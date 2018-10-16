قتلى وعشرات الجرحى في حادث قطار بالقرب من الرباط

أعلن ربيع الخليع، مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب أن ستة اشخاص قتلوا واصيب 86 آخرون في خروج قطار عن القضبان قرب الرباط اليوم الثلاثاء (16 تشرين الأول/ أكتوبر 2018). وأوضح الخليع لوسائل إعلام محلية في موقع الحادث أن المكتب "فتح تحقيقا لتحديد أسباب الحادث" الذي وقع حوالى الساعة العاشرة صباحا قرب بلدة بوقندال على بعد عشرين كيلومترا تقريبا شمال الرباط.
وأشارت جريدة "هسبريس" الإلكترونية المغربية إلى أن جهود الإنقاذ لا تزال مستمرّة من طرف عناصر الوقاية المدنية بغية تمكين المصابين من الإسعافات اللازمة. كما تحركت الضابطة القضائية لفتح تحقيق في ما جرى.
ومن جانبه، قال مصدر من المكتب الوطني للسكك الحديدية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "الفريق المكلف بالتواصل في اجتماع الآن من أجل متابعة الوضع"، مضيفا أنهم "لا يتوفرون عن معلومات عن أسباب الحادث". وذكرت جريدة هسبريس أن "الديوان الملكي في الرباط شدد على أن تحقيقا قد جرى فتحه من أجل تحديد الأسباب والحيثيات المتعلقة بهذا الحادث الأليم".
ص.ش/ع.ج (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
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في صور: المغرب العميق يغرق
مناطق الجنوب الشرقي في المغرب أو ما تسمى بـ"المغرب العميق" لم تعرف فيضانات بهذا الشكل منذ عقود. والحصيلة ثقيلة: 47 قتيلا وآلاف المشردين.
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في صور: المغرب العميق يغرق
في الوقت الذي يعزو فيه مواطنون من الجنوب الشرقي خسائر الفيضانات إلى هشاشة البنية التحتية وتقصير السلطات في تقديم المساعدة للمناطق المتضررة، تتهم السلطات بعض السائقين بالتهور والمخاطرة بأرواح الناس.
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في صور: المغرب العميق يغرق
بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح تحدثت السلطات عن انهيار مئات المنازل وانقطاع الطرق وتضرر شبكة الكهرباء. وباتت 250 قرية على الاقل “معزولة” كما أعلنت مدينة كلميم "منطقة منكوبة".
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في صور: المغرب العميق يغرق
سكان أحد أحياء مدينة تزنيت جنوب المغرب يحاولون بمجهودهم الخاص التخفيف من الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء السيول، وأدت الأمطار الطوفانية في هذه المدينة إلى انهيار سور تاريخي قديم.
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في صور: المغرب العميق يغرق
السيول والامطار أدت أيضا إلى انهيار قناطر من بينها قناطر شيدت حديثا وهو ما أدى إلى عزل مناطق بأكملها وتوقف حركة السير.
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في صور: المغرب العميق يغرق
سيدة من منطقة أيت ملول (قرب مدينة أغادير) خرجت برفقة سكان المنطقة لتعاين السيول التي اجتاحت المكان وخلفت أضرارا جسيمة.
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في صور: المغرب العميق يغرق
انهيار الطرق عزل قرى ومدنا بأكملها. السلطات وفرت طائرات مروحية خصيصا لنقل السياح الأجانب من تلك المناطق، لتواجه اتهامات بممارسة التمييز ضد أبناء البلد.
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في صور: المغرب العميق يغرق
في منطقة الحوز أيضا خلفت الفيضانات قتلى وأدى سوء أحوال الطقس إلى تعليق الدراسة لمدة يومين في عدة مناطق جنوب المغرب.
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في صور: المغرب العميق يغرق
وبينما يحصي سكان المناطق المتضررة قتلاهم وخسائرهم المادية تساقط "الغيث" في مناطق جنوبية أخرى قاحلة واستقبله السكان بفرح بعد سنوات من الجفاف. الكاتبة: سهام أشطو.