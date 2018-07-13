 قتيل جديد في البصرة وإعلان حظر تجول في المحافظة | أخبار | DW | 06.09.2018

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أخبار

قتيل جديد في البصرة وإعلان حظر تجول في المحافظة

تواصلت الاحتجاجات وأعلنت قيادة عمليات البصرة أنه سيعاد فرض حظر التجول حتى إشعار آخر. وذكرت مصادر صحية أن محتجا قتل وأصيب عشرات آخرون. بينما أمهل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الوزراء والنواب حتى الأحد للاجتماع لوضع حلول.

Irak Proteste in Basra (picture-alliance/AP Photo)

قُتِل شخصٌ الخميس (السادس من سبتمبر/ أيلول 2018) وأصيب العشرات في تظاهرات جديدة في مدينة البصرة بجنوب العراق، حيث أعلنت السلطات حظر تجول في المحافظة وسط حركة من الاحتجاجات، ليرتفع بذلك عدد الذين سقطوا خلال ثلاثة أيام إلى ثمانية قتلى.

وقال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان "قتل شخص وأصيب 35 هم 24 مدنيا و11 عنصرا من قوات الأمن" في مدينة البصرة، فيما أعلنت قيادة العمليات في المحافظة حظرا للتجول.

إحراق مقرات الأحزاب الشيعية الكبرى

مختارات

أكدت مصادر صحية وأمنية وحقوقية وفاة محتج وإصابة 25 آخرين في مدينة البصرة النفطية بجنوب العراق في ثالث يوم من الاشتباكات العنيفة مع قوات الأمن ومع امتداد الاضطرابات إلى الميناء الرئيسي بالبلاد. (06.09.2018)

حراك البصرة يتصاعد وتصادم البصريون الثائرون مع قوات الأمن، حتى سالت دماء المتظاهرين. الملفت للنظر، أنّ الحراك ما زال محدودا ببضع مئات أو ربما بضع آلاف، ويعزو كثيرون هذا إلى نأي الأحزاب الكبرى عن الحراك. حوار اذاعي. (06.09.2018)

وأضرم متظاهرون ناقمون النيران مساء اليوم الخميس في مقار الأحزاب الشيعية الكبرى والمحطات التلفزيونية التابعة لها في محافظة البصرة.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا ) إن المقار، التي تم إحراقها شملت "مقار أحزاب الدعوة الإسلامية والفضيلة والمجلس الأعلى الاسلامي وعصائب أهل الحق والحكمة الوطني وحركة حزب الله وحركة الأوفياء وحركة ثأر الله ومنظمة بدر وسيد الشهداء والنجباء وإذاعة النخيل ومحطة تلفزيون الغدير".

ومن جهته دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الفائز بالانتخابات التشريعية، البرلمان إلى الطلب من الحكومة تقديم "حلول جذرية وفورية". وأمهل زعيم الميليشيا السابق، الذي أطلق تظاهرات مناهضة للفساد، الوزراء والنواب حتى الأحد للاجتماع.

Muqtada as-Sadr (picture-alliance/AP Photo/K. Kadim)

الصدر يمهل الحكومة والبرلمان لحل أزمة البصرة

وأكد الصدر ضرورة حضور "كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء ومحافظ البصرة لوضع حلول جذرية، آنية ومستقبلية في البصرة". وتابع "وإلا فعلى جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فورا وإن كانت ولايتهم منتهية وإذا لم يفعلوا ذلك فإنهم جميعهم يتركون مناصبهم".

وعلى الفور استجاب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مبدياً استعداده للحضور مع الوزراء والمسؤولين المعنيين.

ص.ش/ي.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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    الكاتب: زمن البدري


مختارات

البصرة من الأمس حتى اليوم

مدينة البصرة الجنوبية هي ثاني أكبر مدن العراق وقد تكون الأغنى فيه، لكنها الأكثر معاناة بسبب الحروب الطويلة التي خاضها النظام السابق وبسبب ظهور التشدد الديني فيها في السنوات الأخيرة. (16.05.2014)  

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