قتلى وجرحى في حادث اطلاق نار بملهى ليلي في كاليفورنيا

بلغت حصيلة قتلى اطلاق النار في ملهى ليلي بمدينة ثاوزاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية 13 قتيلا حسبما أكد متحدث باسم قائدة شرطة المدينة اليوم الخميس مشيرا إلى أن الشخص الذي أطلق النار بين القتلى.

وقال جيف دين قائد شرطة منطقة فينتورا كاونتي اليوم الخميس (الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) إن نائب قائد الشرطة سقط ضمن القتلى، عندما فتح النار في حانة بجنوب كاليفورنيا الليلة الماضية. وأصيب كثيرون آخرون في الهجوم الذي وقع في حي راق بضاحية ثاوزند أوكس في لوس انجليس.

م.س( رويترز، د ب أ)