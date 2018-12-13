 قتلى وجرحى في حادثي إطلاق نار بالضفة الغربية وطعن بالقدس | أخبار | DW | 13.12.2018

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أخبار

قتلى وجرحى في حادثي إطلاق نار بالضفة الغربية وطعن بالقدس

بعد حادثة الطعن صباح الخميس في القدس ومقتل منفذها، وبعد مقتل اثنين من الفلسطينيين في الضفة الغربية بأيدي قوات الأمن الإسرائيلي، قُتِل إسرائيليان وجرح آخران في إطلاق نار قرب مستوطنة "عوفرا" بالضفة الغربية.

Westjordanland Israelische Soldaten in der Nähe von Kiryat Arba (Getty Images/AFP/H. Bader)

جنود إسرائيليون قرب مستوطنة بالضفة الغربية (أرشيف)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق نار قرب مستوطنة "عوفرا" بالضفة الغربية. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن "إرهابيين" على متن سيارة متحركة أطلقوا النار ثم لاذوا بالفرار، وأن قوات الأمن عثرت لاحقا على السيارة التي يشتبه في أن منفذي الهجوم فروا منها. وأضافت أن جنودا يقومون حاليا بالبحث عنهم.

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أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي مقتل أحمد جرار المشتبه به الرئيسي في قتل حاخام من مستوطني الضفة الغربية. وأحمد جرار هو نجل ناصر جرار أحد قيادي حركة (حماس) الذي قتلته القوات الإسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية. (06.02.2018)

يذكر أن موقع هجوم اليوم كان شهد هجوما مشابها الأحد الماضي وأسفر عن إصابة سبعة أشخاص. وتشير التقارير إلى أن القتيلين والمصابين في العشرينات من العمر.

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد قتلت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية، تتهمهما بالوقوف وراء هجومين أديا إلى قتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين، وجرح عدد آخر. وقالت حركة "حماس" اليوم الخميس إنهما من أعضائها.

كما أعلن ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية أن فلسطينيا (26 عاماً) قُتل صباح الخميس بعدما طعن اثنين من رجال الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس.

ص.ش/م.س (د ب أ، رويترز)

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    الكاتب: ريم نجمي


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يسقط يوميا ضحايا مدنيون من الإسرائيليين والفلسطينيين مع تزايد موجة الغضب والعنف. ما يقلل من فرص إحياء عملية السلام بين الجانبين ويزيد من حدة المواجهات والتصعبيد بين الطرفين ويثير قلق المجتمع الدولي. (14.10.2015)  

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