker in 1988 (Safin Hamed/AFP/Getty Images)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    مجزرة حلبجة

    في عام 1988، تعرضت مدينة حلبجة الكردية لغارات بالسلاح الكيماوي في إطار ما عُرف بحملة "الأنفال"، التي قام بها النظام السابق برئاسة صدام حسين ضد الأكراد. يذكر أن الهجوم الكيماوي على حلبجة أسفر عن مقتل ما بين 3500 إلى 5000 شخص، وفقاً لمصادر مختلفة، فيما قدر عدد المصابين بحوالي عشرة آلاف شخص.

  • Irak Bürgerkrieg Kurdische Flüchtlinge (picture-alliance/dpa)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    انتفاضة 1991

    بدأت قوات من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي انتفاضة ضد الحكومة العراقية إثر غزو الكويت. لكن سرعان ما أخمدها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالقوة، ما تسبب في نزوح أكثر من مليون كردي إلى دول الجوار.

  • Irak Masud Barzani, Präsident der Autonomen Region Kurdistan (picture-alliance/Anadolu Agency/Y. Keles)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    أزمة الاستفتاء

    في سبتمبر/ أيلول عام 2017 أعلن رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني، عن إجراء استفتاء شعبي لاستقلال الإقليم عن العراق. لكن ذلك قوبل برفض شديد من الحكومة في بغداد. كما رفضت الأمم المتحدة الإشراف على عملية الاستفتاء.

  • Türkische Armee rückt in Afrin ein (Reuters/K. Ashawi)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    سقوط عفرين

    بعد حملة عسكرية استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة عفرين بشمال سوريا، سيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في الثامن عشر من مارس/ آذار 2018 على مدينة عفرين، التي شكلت أحد "الأقاليم" الثلاثة التي أنشأ الأكراد فيها الإدارة الذاتية. إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


مواضيع ذات صلة

2016** An S25 Air-to-ground in Ninewa, Kurdistan on December 2016 rocket in the ground on the bank of Mosul dam lake fired by ISIS probably using an improvised firing ramp. Destroyed by local EOD team on 30 December. (Photo by Noe Falk Nielsen/NurPhoto)

العراق على صفيح "الغليان العالمي".. هل من استراتيجية للمواجهة؟ 16.08.2023

يشهد العراق وجواره موجة حر حارقة في آب (أغسطس) "اللهاب". ما التبعات الاقتصادية والاجتماعية لذلك؟ وما هي استراتيجية حكومة بغداد لمواجهة تلك التبعات والاستعداد لما لا يبدو أنه سيكون سحابة صيف عابرة؟

21/07/2023 A worshipper holds a copy of the Quran during a protest against Sweden after the Nordic nation allowed an Iraqi man insult the Quran, after the Friday prayers in Tehran, Iran, Friday, July 21, 2023. (AP Photo/Vahid Salemi)

محتجون يحرقون المصحف أمام سفارتي مصر وتركيا في الدنمارك 25.07.2023

أحرق محتجون ينتمون لليمين المتطرف في الدنمارك نسخا من المصحف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن. ونددت الحكومة الدنماركية بوقائع حرق المصحف لكنها ذكرت أنها لا تملك سلطة منع المتظاهرين من القيام بذلك.

28.06.2023*****STOCKHOLM 20230628 Vi kommer att bränna Koranen. Vi kommer att säga: vakna Sverige, säger Salwan Momika, som ansökt om tillståndet. Polisen har kallat in förstärkning från hela landet för att hantera eventuella stökigheter kring arrangemanget med koranbränningen utanför Stockholms moské vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Foto: Stefan Jerrevång / TT / kod 60160

احتجاجات في العالم الإسلامي ردا على حرق القرآن في السويد 29.06.2023

شجبت دول عربية وإسلامية، من بينها السعودية وإيران والعراق والمغرب ومصر والإمارات، إقدام عراقي على حرق نسخة من القرآن في السويد. وندد الرئيس التركي بالفعل، ما يرخي بمزيد من الظلال على مساعي السويد الانضمام بسرعة للناتو.