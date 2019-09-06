قتل فيه 12 شخصاً.. تنظيم الدولة "يتبنى" تفجير حافلة كربلاء

تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" (السبت 21 سبتمبر/أيلول 2019) تفجير عبوة ناسفة استهدف يوم الجمعة حافلة صغيرة في مدينة كربلاء جنوب بغداد وأسفر عن مقتل 12 شخصاً، بحسب ما أعلن عبر حسابه على تطبيق تيليغرام.

وكانت أجهزة الأمن العراقية ذكرت يوم الجمعة أن الانفجار الذي استهدف حافلة قرب مدينة كربلاء جنوبي بغداد أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح، وقال متحدثان باسم الشرطة في منطقة الحادث إن عبوة ناسفة زرعت في الحافلة وانفجرت عند مدخل شمالي للمدينة مما تسبب في اشتعال النار بالمركبة.

وكثيراً ما كانت كربلاء - المدينة المقدسة لدى الشيعة والتي تبعد 100 كلم جنوبي بغداد - تتعرّض لتفجيرات وهجمات من الجهاديين المسلحين الذين كانوا يعتبروها هدفهم الأول، غير أنّ الأوضاع الأمنية تحسّنت في السنوات الأخيرة وباتت الهجمات في المدينة نادرة للغاية، لكن خلايا نائمة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذي اندحر رسمياً من العراق في نهاية 2017 تواصل تنفيذ هجمات وتفجيرات في أنحاء مختلفة من البلاد تستهدف الشيعة بشكل أساسي.

من جانبها، أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن إدانتها بأشد العبارات للحادث الإرهابي، وقدّم البيان التعازي لأُسر الضحايا الأبرياء، والتمنيات بسرعة الشفاء لمُصابي الحادث الغادر، معرباً عن وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب والتطرُف.

يأتي التفجير بعد عشرة أيام من توافد مئات آلاف الشيعة إلى كربلاء، ولا سيما من إيران المجاورة للعراق، لزيارة مقام الإمام الحسين في ذكرى عاشوراء.

ع.ح./خ.س. (رويترز، ا.ف.ب، د.ب.ا)