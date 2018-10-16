 قتلى وعشرات الجرحى في حادث قطار بالقرب من الرباط | أخبار | DW | 16.10.2018

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أخبار

قتلى وعشرات الجرحى في حادث قطار بالقرب من الرباط

قتل عدة أشخاص وجرح العشرات في المغرب عندما خرج قطار عن القضبان في طريقه بين الرباط والقنيطرة. وشدد الديوان الملكي في الرباط على أن تحقيقا قد جرى فتحه من أجل تحديد الأسباب والحيثيات المتعلقة بالحادث.

Schnellzug TGV in Marokko (DW)

أعلن ربيع الخليع، مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب أن ستة اشخاص قتلوا واصيب 86 آخرون في خروج قطار عن القضبان قرب الرباط اليوم الثلاثاء (16 تشرين الأول/ أكتوبر 2018). وأوضح الخليع لوسائل إعلام محلية في موقع الحادث أن المكتب "فتح تحقيقا لتحديد أسباب الحادث" الذي وقع حوالى الساعة العاشرة صباحا قرب بلدة بوقندال على بعد عشرين كيلومترا تقريبا شمال الرباط.

مختارات

قتل 33 شخصا على الأقل أغلبهم أطفال رياضيون وجرح سبعة آخرون صباح الجمعة في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة قرب مدينة طانطان في جنوب المغرب، وفق ما أعلنت السلطات ووسائل الإعلام المحلية. (10.04.2015)

إعلان وزارة الداخلية المغربية عن وفاة عبد الله باها وزير الدولة وأحد أٌقرب مساعدي رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران إثر حادث قطار في موقع مقتل سياسي مغربي معارض غرقا منذ أسابيع قليلة، مما أثار تساؤلات. (08.12.2014)

وأشارت جريدة "هسبريس" الإلكترونية المغربية إلى أن جهود الإنقاذ لا تزال مستمرّة من طرف عناصر الوقاية المدنية بغية تمكين المصابين من الإسعافات اللازمة. كما تحركت الضابطة القضائية لفتح تحقيق في ما جرى.

ومن جانبه، قال مصدر من المكتب الوطني للسكك الحديدية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "الفريق المكلف بالتواصل في اجتماع الآن من أجل متابعة الوضع"، مضيفا أنهم "لا يتوفرون عن معلومات عن أسباب الحادث". وذكرت جريدة هسبريس أن "الديوان الملكي في الرباط شدد على أن تحقيقا قد جرى فتحه من أجل تحديد الأسباب والحيثيات المتعلقة بهذا الحادث الأليم".

ص.ش/ع.ج (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Bildergalerie Überflutungen in Marokko

    في صور: المغرب العميق يغرق

    مناطق الجنوب الشرقي في المغرب أو ما تسمى بـ"المغرب العميق" لم تعرف فيضانات بهذا الشكل منذ عقود. والحصيلة ثقيلة: 47 قتيلا وآلاف المشردين.

  • Bildergalerie Überflutungen in Marokko

    في صور: المغرب العميق يغرق

    في الوقت الذي يعزو فيه مواطنون من الجنوب الشرقي خسائر الفيضانات إلى هشاشة البنية التحتية وتقصير السلطات في تقديم المساعدة للمناطق المتضررة، تتهم السلطات بعض السائقين بالتهور والمخاطرة بأرواح الناس.

  • Bildergalerie Überflutungen in Marokko

    في صور: المغرب العميق يغرق

    بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح تحدثت السلطات عن انهيار مئات المنازل وانقطاع الطرق وتضرر شبكة الكهرباء. وباتت 250 قرية على الاقل “معزولة” كما أعلنت مدينة كلميم "منطقة منكوبة".

  • Bildergalerie Überflutungen in Marokko

    في صور: المغرب العميق يغرق

    سكان أحد أحياء مدينة تزنيت جنوب المغرب يحاولون بمجهودهم الخاص التخفيف من الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء السيول، وأدت الأمطار الطوفانية في هذه المدينة إلى انهيار سور تاريخي قديم.

  • Bildergalerie Überflutungen in Marokko

    في صور: المغرب العميق يغرق

    السيول والامطار أدت أيضا إلى انهيار قناطر من بينها قناطر شيدت حديثا وهو ما أدى إلى عزل مناطق بأكملها وتوقف حركة السير.

  • Bildergalerie Überflutungen in Marokko

    في صور: المغرب العميق يغرق

    سيدة من منطقة أيت ملول (قرب مدينة أغادير) خرجت برفقة سكان المنطقة لتعاين السيول التي اجتاحت المكان وخلفت أضرارا جسيمة.

  • Bildergalerie Überflutungen in Marokko

    في صور: المغرب العميق يغرق

    انهيار الطرق عزل قرى ومدنا بأكملها. السلطات وفرت طائرات مروحية خصيصا لنقل السياح الأجانب من تلك المناطق، لتواجه اتهامات بممارسة التمييز ضد أبناء البلد.

  • Bildergalerie Überflutungen in Marokko

    في صور: المغرب العميق يغرق

    في منطقة الحوز أيضا خلفت الفيضانات قتلى وأدى سوء أحوال الطقس إلى تعليق الدراسة لمدة يومين في عدة مناطق جنوب المغرب.

  • Bildergalerie Überflutungen in Marokko

    في صور: المغرب العميق يغرق

    وبينما يحصي سكان المناطق المتضررة قتلاهم وخسائرهم المادية تساقط "الغيث" في مناطق جنوبية أخرى قاحلة واستقبله السكان بفرح بعد سنوات من الجفاف. الكاتبة: سهام أشطو.


مختارات

في صور: المغرب العميق يغرق

مازالت مناطق جنوب شرق المغرب تعيش تحت الصدمة من هول الخسائر التي خلفتها الأمطار الطوفانية. 47 قتيلا حتى الآن الحصيلة الأولية لضحايا الفيضانات، كان لمدينة كلميم حصة الأسد فيها حيث أودت السيول الجارفة هناك بحياة 32 شخصا. (04.12.2014)  

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