قتلى وجرحى من الجيش الإسرائيلي في تفجير منزل مفخخ في رفح

أكد الجيش الإسرائيلي ما أعلنته حركة حماس بخصوص سقوط قوة له بين قتيل وجريح إثر تفجير منزل مفخخ في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء (11 حزيران/يونيو 2024) مقتل أربعة من جنوده إثر تفجير منزل مفخخ في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة. وأعلن الجيش أن الجنود الأربعة تتراوح أعمارهم بين 19 عاماً و24 عاماً. ونقلت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" عن الجيش القول بأن الجنود الأربعة كانوا يخدمون في وحدة الاستطلاع بلواء جيفعاتي.

وأظهر التحقيق الأولى للجيش أن القوات قامت بإلقاء قنبلة داخل منزل مشتبه به في منطقة الشابورة برفح في محاولة لتدمير أي أفخاخ محتملة، وبعد ذلك دخلوا المنزل بعدما لم يقع أي انفجار. وأضاف التحقيق أنه بعدما دخل جنديان المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق، انفجر، مما تسبب في انهياره على الجنود.

وقال الجيش إنه بالإضافة إلى الجنود القتلى، أصيب 7 جنود آخرون، بينهم خمسة في حالة خطرة.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت أمس الإثنين، إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بعد تفجير منزل مفخخ بمدينة رفح جنوب غزة، وقالت في منشور أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" على منصة إكس اليوم إنه "فور وصول قوة الإنقاذ (الإسرائيلية) دك مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون".

ووفقاً لتصريح الجيش الإسرائيلي بمقتل الجنود الأربعة، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا إلى 650 جندياً، كما أصيب 3700 آخرون منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

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وعلى الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أربعة من حركة حماس في عملية عسكرية نفذها بالضفة الغربية. وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن اقتحمت بلدة قرب رام الله مساء أمس الاثنين، لاعتقال مشتبه به بعد محاولته شن هجوم. وعندما اقترب الجنود من مبنى كان يختبئ فيه المشتبه به مع ثلاثة آخرين من حماس، حاول الأربعة الهرب في سيارة، ودهس الجنود، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي. وعندها فتح الجنود النار عليهم. وقال الجيش إن قواته عثرت على بندقية وعبوات ناسفة داخل السيارة.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لحماس أن الأربعة الذين لقوا حتفهم أعضاء بكتائب القسام، الجناح العسكري للحركة.

وتدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبحسب السلطات الصحية التابعة لحماس، قتل منذ 2023 ما لا يقل عن 516 فلسطينياً في الضفة الغربية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

خ.س/ص.ش (د ب أ)