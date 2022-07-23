قتيلان وجرحى في نابلس برصاص القوات الإسرائيلية

تقرير: تركيا تحبط عملية إيرانية لاستهداف إسرائيليين

كشفت وسائل إعلام تركية عن توقيف ثمانية أشخاص بينهم خمسة إيرانيين بإسطنبول، للاشتباه بتحضيرهم هجمات ضدّ إسرائيليين. وكانت إسرائيل أصدرت تحذيرا من السفر لتركيا، بعدما تعهدت إيران بالرد على اغتيال ضابط كبير بالحرس الثوري.