قتيلان بإطلاق نار في بروكسل وفرار المشتبه به

قُتل شخصان في إطلاق نار مساء الإثنين (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) في بروكسل وفق ما أفادت النيابة العامة في العاصمة البلجيكية وكالة فرانس برس ووسائل إعلام بلجيكية، مشيرة إلى فرار المشتبه به، فيما ندد رئيس الوزراء البلجيكي بالاعتداء.

كما وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الهجوم بأنه "دنيء" مشدّدة على وحدة الصف في مواجهة ما وصفته بـ"الإرهاب".

وفي منشور على منصة إكس (تويتر سابقا) أبدت فون دير لايين تضامنها مع ذوي "ضحيتي هذا الهجوم الدنيء في بروكسل"، معربة عن أملها بأن تتمكن الشرطة البلجيكية من "القبض سريعا على المشتبه به"، مضيفة "نقف متّحدين في مواجهة الإرهاب".

وفيما رفض متحدث باسم الادعاء العام في بروكسل، الذي يتعامل مع القضية، تقديم أي تفاصيل تتعلق بالضحايا أو أي دافع محتمل، أفادت صحيفة "هيت لاتست نيوز" البلجيكية بأن القتيلين يحملان الجنسية السويدية. وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن يكونا من مشجعي كرة القدم.

وتستضيف بلجيكا منتخب السويد في مباراة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 مساء اليوم الاثنين.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على موقع الصحيفة رجلا يرتدي سترة برتقالية على دراجة نارية عند تقاطع طرق ومعه بندقية، حيث أطلق رصاصتين أولا، ثم ثلاث رصاصات أخرى. بعد ذلك ركض إلى داخل مبنى وأطلق رصاصتين أخريين وغادر. وأخذ بضع خطوات إلى الوراء وأطلق النار مرة أخرى.

ونقلت إحدى الصحف البلجيكية عن شاهد قولة إن مطلق النار كان يهتف "الله أكبر" قبل إطلاق الرصاص.

وتستضيف بلجيكا منتخب السويد في مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 مساء اليوم. وتوقف بث المباراة بينما صدرت تعليمات للجمهور بالبقاء داخل الاستاد وفقا لما ذكره شاهد من رويترز داخل الملعب.

وقالت محطة (تي.في6) التلفزيونية السويدية إن لاعبي منتخب السويد أبلغوا ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بأنهم لا يريدون خوض الشوط الثاني ووافق منتخب بلجيكا على ذلك.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات اعتقال بعد. وذكر التقرير أنه عندما فر عدة أشخاص إلى مدخل مبنى، زُعم أنه طاردهم وأطلق النار عليهم. ولم تؤكد الشرطة مبدئياً هذه المعلومات.

وفي اتصال مع فرانس برس، اكتفت متحدّثة باسم النيابة العامة بالإشارة إلى أن تحقيقاً قد فتح، من دون أن تتناول حتى الآن دوافع ما جرى. وقالت متحدثة باسم الشرطة البلجيكية إن تحقيقاً يجرى الآن .

من جهتها، تقوم النيابة الفدرالية المكلفة ملفات الإرهاب بالتحقق من احتمال وجود دافع إرهابي.

ع.ح./أ.ح (د ب ا ، أ ف ب ، رويترز)