قتيلان في إطلاق نار في أحد شوارع مدينة هاله الألمانية بالقرب من معبد يهودي

قتيلان في إطلاق نار وقع في أحد شوارع مدينة هاله الألمانية بالقرب من معبد يهودي
قتيلان في إطلاق نار وقع في أحد شوارع مدينة هاله الألمانية بالقرب من معبد يهودي، حسبما أعلنت عنه شرطة هاله في حسابها الخاص بموقع توتير، مؤكدة تقريرا سابقا لصحيفة "بيلد" الألمانية.
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