 قتل اطفال اليمن ومسؤولية التحالف الذي تقوده السعودية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.06.2020

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سياسة واقتصاد

قتل اطفال اليمن ومسؤولية التحالف الذي تقوده السعودية؟

تكشف دراسة للأمم المتحدة عن معاناة أطفال اليمن، في الوقت نفسه يشطب أمين عام المنظمة الدولية غوتريش التحالف العسكري لذي تقود السعودية حربه في اليمن، من قائمة سوداء لمرتكبي الجرائم بحق الأطفال، قرار يثير الجدل، ماذا يخفي؟

Save the Children Pressebild | Jemen-Krieg (Save the Children/Sami Jassar)

مع بداية هذا الأسبوع واجهت عربة في محافظة صعدة شمال غرب اليمن نيران معادية من الجو. الهجوم قامت به قوات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده العربية السعودية وأدى إلى مقتل 13 شخصا، بينهم 4 أطفال.

حصل الهجوم بعد ساعات قليلة فقط من قيام الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش بشطب التحالف الدولي من قائمة سوداء تعدها الأمم المتحدة سنويا. وهي تضم فاعلين سياسيين يمارسون العنف ضد أطفال.

مختارات

في خطوة قد تثير ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية أعلن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية سيُحذف من القائمة الخاصة بقتل وتشويه الأطفال. فكيف برر غوتيريش خطوته؟ (15.06.2020)

أدى تدخل أطراف خارجية في حرب اليمن، عقب استيلاء الحوثيين على السلطة، إلى إطالة أمد القتال، وإلى وقوع أزمة إنسانية عالمية، وتطوّر الصراع ليصبح حرباً إقليمية حديثة ذات سمات مميزة، وفق تحليل خبيرين أمريكيين. (12.06.2020)

في مؤتمر المانحين لدعم اليمن، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من "سباق مع الزمن" لمنع كارثة في هذا البلد الفقير الذي مزقته الحرب. ويسعى المؤتمر لجمع نحو 2.4 مليار دولار لتغطية المساعدات الأساسية للسكان. (02.06.2020)

ويوضع على هذه القائمة بلدان أو مجموعات تقتل أطفالا وتجرحهم أو تسيئ معاملتهم. فاعلون يخطفون أطفالا أو يجندوهم للخدمة العسكرية يتم رصدهم هناك مثل أولائك الذين يمنعون الأطفال من الحصول على مساعدات غذائية ويهاجمون مدارس أو مستشفيات. والتحالف العسكري الذي تقوده العربية السعودية في اليمن ظل طوال ثلاث سنوات موجودا على تلك القائمة.

التحالف "بعد تراجع ملموس مستمر لعمليات القتل والتشويهات" يتم شطبه من القائمة، كما علل غوتريش القرار. لكنه أضاف أن التحالف سيخضع للمراقبة طوال سنة. وكل "تقصير" في مواصلة تخفيض عدد ضحايا الأطفال سيؤدي إلى وضع التحالف في السنة المقبلة على هذه القائمة.

ماذا وراء شطب التحالف الدولي من قائمة المنتهكين لحقوق الأطفال في اليمن؟

قرار مثير للجدل تجاه التحالف الدولي في حرب اليمن، الأمين العام غوتيريش يشطبه من قائمة المنتهكين لحقوق الأطفال

ويتكهن منتقدون بوجود ارتباط بأن العربية السعودية ـ رغم أنها طرف فاعل في شن الحرب ـ في بداية الشهر ولأول مرة يمكنها رسميا كشريك إلى جنب الأمم المتحدة تنظيم مؤتمر مانحين دولي لليمن.

الضحية الأساسية للحرب

"بعد خمس سنوات من الحرب تصيب المعاناة أطفال اليمن بالدرجة الأولى"، تقول يُسرى سماش، مديرة قسم السياسة والاتصال لمنظمة إغاثة الأطفال/ Save the children  في اليمن. "لقد قُتلوا وجُرحوا في المعارك المستمرة وسُلبوا حقوقهم الأساسية. وإضافة إلى ذلك تعرضت بنية تحتية مدنية مثل المدارس والمستشفيات في اليمن للهجوم. وعلى إثرها تم تهديد الأطفال في أماكن وجب أن ينعموا فيها بالأمان".

وهذه الملاحظات تتلاءم مع خلاصات التقرير السنوي للأمم المتحدة الصادر في 9 يونيو/ حزيران حول الأطفال في مناطق النزاع والذي يدون أيضا الوضع في اليمن. وفي المجموع سجلت الأمم المتحدة هناك خلال السنة الماضية 4042 حالة من العنف الشديد ضد 2159 طفلا. وحسب الوثيقة تم تجنيد أكثر من 680 طفلا كمقاتلين بينهم أيضا 43 فتاة. وغالبية الحالات (482) تُسجل على حساب الحوثيين المدعومين من ايران "أنصار الله" الذين يقاتلهم التحالف العسكري بقيادة العربية السعودية. وحتى الجيش النظامي اليمني المتحالف مع السعوديين لم يتورع في تجنيد أطفال قاصرين حيث أخضع 136 طفلا لخدمته.

