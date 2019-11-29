 قتلى وجرحى في هجوم ″إرهابي″ جديد على جسر لندن | أخبار | DW | 29.11.2019

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أخبار

قتلى وجرحى في هجوم "إرهابي" جديد على جسر لندن

أصيب عدد من الأشخاص في عملية طعن "إرهابية" وقعت على جسر لندن بينما أعلنت الشرطة مقتل مشتبه به كان يرتدي متفجرات "مزيّفة". فيما قالت محطة بي بي سي الإعلامية إن رجلين قتلا خلال الحادث الذي صنف إرهابيا.

قالت الشرطة البريطانية إن الحادث على جسر لندن وقع على خلفية إرهابية وإن المهاجم قتل على الفور

جرحى في عملية طعن "إرهابية" وسط لندن والشرطة تقتل المشتبه به

قتلت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) رجلا ربط متفجرات زائفة حول خصره وطعن عددا من الأشخاص في حادث وصفته بأنه هجوم إرهابي في منطقة جسر لندن بالعاصمة البريطانية. وأوضحت الشرطة أنها تلقت اخطارا قبل الساعة الثانية ظهرا بوقوع حادث طعن قرب جسر لندن الذي شهد هجوما دمويا نفذه متشددون إسلاميون قبل عامين.

من جانبها قالت قناة "بي. بي. سي" الإعلامية البريطانية نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن شخصين قتلا الجمعة عندما طعن رجل عدة أشخاص بسكين عند جسر لندن. ولم تكشف القناة الإعلامية مزيدا من التفاصيل.

مختارات

فتحت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقاً بعد العثور على ثلاثة طرود بريدية صغيرة تحوي قنابل في مباني مطاري لندن سيتي وهيثرو ومحطة واترلو. وعلقت خطوط المترو المتجهة إلى المطار لفترة وجيزة. أما حركة الملاحة فلم تتأثر. (05.03.2019)

ألقت الشرطة في إيرلندا الشمالية القبض على رجلين فيما يتعلق بهجوم يشتبه أنه بسيارة مفخخة خارج محكمة بمدينة لندنديري. وقال مساعد رئيس خدمة الشرطة إن الهجوم "متهور بشكل لا يصدق"، وتمت إدانة العمل من سياسيين من جميع الأطياف. (20.01.2019)

من جانبه، قال نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة "أطلق ضباط مسلحون من العمليات الخاصة بشرطة مدينة لندن النار على رجل وبوسعي تأكيد أن المشتبه به توفي في مسرح الحادث". وأضاف "أصيب عدد من الأشخاص خلال الحادث. نعتقد أن الشيء الذي كان مربوطا على جسد المشتبه به هو متفجرات زائفة".

وعرض تسجيل فيديو على تويتر مجموعة تزيد على عشرة رجال يحاولون السيطرة على الرجل بطرحه أرضا على رصيف الجسر. وابتعد عنهم أحدهم وهو يحمل سكينا. وسحب ضابط شرطة مسلح شخصا آخر بعيدا عن الرجل الراقد عل الأرض. وبعد وقت وجيز، سمع دوي طلقتين على ما يبدو، وتوقف الرجل الراقد على الأرض عن الحركة. 

وأعلنت هيئة الإسعاف وقوع "حادث كبير" بالمنطقة، وأغلقت محطة جسر لندن المزدحمة. وأجلت قوات الأمن الأفراد من الأبنية المحيطة بمسرح الحادث إلى الجانب الشمالي من نهر التايمز. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان "اتلقى إفادات بشكل مستمر عن حادث جسر لندن وأود أن أشكر الشرطة وكل خدمات الطوارئ على استجابتهم الفورية".

وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو حزيران عام 2017 عندما قاد ثلاثة مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، مما أسفر عن مقتل ثمانية.

يذكر أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني إلى "كبير" نزولا من "حاد"، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014.

ح.ع.ح/ز.أ.ب (أ ف ب/رويترز)

  • Großbritannien Birmingham Razzia nach Terroranschlag in London (Reuters/E. Keogh)

    الحزن والصدمة يخيمان على لندن بعد هجوم ويستمنتسر

    مداهمات

    أعلنت الشرطة البريطانية ارتفاع عدد المعتقلين في العملية الأمنية المستمرة على خلفية هجوم لندن إلى ثمانية. وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق اعتقال سبعة أشخاص ومداهمة ستة عناوين للاشتباه في صلتها بالهجوم الذي وقع الأربعاء (22 مارس/ آذار 2017) في وستمنستر.

  • Großbritannien London (Reuters/T. Melville)

    الحزن والصدمة يخيمان على لندن بعد هجوم ويستمنتسر

    جسر ويستمنتسر في قلب الحدث

    قُتل ثلاثة أشخاص في الهجوم الذي رجحت الشرطة البريطانية أنه مرتبط "بالإرهاب" في قلب لندن حين صدم المهاجم المارة على جسر قبل أن يقوم بطعن شرطي أمام مبنى البرلمان ويُقتل فيما بعد برصاص الشرطة. وقام المهاجم في سيارة رباعية الدفع بدهس المارة على جسر ويستمنتسر فوق نهر التايمز الذي يوصل إلى مقر البرلمان وبرج ساعة بيغ بين.

