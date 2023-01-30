 قتلى وجرحى مع احتدام حرائق غابات في جنوب تشيلي | DW الأخبار | DW | 04.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

قتلى وجرحى مع احتدام حرائق غابات في جنوب تشيلي

موجة حر وحرائق تسبب اشتعال النيران في تشيلي وتودي بحياة العشرات في عدة مناطق رغم جهود الحكومة للحد من انتشارها.

المزيد من المركز الإعلامي

يتخوف سكان شمال الأرجنتين على سبل عيشهم إذا ما تم استخراج خام الليثيوم المتواجد بكثرة في مناطقهم.

الأرجنتين.. استخراج الليثيوم خزّان آمال ومنجم مخاوف 30.01.2023

أعلنت السلطات الجزائرية سيطرتها على كل الحرائق التي اجتاحت المناطق الشرقية من البلاد

الدفاع المدني يعلن "السيطرة الكاملة" على الحرائق في الجزائر والتي ادت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى 19.08.2022

اتساع حريق غابات في كاليفورنيا بالقرب من متنزه يوسيميتي الوطني واستمرار محاولات السيطرة عليه من قبل فرق الإطفاء

محاولة للسيطرة على حريق غابات كاليفورنيا بالقرب من متنزه يوسيميتي 27.07.2022

بسبب الاحتباس الحراري وارتفاع درجات حرارة الأرض أصبحت الحرائق تنتشر في عدد من الدول الأوروبية.

غابات تعادل أكثر من ألف ملعب تحترق في براندنبورغ الألمانية 27.07.2022

المزيد DW الأخبار

وصف الرئيس زيلينسكي الوضع في دونيتسك بشرق أوكرانيا بالخطير، إذ لاتزال المعارك هناك محتدمة ضد القوات الروسية.

أوكرانيا.. احتدام المعارك على خطوط الجبهة بشرق البلاد 05.02.2023

أسقطت الولايات المتحدة المنطاد الصيني الذي كان يحلق لأيام فوق الولايات المتحدة بحجة تجسسه على مواقع عسكرية.

الولايات المتحدة تُسقط المنطاد الصيني الذي حلّق في سمائها 05.02.2023

حكام مباريات كأس العالم للسيدات عام 2023 يكثفون جهودهم واستعدادهم للبطولة من خلال دورات تقيمها الفيفا.

كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا 04.02.2023

تتجه شركات ألمانية إلى الشباب من أجل جذبهم للحصول على التأهيل الحرفي فيها مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض.

ألمانيا .. طرق ابتكارية من شركات للتغلب على نقص العمالة الماهرة 03.02.2023

اقرأ أيضا

A farmer works at an avocado plantation in El Carmen ranch in the community of Tochimilco, Puebla State, Mexico, on April 5, 2019. - US President Donald Trump landed in California Friday to view newly built fencing on the Mexican border, even as he retreated from a threat to shut the frontier over what he says is an out-of-control influx of migrants and drugs. (Photo by Jose CASTANARES / AFP) (Photo by JOSE CASTANARES/AFP via Getty Images)

الأغذية الخارقة والبيئة - الأفوكادو والتوت الأزرق 27.01.2023

ثمار تُعد غذاء خارقاً ومفيداً للبشر، لكنها سيئة للبيئة؟ زراعة الأفوكادو والتوت الأزرق تستهلك كميات كبيرة من المياه وتتسبّب في انبعاثات عالية من ثاني أكسيد الكربون، لأنها تُنقل عادة إلى ألمانيا من قارّات أخرى.

The planet Earth done with NASA textures 3d illustration

الذكاء الاصطناعي يتوقع ارتفاع حرارة الأرض بشكل أسرع مما يُعتقد 01.02.2023

تشير تقديرات برنامج متخصص للذكاء الاصطناعي أن حرارة كوكب الأرض ترتفع بشكل متسارع باكثر مما قدره العلماء سابقاً. وحذر العلماء من أن الأرض قد تصل إلى درجة حرارة يصعب بعدها وجود أي حلول سريعة لإنقاذ الكوكب.

26.10.2014 Oct 26, 2014 - , South Tarawa, Kiribati - Peia Kararaua, 16, has to swim through a flooded area to reach his home in Aberao village. Kiribati is one of the countries most affected by sea level rise. During high tides many villages become inundated making large parts of them uninhabitable. A UNICEF report projects that some 600 million children - or 1 in 4 children worldwide - will be living in areas where water demand far outstrips supply by 2040. Climate change is one of the key drivers of water stress, which occurs when more than 80 per cent of the water available for agriculture, industry and domestic use is withdrawn annually. According to the report 'Thirsting for a Future', warmer temperatures, rising sea levels, increased floods, droughts and melting ice affect the quality and availability of water. Population growth, increased water consumption, and an even higher demand for water largely due to industrialization, are also draining water resources worldwide, forcing children to use unsafe water, which exposes them to potentially deadly diseases

"الخسائر والأضرار".. ما هي أولويات قمة المناخ بشرم الشيخ؟ 05.11.2022

تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية لاستضافة قمة المناخ المعروفة اختصارا بـ "كوب 27" والتي توصف بـ "كوب أفريقيا". وإزاء ذلك، تساؤلات حيال أبرز الملفات التي ستتطرق إليها القمة خاصة مع تفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي.

29.08.2020 Windräder stehen zwischen den Inseln Rügen und Bornholm in der Ostsee. Die Energiepolitik der Berliner Ampel-Regierung hat nach Einschätzung des Energieunternehmens Iberdrola die Erneuerbaren-Energie-Branche in Deutschland einen neuen Schwung versetzt. (Zu: dpa «Iberdrola bereit zum Baubeginn von Ostsee-Windpark «Baltic Eagle») +++ dpa-Bildfunk +++

مؤشر تغير المناخ: أزمة الطاقة اختبار صعب للعالم وسنواجه أزمات أكبر! 15.11.2022

في خضم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 المنعقد في مصر، صدر مؤشر أداء تغير المناخ الجديد لترتيب البلدان في مجال حماية المناخ لعام 2022، حيث احتفظت الدنمارك والسويد بالصدارة عالميا والمغرب الأول عربياً.