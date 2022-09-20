قتلى وجرحى في حريق بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

أفاد مصدر طبي والدفاع المدني أن عشرين فلسطينيا على الأقل قضوا في حريق شب مساء الخميس (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022) في منزل في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى "الأندونيسي" في جباليا صلاح أبو ليلى "وصلت إلى مستشفى الأندونيسي عشرون جثة متفحمة على الأقل نتيجة حريق في بناية لعائلة أبو ريا في جباليا".

وقال مسؤل في جهاز الدفاع المدني في غزة وصل إلى مكان الحريق للصحافيين "انتشلنا جثثا كثيرة ونقلنا مصابين إلى مستشفى الأندونيسي".

وأكد الناطق بإسم وزارة الداخلية إياد البزم في بيان أن طواقم الدفاع المدني "أنتهت من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية بمخيم جباليا" مبينا أن التحقيقات الأولية تشير إلى "وجود مادة البنزين مخزنة داخل المنزل مما أدى لاندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة".

وذكر شهود عيان أن الحريق كان هائلا وشب في الطابق الثالث من المنزل المكون من ثلاثة طوابق.

ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحريق بأنه "فاجعة وطنية" وأعلن الحدد ليوم واحد غدا.

وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان إن السلطة الفلسطينية طالبت إسرائيل بفتح معبر إيريز مع غزة لنقل الحالات الخطيرة من أجل العلاج خارج القطاع إذا تطلب الأمر.

وأعرب تور وينسلاند، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، على تويتر عن "تعازيه القلبية" لأسر الذين لقوا حتفهم في الحادث.

وجباليا واحد من ثمانية مخيمات للاجئين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس ويقطنه 2.3 مليون شخص ويعد أحد أكثر مناطق العالم كثافة سكانية.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)