قتلى وجرحى في حادثي إطلاق نار بالضفة الغربية وطعن بالقدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق نار قرب مستوطنة "عوفرا" بالضفة الغربية. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن "إرهابيين" على متن سيارة متحركة أطلقوا النار ثم لاذوا بالفرار، وأن قوات الأمن عثرت لاحقا على السيارة التي يشتبه في أن منفذي الهجوم فروا منها. وأضافت أن جنودا يقومون حاليا بالبحث عنهم.

يذكر أن موقع هجوم اليوم كان شهد هجوما مشابها الأحد الماضي وأسفر عن إصابة سبعة أشخاص. وتشير التقارير إلى أن القتيلين والمصابين في العشرينات من العمر.

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد قتلت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية، تتهمهما بالوقوف وراء هجومين أديا إلى قتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين، وجرح عدد آخر. وقالت حركة "حماس" اليوم الخميس إنهما من أعضائها.

كما أعلن ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية أن فلسطينيا (26 عاماً) قُتل صباح الخميس بعدما طعن اثنين من رجال الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس.

ص.ش/م.س (د ب أ، رويترز)