  • Großbritannien London nach Terroranschlag | Trauer, Blumen (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivias)

    الحزن والصدمة يخيمان على لندن بعد هجوم ويستمنتسر

    حالة حزن وحداد في لندن

    يأتي هجوم لندن فيما لا تزال أوروبا في حالة إنذار كبرى بعد سلسلة هجمات إرهابية، بينها اعتداءات بروكسل التي وقعت قبل سنة في 22 آذار/ مارس 2016. وتبدو لندن في اليوم التالي للهجوم الدموي في حالة حداد على ضحايا الهجوم.

  • Großbritannien Terroranschlag in London | Spurensicherung (picture-alliance/dpa/J. Brady)

    الحزن والصدمة يخيمان على لندن بعد هجوم ويستمنتسر

    ضبط الأدلة

    قال مسؤول مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية مارك راولي للصحافيين إن الشرطة ترجح "فرضية الإرهاب الإسلامي". هنا في الصورة تقوم الشرطة بضبط أدلة الهجوم. ولم يتم كشف اسم المهاجم، لكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت الخميس إن منفذ الهجوم بريطاني المولد ومعروف لدى الأجهزة الأمنية.

  • Großbritannien London Parlament (picture-alliance/empics/V. Jones)

    الحزن والصدمة يخيمان على لندن بعد هجوم ويستمنتسر

    طوق أمني حول البرلمان

    أُغلق محيط البرلمان على الفور وبقي النواب والموظفون في داخل المبنى لعدة ساعات. وطوقت الشرطة منطقة واسعة في محيط البرلمان في ويستمنستر وأغلقت الجسر ومحطة المترو القريبة منه، فيما توجهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة وطائرة هليكوبتر. وتم إخراج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على وجه السرعة من مبنى البرلمان حيث كانت متواجدة.

  • Großbritannien Terroranschlag in London | Presse (picture-alliance/dpa/R. Hooper)

    الحزن والصدمة يخيمان على لندن بعد هجوم ويستمنتسر

    شبح الإرهاب يخيم على لندن

    أظهرت الصحف البريطانية جوانب من الاعتداء وذكرت بما تعرضت له لندن التي واجهت أربعة هجمات انتحارية منسقة في تموز/ يوليو 2005، خلفت 52 قتيلاً ونفذها بريطانيون بتخطيط من تنظيم القاعدة. وفي 2013 قتل إسلاميان متطرفان الجندي لي ريغبي في أحد شوارع لندن عبر صدمه بسيارة قبل محاولة قطع رأسه. وفي آب/ أغسطس الماضي حاول شخص يحمل سكيناً قطع رأس أحد المارة في محطة مترو لندن.

  • Großbritannien Theresa May Downing Street in London (Reuters/R. Pohle)

    الحزن والصدمة يخيمان على لندن بعد هجوم ويستمنتسر

    رئيسة الوزراء ماي تكشف عن هوية المهاجم

    كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن منفذ الهجوم بريطاني المولد "وتأثر بأيدولوجية داعش". وقالت في كلمة أمام مجلس العموم إن الشرطة سبقت أن حققت معه للاشتباه في صلته بالتطرف العنيف. ووصفت ماي منفذ الهجوم بأنه كان "شخصية هامشية".

  • London Parlamentsgebäude (picture alliance/dpa/S.Rousseau)

    الحزن والصدمة يخيمان على لندن بعد هجوم ويستمنتسر

    البرلمان يستأنف عمله

    استأنف البرلمان البريطاني جلساته الخميس غداة الهجوم، ووقف أعضاء البرلمان دقيقة صمت. وجرت مراسم أخرى في الوقت نفسه أمام مقر الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) على بعد مئات الأمتار تكريماً للشرطي الذي قُتل في الهجوم. وشارك وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت في جلسة البرلمان تعبيراً عن تضامنه.

  • default

    الحزن والصدمة يخيمان على لندن بعد هجوم ويستمنتسر

    "داعش" الإرهابي يتبنى

    فيما أجمع قادة العالم على إدانة الهجوم في قلب العاصمة البريطانية، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم وقال إن منفذ الهجوم أحد "جنوده". وزعمت وكالة أعماق التابعة للتنظيم الإرهابي أن الهجوم جاء استجابة لدعوة التنظيم لاستهداف مواطني الدول المشاركة في القتال ضدها.


مختارات

الحزن والصدمة يخيمان على لندن بعد هجوم ويستمنتسر

الهجوم الإرهابي الذي ضرب وسط لندن الأربعاء أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى والمهاجم، ونحو 40 جريحاً. وفيما عبرت ملكة بريطانيا عن تعاطفها مع ضحايا الهجوم، أجمع قادة العالم على إدانة الهجوم وأكدوا وقوفهم إلى جانب لندن. (23.03.2017)  

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