 قتل فيه 12 شخصاً.. تنظيم الدولة ″يتبنى″ تفجير حافلة كربلاء | أخبار | DW | 21.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قتل فيه 12 شخصاً.. تنظيم الدولة "يتبنى" تفجير حافلة كربلاء

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي مسؤوليته عن عملية تفجير حافلة بمدينة كربلاء أودت بحياة 12 شخصاً وإصابة نحو 7 آخرين. وأعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات للحادث الإرهابي، وقدّمت التعازي لأُسر الضحايا الأبرياء.

Irak | Bus-Explosion | Anschlag (picture alliance/AP Images)

تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" (السبت 21 سبتمبر/أيلول 2019) تفجير عبوة ناسفة استهدف يوم الجمعة حافلة صغيرة في مدينة كربلاء جنوب بغداد وأسفر عن مقتل 12 شخصاً، بحسب ما أعلن عبر حسابه على تطبيق تيليغرام.

مختارات

مقاتلون سابقون في صفوف تنظيم داعش وعائلاتهم يقبعون في السجون في سوريا والعراق، والبلدان الأوروبية ترفض استقبالهم كمواطنين لها، وعوض ذلك تزداد الدعوات لإقامة محكمة خاصة. (07.06.2019)

وكانت أجهزة الأمن العراقية ذكرت يوم الجمعة أن الانفجار الذي استهدف حافلة قرب مدينة كربلاء جنوبي بغداد أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح، وقال متحدثان باسم الشرطة في منطقة الحادث إن عبوة ناسفة زرعت في الحافلة وانفجرت عند مدخل شمالي للمدينة مما تسبب في اشتعال النار بالمركبة.

وكثيراً ما كانت كربلاء - المدينة المقدسة لدى الشيعة والتي تبعد 100 كلم جنوبي بغداد - تتعرّض لتفجيرات وهجمات من الجهاديين المسلحين الذين كانوا يعتبروها هدفهم الأول، غير أنّ الأوضاع الأمنية تحسّنت في السنوات الأخيرة وباتت الهجمات في المدينة نادرة للغاية، لكن خلايا نائمة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذي اندحر رسمياً من العراق في نهاية 2017 تواصل تنفيذ هجمات وتفجيرات في أنحاء مختلفة من البلاد تستهدف الشيعة بشكل أساسي.

من جانبها، أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن إدانتها بأشد العبارات للحادث الإرهابي، وقدّم البيان التعازي لأُسر الضحايا الأبرياء، والتمنيات بسرعة الشفاء لمُصابي الحادث الغادر، معرباً عن وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب والتطرُف.

يأتي التفجير بعد عشرة أيام من توافد مئات آلاف الشيعة إلى كربلاء، ولا سيما من إيران المجاورة للعراق، لزيارة مقام الإمام الحسين في ذكرى عاشوراء.

ع.ح./خ.س. (رويترز، ا.ف.ب، د.ب.ا)

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/J. Kuhlmann)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تتنوع المساعدات التي تقدمها ألمانيا لمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. مساعدات عسكرية، إنسانية وأخرى لوجيستية. تعرف عليها...

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/Bundeswehr/Sebastian Wilke)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تقوم قوات خاصة من الجيش الألماني بتدريب جنود من البشمركة في شمال العراق لمحاربة "داعش". 140 جندي ألماني متمركزون الآن في مدينة أربيل على بعد 80 كلم من الموصل، التي اقترب الجيش العراقي من تحريرها من قبضة داعش.

  • Deutsche Waffenlieferung für die Peschmerga Kämpfer in Nordirak 18.09.2014 (Reuters/Thomas Peter)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    منذ عام 2014 تقدم ألمانيا دعما عسكريا لقوات البشمركة، التي حصلت منذ ذلك الحين على أسلحة متنوعة من بينها 20 ألف بندقية هجومية، 400 قذيفة صاروخية،1200 صاروخ مضادا للدبابات وملايين من ذخيرة الطلقات.

  • Syrien-Einsatz der Bundeswehr - Tornado (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تشارك ألمانيا أيضا في الحرب ضد داعش في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود موجودة في قاعدة إنجرليك التركية لدعم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.

  • Haider al-Abadi (C.Court/Getty Images)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة العراقية المركزية في بغداد لم تحصل على أي أسلحة من ألمانيا، بل حصلت فقط على "المعدات الدفاعية" مثل الدروع الواقية للبدن ومعدات إزالة الألغام.

  • Deutsche Hilfe für Irak 16.08.2014 Erbil (picture-alliance/dpa)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة الألمانية قدمت للعراق بين عامي 2014 وحتى نهاية عام 2016 حوالي 713 مليون يورو كمساعدات للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار واستقرار البلاد.

  • Irak Falludscha man vor Ruine Symbolbild Wiederaufbau (Getty Images/AFP/H. M. Ali)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    وافقت الحكومة الألمانية في عام 2017 على تقديم 235 مليون يورو لإعادة إعمار ودعم الاستقرار في العراق وسوريا.

  • Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reist in den Irak (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    زار وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الأربعاء (19 نيسان/أبريل) العراق. ويعتزم الوزير الألماني بحث سبل إعادة إعمار المناطق المدمرة التي تم استعادتها من تنظيم "داعش" مع الحكومة العراقية. الكاتب: أمين بنضريف


مختارات

هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

تقدم ألمانيا مساعدات مهمة للجيش العراقي في حربه ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. مساعدات لا تقتصر فقط على الجانب العسكري، بل أيضا إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب والإرهاب. (19.04.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: هل بدأ تنظيم داعش يستعيد قوته في العراق؟  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Justiz Gericht Richterhammer

محاكمة فتى سوري في ألمانيا بتهمة تجنيد أنصار لداعش 06.09.2019

يخضع لاجئ سوري شاب للمحاكمة في ألمانيا بعد أن وجه له الادعاء العام تهماً بدعوة آخرين للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي إلى جانب تحميل مواد من على الإنترنت تشرح كيفية التعامل مع المواد الكيميائية وتنفيذ هجمات بالسكين.

Grenzgebiet Tunesien - Libyen

تونس- مقتل ضابط وثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النار 02.09.2019

عملية مشتركة بين الجيش التونسي والشرطة شمال غرب البلاد أسفرت عن مقتل ضابط بالحرس الوطني وثلاثة من المسلحين تشتبه الداخلية التونسية في أنهم جهاديون. العملية تأتي في اليوم الأول لحملة الانتخابات الرئاسية.

Iraq IS in Mossul

البنتاغون: تنظيم الدولة ظهر مجدداً بسوريا وعزز قدراته بالعراق 07.08.2019

أشار تقرير حديث صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعاد ترتيب صفوفه ليظهر من جديد في سوريا، مستغلاً الانسحاب الأمريكي. التقرير أكد أيضا أن التنظيم عزز من قدراته المسلحة في العراق.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  