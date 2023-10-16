 قتيلان بإطلاق نار في بروكسل وفرار المشتبه به | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.10.2023

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أخبار

قتيلان بإطلاق نار في بروكسل وفرار المشتبه به

قتل شخصان يحملان الجنسية السويدية في إطلاق نار في العاصمة البلجيكية بروكسل، فيما فر المشتبه به من موقع الحادث. وتقوم النيابة الفدرالية المكلفة بملفات الإرهاب بالتحقق من احتمال وجود دافع إرهابي خلف العملية.

صورة لقوات الشرطة وهي تحيط بموقع حادث إطلاق النار في أحد شوارع العاصمة بروكسل، في 16 أكتوبر 2023.

بحسب فيديو انتشر على مواقع التواصل، ترجل القاتل من دراجة نارية وأطلق عدة أعيرة نارية في الشارع ما أدى لمقتل شخصين

قُتل شخصان في إطلاق نار مساء الإثنين (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) في بروكسل وفق ما أفادت النيابة العامة في العاصمة البلجيكية وكالة فرانس برس ووسائل إعلام بلجيكية، مشيرة إلى فرار المشتبه به، فيما ندد رئيس الوزراء البلجيكي بالاعتداء.

كما وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الهجوم بأنه "دنيء" مشدّدة على وحدة الصف في مواجهة ما وصفته بـ"الإرهاب".

وفي منشور على منصة إكس (تويتر سابقا) أبدت فون دير لايين تضامنها مع ذوي "ضحيتي هذا الهجوم الدنيء في بروكسل"، معربة عن أملها بأن تتمكن الشرطة البلجيكية من "القبض سريعا على المشتبه به"، مضيفة "نقف متّحدين في مواجهة الإرهاب".

وفيما رفض متحدث باسم الادعاء العام في بروكسل، الذي يتعامل مع القضية، تقديم أي تفاصيل تتعلق بالضحايا أو أي دافع محتمل، أفادت صحيفة "هيت لاتست نيوز" البلجيكية بأن القتيلين يحملان الجنسية السويدية. وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن يكونا من مشجعي كرة القدم.

وتستضيف بلجيكا منتخب السويد في مباراة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 مساء اليوم الاثنين.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على موقع الصحيفة رجلا يرتدي سترة برتقالية على دراجة نارية عند تقاطع طرق ومعه بندقية، حيث أطلق رصاصتين أولا، ثم ثلاث رصاصات أخرى. بعد ذلك ركض إلى داخل مبنى وأطلق رصاصتين أخريين وغادر. وأخذ بضع خطوات إلى الوراء وأطلق النار مرة أخرى.

ونقلت إحدى الصحف البلجيكية عن شاهد قولة إن مطلق النار كان يهتف "الله أكبر" قبل إطلاق الرصاص.

وتستضيف بلجيكا منتخب السويد في مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 مساء اليوم. وتوقف بث المباراة بينما صدرت تعليمات للجمهور بالبقاء داخل الاستاد وفقا لما ذكره شاهد من رويترز داخل الملعب.

وقالت محطة (تي.في6) التلفزيونية السويدية إن لاعبي منتخب السويد أبلغوا ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بأنهم لا يريدون خوض الشوط الثاني ووافق منتخب بلجيكا على ذلك.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) أنه لم  يتم تنفيذ أي عمليات اعتقال بعد. وذكر التقرير أنه عندما فر عدة أشخاص إلى مدخل مبنى، زُعم أنه طاردهم وأطلق النار عليهم. ولم تؤكد الشرطة مبدئياً هذه المعلومات. 

وفي اتصال مع فرانس برس، اكتفت متحدّثة باسم النيابة العامة بالإشارة إلى أن تحقيقاً قد فتح، من دون أن تتناول حتى الآن دوافع ما جرى. وقالت متحدثة باسم الشرطة البلجيكية إن تحقيقاً يجرى الآن .

من جهتها، تقوم النيابة الفدرالية المكلفة ملفات الإرهاب بالتحقق من احتمال وجود دافع إرهابي.

