 قتلى وجرحى في اقتحام سيارة عرضا لعيد الميلاد في الولايات المتحدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.11.2021

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قتلى وجرحى في اقتحام سيارة عرضا لعيد الميلاد في الولايات المتحدة

سقط قتلى وجرحى بالعشرات عقب اندفاع سيارة في حشود موكب في بلدة واوكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية، حسب الشرطة. وأضافت السلطات أنه تم إيداع شخص مشتبه به في حجز الشرطة.

سيارات الشرطة والإسعاف في مكان الحادث بولاية ويسكنسون الأميركية (21 نوفمبر 2021)

سيارات الشرطة والإسعاف في مكان الحادث بولاية ويسكنسون الأميركية (21 نوفمبر 2021)

أعلنتالشرطة الأمريكية وقوع ما لا يقل عن خمسة قتلى واربعين جريحا في حادث اقتحام سيارة حشدا كان مجتمعا بمناسبة أحد عروض عيد الميلاد في ولاية ويسكنسون الأميركية أمس (الأحد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021).

وقالت شرطة واكيشا حيث وقع الحادث في بيان على صفحتها عبر فيسبوك "نؤكد مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعين بجروح. لكن هذه الأرقام قد تتغير مع جمعنا معلومات إضافية"، مشيرة إلى توقيف شخص على ذمة التحقيق.

 وقال قائد الشرطة دان تومسون خلال مؤتمر صحافي "كان عرض الميلاد في واكيشا جاريا عندما اقتحمت سيارة رباعية الدفع الحواجز من الجانب الغربي متجهة إلى الشارع الرئيسي". وأضاف "صدمت السيارة أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال وثمة جرحى أيضا جراء الحادث".

وتقع بلدة واوكيشا في ضواحي مدينة ميلووكي، حيث يقام سنويا "موكب واوكيشا لعيد الميلاد (الكريسماس)"، ولم تتضح بعد خلفيات الحادث، كما لم يتضح أيضا ما إذا كانت السيارة قد تم دفعها عمدا وسط الحشد. ولم تحدد الشرطة خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد ما إذا كانت هناك خلفية إرهابية. وتحدث رئيس شرطة واوكيشا، دان طومسون، عن "حادث مأساوي"، مضيفا أن سيارة دفع رباعي حمراء كسرت الحواجز، وانطلقت في الشارع الرئيسي المقام فيه الموكب.

 وابلغ الرئيس الأميركي بالحادث وأعلن البيت الأبيض "قلبونا محطمة ونتعاطف مع الذين استهدفوا بهذا الحادث الرهيب" على ما قال مسؤول في الرئاسة الأميركية. وأضاف "اتصلنا بالمسؤولين المحليين لعرض مساعدتنا في حال الضرورة". 

وأتى هذا الحادث بعد أسبوع شهد توترا في الولاية مع تبرئة الشاب الأميركي كايل ريتنهاوس من تهمة قتل رجلين العام الماضي خلال أعمال شغب وتظاهرات احتجاج على عنف الشرطة في كينوشا على بعد حوالى 80 كيلومترا من واكيشا.
 

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)

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    الكاتب: داغمار برايتنباخ/ م.أ.م


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