كما تم في 2019 اعتقال نحو 100 طفل قاصر. وحتى هنا سُجلت غالبية الاعتقالات، 68 حالة على حساب الحوثيين تلاهم الجيش اليمني الذي سجن 26 طفلا، بينما اعتقل التحالف السعودي 25 طفلا. وغالبية القاصرين تم إطلاق سراحهم لاحقا.

أطفال اليمن ضحايا الحرب والانتهاكات والجوع والفقر..

هذا الشاب اليمني في مقتبل عمره مصاب إثر هجومين جويين

وأكثر من 140 طفلا يمنيا قُتلوا في 2019 أو تعرضوا للتشويه. وقد تم حتى الآن تُسجل غالبية الضحايا حسب تقرير الأمم المتحدة على حساب الحوثيين الذين قتلوا 395 طفلا وشوهوا 1052 آخرين. وفي المقام الثاني يأتي التحالف الدولي: وعلى حسابه يُسجل 222 طفلا مقتولا أو أطفالا مشوهين. والجيش اليميني في المقابل يتحمل مسؤولية وفاة أو تشويه 96 طفلا. وأطفال آخرون توفوا بسبب معارك على الأرض وألغام أو متفجرات أخرى ومن خلال هجمات جوية وقنابل.

ويبدو أن الأطفال يتعرضون عن قصد للهجوم، وعلى الأقل تتم التضحية بحياتهم دون جهد، وهذا ما يكشف عنه تقرير الأمم المتحدة الذي أشار إلى 35 هجوما على مدارس ومستشفيات. وهنا أيضا تُسجل غالبية الهجمات على حساب الحوثيين. والتحالف الدولي يتحمل في التقرير مسؤولية أربعة هجمات.

لكن معاناة الأطفال لا تنتهي بسبب العنف المباشر، كما تقول يُسرى سماش في مقابلة مع دويتشه فيله. "أكثر من 12 مليون طفل في اليمن يحتاجون إلى المساعدة الانسانية. والكثير منهم تم تهجيرهم ويعانون من سوء تغذية حاد. كما أنه ليس بوسعهم حاليا إتمام تكوين وولوج الخدمات الصحية الأساسية". ومن ثم تكون فرص المستقبل للأطفال مقيدة بقوة.

والتحالف الدولي الذي تقوده العربية السعودية رد على وثيقة الأمم المتحدة وعلى قرار غوتريش إلغاءه من القائمة السوداء. فهو يرحب بهذه الخطوة ويحث الأمم المنتحدة في آن واحد على البرهنة على عدد القاصرين المقتولين الـ 222 المذكورين في التقرير.

طفل يمني يعاني من سوء التغذية يحاول والده الحصول على بعض العلاج له

طفل يمني يعاني من سوء التغذية خلال محاولة للحصوص على بعض العلاج

انتقاد قرار غوتريش

وحقيقة أن يشطب الأمين العام للأمم المتحدة غوتريش التحالف السعودي من القائمة السوداء يثير حاليا استهجان حقوقيين يؤكدون أن غوتريش يتجاهل أدلة الأمم المتحدة على التجاوزات الثقيلة المستمرة ضد الأطفال، كما تفيد منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان. لكن مبعوثة الأمين العام لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا تدعي مقابل ذلك أن الأمم المتحدة وضعت المملكة "بدون ضغط" في القائمة. والقرار يستند فقط إلى بيانات.

"ليس إلا الموت والدمار"

منظمة إغاثة الأطفال/ Save the children تنشط حاليا في إحدى عشرة محافظة يمنية. ومجالات العمل الأساسية تشمل الصحة والتغذية وحماية الأطفال. وفي المجموع تم إلى حد الان تقديم الدعم لأربعة ملايين طفل، كما تفيد يُسرى سماش. لكن المنظمة غير قادرة على حماية الأطفال من تجارب كارثية وصادمة يواجهونها تقريبا يوميا بسبب الحرب والمرض والفقر. "طفل يكبر في اليمن"، كما تقول سماش "لا يعرف شيئا آخر سوى الموت والدمار".

كرستن كنيب/ م.أ.م

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  • Vom Krieg zerstörte Schulen in Jemen Hodeidah (Reuters/A. Zeyad)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    الحصار يفاقم الأزمة

    فاقم الحصار الذي فُرض على اليمن من الأزمة ولم يتمكن العاملون بالإغاثة من الدخول إلى البلد و إيصال شحنات الغذاء والامدادات، كما ارتفعت أسعار الوقود إلى أكثر من 60 بالمئة في صنعاء. وقال مدير فرع منظمة أوكسفام باليمن إنّ ندرة الوقود تعني توقف المولدات التي تضخ المياه النظيفة للأسر، وتضيء المدارس وتحافظ على المستشفيات كما أنه مهم لنقل ما تبقى من غذاء في اليمن.

