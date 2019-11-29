قتلى وجرحى في هجوم "إرهابي" جديد على جسر لندن

قتلت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) رجلا ربط متفجرات زائفة حول خصره وطعن عددا من الأشخاص في حادث وصفته بأنه هجوم إرهابي في منطقة جسر لندن بالعاصمة البريطانية. وأوضحت الشرطة أنها تلقت اخطارا قبل الساعة الثانية ظهرا بوقوع حادث طعن قرب جسر لندن الذي شهد هجوما دمويا نفذه متشددون إسلاميون قبل عامين.

من جانبها قالت قناة "بي. بي. سي" الإعلامية البريطانية نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن شخصين قتلا الجمعة عندما طعن رجل عدة أشخاص بسكين عند جسر لندن. ولم تكشف القناة الإعلامية مزيدا من التفاصيل.

من جانبه، قال نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة "أطلق ضباط مسلحون من العمليات الخاصة بشرطة مدينة لندن النار على رجل وبوسعي تأكيد أن المشتبه به توفي في مسرح الحادث". وأضاف "أصيب عدد من الأشخاص خلال الحادث. نعتقد أن الشيء الذي كان مربوطا على جسد المشتبه به هو متفجرات زائفة".

وعرض تسجيل فيديو على تويتر مجموعة تزيد على عشرة رجال يحاولون السيطرة على الرجل بطرحه أرضا على رصيف الجسر. وابتعد عنهم أحدهم وهو يحمل سكينا. وسحب ضابط شرطة مسلح شخصا آخر بعيدا عن الرجل الراقد عل الأرض. وبعد وقت وجيز، سمع دوي طلقتين على ما يبدو، وتوقف الرجل الراقد على الأرض عن الحركة.

وأعلنت هيئة الإسعاف وقوع "حادث كبير" بالمنطقة، وأغلقت محطة جسر لندن المزدحمة. وأجلت قوات الأمن الأفراد من الأبنية المحيطة بمسرح الحادث إلى الجانب الشمالي من نهر التايمز. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان "اتلقى إفادات بشكل مستمر عن حادث جسر لندن وأود أن أشكر الشرطة وكل خدمات الطوارئ على استجابتهم الفورية".

وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو حزيران عام 2017 عندما قاد ثلاثة مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، مما أسفر عن مقتل ثمانية.

يذكر أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني إلى "كبير" نزولا من "حاد"، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014.

ح.ع.ح/ز.أ.ب (أ ف ب/رويترز)