قتيلان على الأقل في غارة إسرائيلية على شقة سكنية في دمشق

استهدفت إسرائيل مبنى سكنيا في جنوب غرب العاصمة السورية دمشق بعدد من الصواريخ، صباح اليوم الاربعاء. فيما أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل شخصين على الأقل في القصف الذي طال منطقة سكنية.

قتل شخصان على الأقل اليوم الأربعاء (21 فبراير/ شباط 2024) جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة داخل مبنى سكني في دمشق، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في استهداف هو الثاني من نوعهداخل العاصمة السورية خلال الشهر الحالي.

وقال المرصد "قتل شخصان على الأقل من جنسية غير سورية جراء الاستهداف الجوي الإسرائيلي لشقة سكنية في كفرسوسة". وأورد التلفزيون الرسمي السوري من جهته حصيلة مماثلة.

وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن عدة صواريخ إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا. وتضم المنطقة مبان سكنية ومدارس ومراكز ثقافية إيرانية، وتقع بالقرب من مجمع كبير يخضع لحراسة مشددة تستخدمه الأجهزة الأمنية. وجرى استهداف المنطقة فيهجوم إسرائيلي في فبراير/ شباط 2023 أدى إلى مقتل خبراء عسكريين إيرانيين.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن "عدوانا إسرائيليا" استهدف مبنى سكنيا لكنها لم تشر إلى سقوط ضحايا. ونشرت صورة للجانب المتفحم من مبنى متعدد الطوابق.

وقال سكان محليون في حي كفرسوسة- جنوب غرب دمشق- لوكالة الأنباء الالمانية إنهم سمعوا أصوات عدة انفجارات تبين أنها طالت مبنى الأورفلي السكني الملاصق لمدرسة البوادر وأن النيران اندلعت من الشقق في الطابق الخامس؟.

وأضاف السكان أن عددا من سيارات الإسعاف وصلت إلى المنطقة وأن شظايا الصواريخ تسببت بأضرار كبيرة في المباني والسيارات الموجودة في المنطقة وأن حالة من الرعب بين طلاب المدرسة. ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.

وإيران داعم كبير للرئيس بشار الأسد خلال الصراع السوري المستمر منذ قرابة 12 عاما. وأدى دعمها لدمشق وحزب الله اللبناني إلى شن إسرائيل غارات جوية متكررة بهدف كبح قوة إيران العسكرية خارج حدودها.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع عام 2024، أن هناك 13 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 8 منها جوية و5 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 31 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر، ومقرات، ومراكز، وآليات. وتسببت تلك الضربات بمقتل 31 من العسكريين بالإضافة لإصابة 13 آخرين منهم بجراح متفاوتة،

ع.أج/ح ز (د ب ا، أ ف ب، رويترز)