  • Jemen Luftangriff auf Sanaa (Reuters/M. al-Sayaghi)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    مسؤولية التحالف

    ودعت منظمة أوكسفام الدولية الإنسانية إلى رفع الحصار عن اليمن ووقف إطلاق النار وفي هذا الصدد قال مدير فرع منظمة أوكسفام باليمن أنه "إن لم تتحرك جميع أطراف النزاع ومن في ايديهم قرار الحرب، فإن التاريخ سيحاسب هذه الدول الخمس بأنها إما كانت متواطئة أو مسؤولة عن القتل غير المبرر لآلاف المدنيين في اليمن".

  • Jemen Luftangriff in Hanaa (Reuters/K. Abdullah)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    مطالب برفع كامل للحصار

    من جانبه دعا مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إلى رفع كامل للحصار المفروض على اليمن، وقال لوكوك" هذا الحصار رفع جزئياً لكن ليس بالكامل. يتعين رفعه بالكامل لتجنب حدوث مأساة إنسانية فظيعة تشمل موت الملايين لم يشهد لها العالم مثيلاُ منذ عقود".

  • Jemen Hafen von Hodeida (Getty Images/AFP/A. Hyder)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    التحالف يخفف الحصار جزئياً

    التحالف الذي تقوده السعودية بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى خفف الحصار هذا الأسبوع متيحاً لللسفن ايصال المساعدات والغذاء إلى ميناء الحديدة والصليف على البحر الأحمر، بالإضافة إلى هبوط طائرات إغاثة في مطار صنعاء لأول مرة بعد ثلاثة أسابيع من إغلاق التحالف بقيادة السعودية المنافذ اليمنية رداً على صاروخ أطلقه الحوثيون على الرياض.

  • Jemen Flugzeuge mit Hilfsgütern im Sanaa gelandet (Reuters)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    نحو نصف المعونات الأممية لعام 2018 لسوريا واليمن

    وأعلنت الأمم المتحدة أنها ستخصص للحربين في سوريا واليمن حوالي نصف المبلغ الذي تعتزم إنفاقه على معونات الأزمات الإنسانية لعام 2018 والذي يقدر بـنحو 22.5 مليار دولار. كما سيتم تخصيص 2.5 مليار دولار للحرب الدائرة في اليمن، والتي تصنفها الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

  • Jemen Unterernährung (Reuters/A. Zeyad)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    الحصار بسبب الصواريخ؟

    واستخدم التحالف بقيادة السعودية الهجوم الصاروخي الذي وقع في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر2017 لتبرير حصار اليمن، الذي دام لأسابيع مؤكداً ضرورة ذلك لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين من إيران.

  • Jemen Videostill Raketenabschuß auf Saudi-Arabien (Reuters)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    صورايخ الحوثيين تبدو إيرانية

    وأشار تقرير سري أعده مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة إلى أن بقايا أربعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون اليمنيون على السعودية هذا العام تبدو من تصميم وتصنيع إيران. من جهتها نفت إيران تزويد الحوثيين بالأسلحة ولم تعلق لدى الأمم المتحدة على طلب للتعقيب على تقرير مراقبي الأمم المتحدة.

  • Saudi-Arabien Besuch Theresa May in Riad (Reuters/Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    ماي تحث السعودية على تخفيف الحصار

    في خطوة تُوضح حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها اليمن، حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي السعودية عقب لقائها القادة السعوديين في الرياض على تخفيف الحصار المفروض على اليمن بشكل عاجل لتجنب كارثة انسانية، كما جاء في البيان الحكومي البريطاني الذي صدر في الـ 30 تشرين/ نوفمبر2017.

  • Jemen Luftangriff in Hanaa (Reuters/K. Abdullah)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    اتهام التحالف

    البيان الحكومي البريطاني نصّ على أن "الجانبين البريطاني والسعودي اتفقا على ضرورة اتخاذ خطوات بشكل ملح لمعالجة هذه المسألة". في المقابل تتهم منظمات إنسانية التحالف البريطاني السعودي بالتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين خلال عمليات القصف التي يقوم بها التحالف على اليمن.

  • Jemen Hunger Symbolbild Kind in Sanaa (Reuters/K. Abdullah)

    اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار

    تفشي المزيد من الأوبئة

    ويسير الوضع الإنساني في اليمن من سيء إلى أسوأ، بسبب انهيار النظام الصحي وتفشي الأمراض والأوبئة وارتفاع حدة المجاعة في البلاد. فبعد تفشي وباء الكوليرا الذى راح ضحيته أكثر من ألفي شخص، يحصد مرض الديفتيريا أرواح اليمنيين، خاصة الأطفال منهم. إعداد: إيمان ملوك


 

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