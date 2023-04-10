قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بولاية كنتاكي الأمريكية

قُتل خمسة أشخاص وأصيب ستّة آخرون على الأقلّ بجروح برصاص مسلّح أطلق النار الإثنين (العاشر من أبريل/ شباط 2023)، في وسط مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأميركية (وسط شرق)، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة التي أكّدت أنّها أردت المهاجم قتيلا.

وقال مسؤول في الشرطة خلال مؤتمر صحافي نقلت وقائعه قنوات تلفزيونية محليّة "لقد تأكّد مقتل خمسة أشخاص" وهناك "ستّة أشخاص على الأقلّ نقلوا إلى المستشفى" أحدهم شرطي، في حين أفاد شهود عيان أنّ إطلاق النار وقع داخل مصرف. ولم يتضح بعد ما إذا كان منفذ الهجوم ضمن القتلى الخمسة.

وقالت الشرطة إنها تحركت في غضون دقائق من تلقيها تقارير عن مهاجم في حوالي الساعة (1230 بتوقيت جرينتش) في مصرف "أولد ناشيونال بنك" بالقرب من ملعب سلاغر فيلد للبيسبول في وسط المدينة التي يقطنها 625 ألف نسمة.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إن وكلاءه اتجهوا إلى مكان الحادث. وقال شاهد لقناة (دبليو.دي.آر.بي) المحلية التابعة لشبكة فوكس التلفزيونية "كنت متوقفا في إشارة مرور، وأول شيء رأيته أنه كان هناك رجل عبر الشارع عند التقاطع وانبطح عند مدخل فندق".

و.ب/أ.ح (أف ب، رويترز)