ع.ح./أ.ح (د ب ا ، أ ف ب ، رويترز)

 

  • Belgien Schweigeminute Place de la Bourse Brüssel

    حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها

    شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل دقيقة صمت ظهر الأربعاء (23 مارس/ آذار) غداة الهجمات الإرهابية، وقد شارك فيها والتزم بها سكان العاصمة وأعضاء الحكومة البلجيكية، تعبيراً عن حزنهم وتكريما لضحايا الهجمات.

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    حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها

    إثر انتشار خبر الهحمات الإرهابية في بروكسل عم الحزن البلاد، حيث عبر المواطنون وبشكل عفوي عن حزنهم وتضامنهم مع الضجايا بالتجمع وإيقاد الشموع كما في هذه الصورة.

  • Belgien Trauerbeflaggung in Brüssel

    حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها

    أعلنت الحكومة البلجيكية الحداد الوطني لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام البلجيكية والأوروبية على المباني العامة مثل مبنى بلدية بروكسل الواضح في الصورة، تكريماً لضحايا الهحمات التي أودت بحياة أكثر من ثلاثين شخصاً وجرحى نحو 250 آخرين.

  • Belgien Anteilnahme Berlin Brandenburger Tor

    حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها

    التضامن مع بلجيكا والحزن على الضحايا لم يقتصر على بروكسل فقط، وإنما عواصم أوروبية ومدن عالمية أيضاً أعربت عن حزنها، مثلما فعلت العاصمة الألمانية برلين بإضاءة بوابة براندنبورغ التي تعتبر من أشهر معالمها، بألوان العلم البلجيكي.

  • Frankreich Paris Eifelturm in belgischen Nationalfarben

    حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها

    عاصمة النور باريس أيضاً أضاءت برج ايفل بألوان العلم البلجيكي (الأحمر والأصفر والأسود) تعبيراً عن تضامن فرنسا مع جارتها بلجيكا والحزن على ضحايا الهجمات الإرهابية.

  • Niederlande Beleuchtung Belgien Flagge Anschläge Terror königlicher Palast

    حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها

    القصر الملكي الهولندي الذي يطل على ساحة "دام" في العاصمة امستردام، أُنير هو الآخر بألوان العلم البلجيكي.

  • Belgien Anteilnahme New York

    حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها

    التضامن والحزن على ضحايا هجمات بروكسل عبر المحيط الأطلسي ووصل إلى الولايات المتحدة، حيث تجمع الناس معربين عن حزنهم بإيقاد الشموع في ساحة الاتحاد (Union) بمانهاتن وسط مدينة نيويورك.

  • Belgien Anteilnahme Mexiko City

    حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها

    ألوان العلم البلجيكي (الأحمر والأصفر والأسود) غطت تمثال الملاك الذي يعلو عمود نصب الاستقلال في مدينة مكسيكو عاصمة المكسيك نعبيراً عن حزنها وتضامنها مع ضحايا بروكسل.

  • Belgien Place de la Bourse Brüssel

    حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها

    بعد يوم من الهجمات الإرهابية انتشرت الورود والشموع في الكثير من ساحات بروكسل وأمام المباني العامة، كما في هذه الصورة أمام قصر "دو لا بورز" في وسط بروكسل، تعبيراً عن الحزن على الضحايا.

  • Belgien Place de la Bourse Brüssel

    حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها

    "انا بروكسل/ Je suis Bruxelles" وسم انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلى لوحات وضعت في أماكن التجمع وبالقرب من أماكن الهجمات الإرهابية، تعبيراً عن التضامن مع بروكسل والضحايا وإدانة الإرهاب.

  • Belgien König Filip besucht Verletzte im Krankenhaus Brüssel

    حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها

    العائلة المالكة أيضاً أُصيبت بالصدمة وخيم عليها الحزن، وقد عبر الملك فيليب والملكة ماتيلد عن حزنهما والتضامن مع الضحايا بزيارة الجرحى في مستشفى "إرسام" في بروكسل.

    الكاتب: عارف جابو


 

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