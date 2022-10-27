قتيل وأربعة جرحى في هجوم بسكين في مركز تجاري بإيطاليا

أعلنت وسائل إعلام إيطالية مساء اليوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022)، عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين على الأقل جراء هجوم بسكين نفذه رجل داخل مركز تجاري في مدينة ميلانو.

وقالت وكالتا أنسا وادنكرونوس الإيطاليتان إن ثلاثة من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى نظرا لخطورة إصاباتهم. ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بعد.

وأضافت وكالة أنسا أن القتيل موظف في متجر كارفور الواقع داخل المركز التجاري حيث حصل الهجوم، مشيرة إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح بالغة.

وبين المصابين لاعب كرة القدم الاسباني بابلو ماري، قلب الدفاع في نادي مونزا. وقال مصدر قريب من النادي إنه نقل إلى المستشفى وكان لا يزال في وعيه وقادرا على الكلام.

وكتب مدير النادي أدريانو غالياني في تغريدة "عزيزي بابلو، نحن جميعا إلى جانبك وإلى جانب عائلتك، نحبك، استمر في القتال كما فعلت دائما، انت مقاتل وستتماثل سريعا للشفاء".

وحسب الشواهد الأولية، استبعد المحققون أن تكون هناك خلفية إرهابية للرجل منفذ الهجوم (46 عاما) وهو إيطالي الجنسية. كما أظهرت العناصر الأولى للتحقيق أن المهاجم الذي كان يخضع لعلاج نفسي استولى على سكين قبل أن يهاجم أشخاصا عديدين كانوا في جواره.

وتمكن مارة من السيطرة عليه بعد الجريمة داخل أحد محلات السوبر ماركت، وفي أعقاب ذلك ألقت الشرطة الإيطالية القبض عليه.

ع.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)