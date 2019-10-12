قتلى وجرحى في انفجار سيارة في مدينة تل أبيض السورية

ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء أن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرون اليوم السبت (الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر) إثرانفجار سيارة في سوق بمدينة تل أبيض السورية الواقعة على الحدود مع تركيا. وقالت وزارة الدفاع التركية "بحسب المعطيات الاولية، قتل 13 مدنيا وأصيب 20 آخرون". ووصفت وكالة الأناضول الحادث بأنه هجوم بقنبلة.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل 14 مدنيا وعنصرا من فصائل معارضة سورية تدعمها انقرة، في الانفجار، من دون ان يحدد هوية منفذي الاعتداء. وقال إن مقاتلين مؤيدين لتركيا ومدنيين ضمن القتلى والمصابين في الانفجار.





من جانبه أفاد مصدر طبي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بسقوط 15 قتيلاً، أغلبهم أطفال، وأكثر من 30 جريحاً جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض. وقال المصدر: "قتل 15 شخصاً أغلبهم أطفال وأصيب أكثر من 30 في انفجار سيارة مفخخة أمام محطة محروقات الغانم وسط مدينة تل ابيض بعد ظهر اليوم". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه:" أغلب الجرحى في حالة حرجة تم نقلهم الى المستشفيات التركية نظراً لعدم قدرة مستشفى تل أبيض على تقديم العلاج لهم ".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى لحظة كتابة هذا الخبر، فيما سارعت وزارة الدفاع التركية ومتحدث باسم الرئاسة التركية بالقاء المسؤولية على "وحدات حماية الشعب" الكردية، حسب ما أوردت وكالة رويترز. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان "نندد باشد العبارات بهذا الاعتداء غير الانساني الذي ارتكبه ارهابيو وحدات حماية الشعب الكردية ضد مدنيين ابرياء في تل ابيض".

وشهدت المدينة بعضاً من أعنف المعارك منذ بدأت تركيا توغلها العسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، في شمال شرق سوريا الشهر الماضي.

وشهدت المدينة يوم الاثنين الماضي انفجار سيارة مفخخة قرب أحد المخابز، كما انفجرت عدة سيارات في ريف الرقة الشمالي الذي أصبح تحت سيطرة الجيش التركي والفصائل التابعة له. وسيطر الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية الموالية له على هذه المناطق التي تقع في ريف الرقة الشمالي بعد إطلاق عملية عسكرية في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر بعد معارك مع عناصر قوات سورية الديمقراطية.



م.ع.ح/ع.ج.م (رويترز، د ب أ، أ ف ب)