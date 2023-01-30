قتلى وجرحى مع احتدام حرائق غابات في جنوب تشيلي

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موجة حر وحرائق تسبب اشتعال النيران في تشيلي وتودي بحياة العشرات في عدة مناطق رغم جهود الحكومة للحد من انتشارها.
ثمار تُعد غذاء خارقاً ومفيداً للبشر، لكنها سيئة للبيئة؟ زراعة الأفوكادو والتوت الأزرق تستهلك كميات كبيرة من المياه وتتسبّب في انبعاثات عالية من ثاني أكسيد الكربون، لأنها تُنقل عادة إلى ألمانيا من قارّات أخرى.
تشير تقديرات برنامج متخصص للذكاء الاصطناعي أن حرارة كوكب الأرض ترتفع بشكل متسارع باكثر مما قدره العلماء سابقاً. وحذر العلماء من أن الأرض قد تصل إلى درجة حرارة يصعب بعدها وجود أي حلول سريعة لإنقاذ الكوكب.
تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية لاستضافة قمة المناخ المعروفة اختصارا بـ "كوب 27" والتي توصف بـ "كوب أفريقيا". وإزاء ذلك، تساؤلات حيال أبرز الملفات التي ستتطرق إليها القمة خاصة مع تفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي.
في خضم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 المنعقد في مصر، صدر مؤشر أداء تغير المناخ الجديد لترتيب البلدان في مجال حماية المناخ لعام 2022، حيث احتفظت الدنمارك والسويد بالصدارة عالميا والمغرب الأول عربياً.
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