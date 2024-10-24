قتلى وجرحى في قصف طال مدرسة سابقة تؤوي نازحين بغزة

أكد الدفاع المدني في غزة مقتل 17 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في غارة إسرائيلية طالت مدرسة سابقة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات بغزة، في حين شدد الجيش الإسرائيلي أن القصف استهدف مركز قيادة وتحكم تابع لحماس.

أفاد مسؤولون طبيون فلسطينيون بمقتل 17 شخصاً، على الأقل، في غارة إسرائيلية اليوم الخميس (24 تشرين الأول/أكتوبر 2024) طالت مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة الشهداء في منطقة النصيرات والحصيلة الأولية 17 شهيداً وعشرات الجرحى منهم من وصفت حالتهم بالخطيرة". وأسفرت الغارة عن إصابة 32 آخرين، بحسب مستشفى العودة الذي نقل إليه المصابون.

من ناحيته قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف اليوم الخميس مركز قيادة وتحكم تابع لحركة حماس داخل مجمع كان يستخدم كمدرسة في منطقة النصيرات بقطاع غزة. وذكر الجيش الإسرائيلي قبل الهجوم أنه اتخذ خطوات عديدة للحد من خطر الإضرار بالمدنيين.

ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

كما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إلى أن "الطواقم الطبية انتشلت جثماني شهيدين إثر قصف الاحتلال حي الجنينة شرق مدينة رفح"، ولفتت إلى "استشهاد مواطن آخر في قصف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة"، مضيفة أيضًا "استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلًا في منطقة معن شرق مدينة خان يونس" .

كما أفادت الوكالة الفلسطينية بـ "إصابة من المواطنين إثر استهداف دراجة نارية في منطقة التنور شرق رفح جنوب قطاع غزة".

خ.س/ع.ج.م/م.ح (أ ب، د ب أ، رويترز، أ ف ب)