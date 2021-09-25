قتلى وجرحى في انفجار بسيارة ملغومة استهدف موكب مسؤولين في عدن

نجا مسؤولان يمنيان حكوميان، اليوم الأحد (10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021) من محاولة اغتيال، نفذها مجهولون بتفجير سيارة مفخخة بمدينة عدن، جنوبي البلاد. وقال مصدر أمني في ما يعرف بـ"الحزام الأمني"، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن سيارة مفخخة انفجرت أثناء مرور موكب وزير الزراعة والثروة السمكية، أحمد السقطري، ومحافظ عدن، احمد لملس، في منطقة جحيف بمديرية التواهي، أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة أربعة آخرين من مرافقي المحافظ.

وأكد مصدر أمني أن محافظ عدن ووزيرا بالحكومة كانا في المنطقة وقت الانفجار لكنهما لم يصابا بأذى، مشيرا إلى أن الانفجار نجم عن مركبة محملة بالمتفجرات.

ونقلت فرانس برس عن مصادر أمنية أن عدد القتلى خمسة أشخاص والجرحى 11 شخصا. وقال شاهد من رويترز إنه رأى جثتين متفحمتين في موقع الانفجار. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا التفجير، فيما لم تصدر الجهات الرسمية تصريحاً حول ذلك.

ونُفذت هذه العملية، بعد فترة وجيزة من وصول رئيس الحكومة المعترف بها دوليا، وعدد من وزراء حكومته إلى عدن، قادمين من مقر الحكومة المؤقت في العاصمة السعودية الرياض.

وتخضع محافظة عدن لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتياً، منذ عامين بعد اشتباكات خاضتها مع القوات الحكومية، ما أجبر الحكومة الشرعية على مغادرة البلاد.

ع.ج/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)