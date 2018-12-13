قتلى وجرحى في حادثي إطلاق نار بالضفة الغربية وطعن بالقدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق نار قرب مستوطنة "عوفرا" بالضفة الغربية. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن "إرهابيين" على متن سيارة متحركة أطلقوا النار ثم لاذوا بالفرار، وأن قوات الأمن عثرت لاحقا على السيارة التي يشتبه في أن منفذي الهجوم فروا منها. وأضافت أن جنودا يقومون حاليا بالبحث عنهم.
يذكر أن موقع هجوم اليوم كان شهد هجوما مشابها الأحد الماضي وأسفر عن إصابة سبعة أشخاص. وتشير التقارير إلى أن القتيلين والمصابين في العشرينات من العمر.
وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد قتلت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية، تتهمهما بالوقوف وراء هجومين أديا إلى قتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين، وجرح عدد آخر. وقالت حركة "حماس" اليوم الخميس إنهما من أعضائها.
كما أعلن ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية أن فلسطينيا (26 عاماً) قُتل صباح الخميس بعدما طعن اثنين من رجال الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس.
ص.ش/م.س (د ب أ، رويترز)
-
التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟
هل هي انتفاضة ثالثة؟ سؤال يتردد في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بعد تصاعد موجة العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. في الصورة شبان فلسطينيون يرمون الجيش الإسرائيلي الحجارة بالقرب من حاجز عسكري.
-
التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟
طفل فلسطيني يتكئ على ثلاجة بقيت في المكان الذي كان يوجد فيه بيته قبل قصف القوات الاسرائيلية لمواقع في غزة، والتي اندلعت فيها أيضا مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
-
التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟
شهدت غزة عدة مظاهرات مؤيدة للاحتجاجات في القدس والضفة الغربية، خاصة بعد سقوط قتلى في صفوف فلسطينيين كانوا يلقون الحجارة. ويسعى الكثير من الشباب في غزة للانضمام إلى ما يرونه "انتفاضة جديدة".
-
التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟
تتكرر مشاهد العزاء في البيوت الفلسطينية بعد سقوط قتلى في مواجهات مع رجال الأمن الإسرائيليين، وهو الأمر الذي وصفه الرئيس الفلسطيني عباس بـ "الهجمة الشرسة التي تريد اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم"حسب قوله.
-
التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟
في الجانب الآخر يعيش العديد من الإسرائيليين حالة من الخوف خاصة بعد تزايد ظاهرة الطعن العشوائي التي تستهدف مدنيين إسرائيليين. ويعيش رجال الأمن الإسرائيلي حالة تأهب قصوى.
-
التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟
حذر نتانياهو في تصريح أمام البرلمان الاسرائيلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن اسرائيل تحمله مسؤولية أي تدهور محتمل في الوضع ودعاه الى وقف ما وصفه بـ "التحريض على كراهية" الاسرائيليين.
-
التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟
وقد قتل ثلاثة إسرائيليين في هجومين في القدس أحدهما داخل حافلة بسلاح ناري والثاني بواسطة سيارة صدم سائقها مارة من المدنيين ثم هاجمهم بسكين، ما أسفر أيضا عن جرحى.
-
التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟
مع تزايد موجة العنف بين طرفي الصراع تتزايد كذلك حالة اليأس في صفوف دعاة السلام أيضا، حيث تتضاءل آمالهم في إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد لعقود، على أساس حل الدولتين.
الكاتب: ريم نجمي