قتلى وجرحى في انفجار حافلة تقل سياحا في القاهرة

قال التلفزيون المصري إن عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة بجوار سور شارع بمنطقة الهرم انفجرت في الجيزة غرب القاهرة ما أسفر عن مقتل سائحين فيتناميين وجرح 12 آخرين بينهم سائق الحافلة وممثل الشركة السياحية.
ذكر التلفزيون المصري مساء الجمعة (28 كانون أول/ ديسمبر 2018) أن انفجار استهدف حافلة سياح وقع بالقرب من الهرم بمنطقة الجيزة وأسفر عن مقتل سائحين وإصابة 12 آخرين، بينهم سائق الحافلة ومندوب الشركة السياحية، وهما مصريان. وقال التلفزيون نقلا عن مصادر أمنية إن العبوة التي انفجرت كانت بدائية الصنع وإن الحافلة كانت تقل سياح من فيتنام.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشرته على صفحتها على الفيسبوك خبر الانفجار، وقالت إنه بتاريخ اليوم الجمعة، الثامن والعشرين من الشهر الجاري وفي حوالي الساعة السادسة والربع بتوقيت القاهرة، انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة في حي الهرم أثناء مرور حافلة سياحية تقل 14 سائحا "فيتنامي الجنسية" ما أسفر عن وفاة سائحين وإصابة عشرة آخرين بالإضافة إلى سائق الحافلة ومندوب الشركة، وهما مصريي الجنسية. وجاء في البيان الوزاري أيضا أن الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور إلى مكان الحادث وبدأت عمليات التحقيق والتحري.
وشهدت الأيام القليلة الماضية إجراءات أمنية مشددة في المواقع المهمة بالقاهرة والمحافظات قبيل احتفالات أعياد الميلاد.
ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ)
أصيب أربعة أشخاص لجروح طفيفة جراء انفجار عبوات أمام منزل قاض مصري في القاهرة، كان قد ترأس عدة جلسات لمحاكمات أدين فيها بعض قادة الإخوان المسلمين. وبينما تم إلقاء القبض على أحد المتهمين بالهجوم لاذ الآخر بالفرار. (10.05.2015)