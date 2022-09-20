 قتلى وجرحى في حريق بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.11.2022

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أخبار

قتلى وجرحى في حريق بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

لقي 21 شخصا، معظمهم من عائلة واحدة، حتفهم، وأصيب عدد آخر جراء حريق اندلع بأحد المنازل السكنية في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا، شمالي قطاع غزة. فما السبب المعلن للفاجعة؟

جباليا واحد من ثمانية مخيمات للاجئين في قطاع غزة

جباليا واحد من ثمانية مخيمات للاجئين في قطاع غزة

أفاد مصدر طبي والدفاع المدني أن عشرين فلسطينيا على الأقل قضوا في حريق شب مساء الخميس (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022) في منزل في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.

مختارات

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان السلطة الفلسطينية وحماس بممارسة التعذيب المنهجي والاعتقال التعسفي بحق المعارضين، وهو ما نفته السلطة وحماس بشكل قطعي ودعتا المنظمات الحقوقية والإعلام لزيارة سجونهما.

الأمم المتحدة تخطط لإعادة إحياء وادي غزة من موطن للنفايات إلى محمية طبيعية يستفيد منها الشجر والبشر، وفضاء للحفاظ على التنوع البيئي في المنطقة. الوادي حاليا يستخدم مكبّا للنفايات رغم أنه رسميا محمية طبيعية.

عندما تصاعد العنف في الصيف بين حماس في قطاع غزة وإسرائيل، أطلق ثنائي الراب سامح زقوت وأوريا روزنمان أغنيتهما "تعال نحكي دوغري" ضمن مشروع مشترك ينشد السلام والتعايش. فماذا يقول ثنائي الراب عن الصراع في الشرق الأوسط؟

وقال مدير مستشفى "الأندونيسي" في جباليا صلاح أبو ليلى "وصلت إلى مستشفى الأندونيسي عشرون جثة متفحمة على الأقل نتيجة حريق في بناية لعائلة أبو ريا في جباليا".

وقال مسؤل في جهاز الدفاع المدني في غزة وصل إلى مكان الحريق للصحافيين "انتشلنا جثثا كثيرة ونقلنا مصابين إلى مستشفى الأندونيسي".

وأكد الناطق بإسم وزارة الداخلية إياد البزم في بيان أن طواقم الدفاع المدني "أنتهت من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية بمخيم جباليا" مبينا أن التحقيقات الأولية تشير إلى "وجود مادة البنزين مخزنة داخل المنزل مما أدى لاندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة".

وذكر شهود عيان أن الحريق كان هائلا وشب في الطابق الثالث من المنزل المكون من ثلاثة طوابق.

ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحريق بأنه "فاجعة وطنية" وأعلن الحدد ليوم واحد غدا.

وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان إن السلطة الفلسطينية طالبت إسرائيل بفتح معبر إيريز مع غزة لنقل الحالات الخطيرة من أجل العلاج خارج القطاع إذا تطلب الأمر.

وأعرب تور وينسلاند، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، على تويتر عن "تعازيه القلبية" لأسر الذين لقوا حتفهم في الحادث.

وجباليا واحد من ثمانية مخيمات للاجئين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس ويقطنه 2.3 مليون شخص ويعد أحد أكثر مناطق العالم كثافة سكانية.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    شاب فلسطيني يعمل داخل نفق تهريب بين قطاع غزة ومصر. الأنفاق هي مصدر تهريب ما تحتاجه غزة، بعد إغلاق المعابر إليها.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    نفق بين غزة وإسرائيل. تأريخ الصور يعود إلى 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2013. ألأنفاق تستعمل لتهريب المستلزمات الحياتية أو حتى السلاح.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    فلسطيني يقوم بنقل المواد من مصر إلى داخل القطاع. إسرائيل حاصرت غزة منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007، ما أضطر أهل غزة لحفر الأنفاق.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    مهرب فلسطيني يحمل في يده علبة دجاج كنتاكي هربها من مصر إلى القطاع. هذه الوجبة ليست سريعة، فهي تستغرق ساعتين لعبور الحدود.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    مهربون ملثمون، ينقلون الحليب والغذاء. يلجأ الفلسطينيون إلى تهريب المواد الغذائية من مصر، بسبب إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    يهرب سكان غزة حتى الأغنام والمواشي. مثلما يظهر في الصورة.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    أسس المهربون في أنفاقهم شبكات كهرباء وشبكات اتصالات.

  • Israel Gaza Tunnel

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    جندي إسرائيلي داخل نفق بين غزة وإسرائيل، كان يستخدمه رجال حماس في العبور. يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تدمير كل الأنفاق بين غزة ومصر وغزة وإسرائيل.

    الكاتب: عباس الخشالي


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