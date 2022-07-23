 قتيلان وجرحى في نابلس برصاص القوات الإسرائيلية | DW الأخبار | DW | 24.07.2022

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قتيلان وجرحى في نابلس برصاص القوات الإسرائيلية

قتل شابان فلسطينيان في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة على يد خلال مداهمة ليلية نفذتها القوات الإسرائيلية. وقد شيعت جموع غاضبة جثماني القتيلين في نابلس وسط دعوات للتصعيد.

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