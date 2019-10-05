قتيلان في إطلاق نار في أحد شوارع مدينة هاله الألمانية بالقرب من معبد يهودي

منفذ الهجوم على شرطة باريس مسلم وعلى صلة بسلفيين متطرفين

قال كبير المحققين بفرنسا إن الرجل المشتبه في قيامه بتنفيذ هجوم مميت بسكين أمس الأول الخميس في مركز للشرطة الفرنسية، كان على صلة بأفراد من حركة إسلامية سلفية محافظة متطرفة. مشيرا إلى أنه أسلم قبل عشر سنوات تقريبا.