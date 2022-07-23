قتيلان وجرحى في نابلس برصاص القوات الإسرائيلية

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قتل شابان فلسطينيان في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة على يد خلال مداهمة ليلية نفذتها القوات الإسرائيلية. وقد شيعت جموع غاضبة جثماني القتيلين في نابلس وسط دعوات للتصعيد.
تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بعيد وصوله إلى إسرائيل بإعطاء دفع لعملية "اندماج" إسرائيل في المنطقة، في وقت شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد على إعادة بناء "تحالف عالمي قوي" مع واشنطن ضد إيران.
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن إسرائيل "ملتزمة" بالمحافظة على الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى. ومنذ أسابيع تجددت الصدامات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في دوامة عنف أدت إلى مقتل 38 شخصا من الجانبين.
كشفت وسائل إعلام تركية عن توقيف ثمانية أشخاص بينهم خمسة إيرانيين بإسطنبول، للاشتباه بتحضيرهم هجمات ضدّ إسرائيليين. وكانت إسرائيل أصدرت تحذيرا من السفر لتركيا، بعدما تعهدت إيران بالرد على اغتيال ضابط كبير بالحرس الثوري.
قال مسؤولون فلسطينيون إن جنودا إسرائيليين قتلوا بالرصاص فلسطينيا حاول عبور الجدار لإسرائيلي العازل لغرض العمل. وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده رصدوا مشتبها به ألحق أضرارا بالسياج الأمني، وأن الواقعة قيد التحقيق.
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