قتلى وعشرات الجرحى في حادث قطار بالقرب من الرباط

أعلن ربيع الخليع، مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب أن ستة اشخاص قتلوا واصيب 86 آخرون في خروج قطار عن القضبان قرب الرباط اليوم الثلاثاء (16 تشرين الأول/ أكتوبر 2018). وأوضح الخليع لوسائل إعلام محلية في موقع الحادث أن المكتب "فتح تحقيقا لتحديد أسباب الحادث" الذي وقع حوالى الساعة العاشرة صباحا قرب بلدة بوقندال على بعد عشرين كيلومترا تقريبا شمال الرباط.

وأشارت جريدة "هسبريس" الإلكترونية المغربية إلى أن جهود الإنقاذ لا تزال مستمرّة من طرف عناصر الوقاية المدنية بغية تمكين المصابين من الإسعافات اللازمة. كما تحركت الضابطة القضائية لفتح تحقيق في ما جرى.

ومن جانبه، قال مصدر من المكتب الوطني للسكك الحديدية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "الفريق المكلف بالتواصل في اجتماع الآن من أجل متابعة الوضع"، مضيفا أنهم "لا يتوفرون عن معلومات عن أسباب الحادث". وذكرت جريدة هسبريس أن "الديوان الملكي في الرباط شدد على أن تحقيقا قد جرى فتحه من أجل تحديد الأسباب والحيثيات المتعلقة بهذا الحادث الأليم".

ص.ش/ع.ج (د ب أ، رويترز، أ ف ب)