قتيل جديد في البصرة وإعلان حظر تجول في المحافظة

قُتِل شخصٌ الخميس (السادس من سبتمبر/ أيلول 2018) وأصيب العشرات في تظاهرات جديدة في مدينة البصرة بجنوب العراق، حيث أعلنت السلطات حظر تجول في المحافظة وسط حركة من الاحتجاجات، ليرتفع بذلك عدد الذين سقطوا خلال ثلاثة أيام إلى ثمانية قتلى.

وقال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان "قتل شخص وأصيب 35 هم 24 مدنيا و11 عنصرا من قوات الأمن" في مدينة البصرة، فيما أعلنت قيادة العمليات في المحافظة حظرا للتجول.

إحراق مقرات الأحزاب الشيعية الكبرى

وأضرم متظاهرون ناقمون النيران مساء اليوم الخميس في مقار الأحزاب الشيعية الكبرى والمحطات التلفزيونية التابعة لها في محافظة البصرة.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا ) إن المقار، التي تم إحراقها شملت "مقار أحزاب الدعوة الإسلامية والفضيلة والمجلس الأعلى الاسلامي وعصائب أهل الحق والحكمة الوطني وحركة حزب الله وحركة الأوفياء وحركة ثأر الله ومنظمة بدر وسيد الشهداء والنجباء وإذاعة النخيل ومحطة تلفزيون الغدير".

ومن جهته دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الفائز بالانتخابات التشريعية، البرلمان إلى الطلب من الحكومة تقديم "حلول جذرية وفورية". وأمهل زعيم الميليشيا السابق، الذي أطلق تظاهرات مناهضة للفساد، الوزراء والنواب حتى الأحد للاجتماع.

الصدر يمهل الحكومة والبرلمان لحل أزمة البصرة

وأكد الصدر ضرورة حضور "كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء ومحافظ البصرة لوضع حلول جذرية، آنية ومستقبلية في البصرة". وتابع "وإلا فعلى جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فورا وإن كانت ولايتهم منتهية وإذا لم يفعلوا ذلك فإنهم جميعهم يتركون مناصبهم".

وعلى الفور استجاب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مبدياً استعداده للحضور مع الوزراء والمسؤولين المعنيين.

ص.ش/ي.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)