قتلى وجرحى في احتجاجات مستمرة في السودان

قتلى وجرحى في السودان.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحكم العسكري

تظاهر عشرات الآلاف من السودانيين مجددا ضد الحكم العسكري رغم الإغلاق الأمني. وسقط عدد من القتلى والجرحى كما ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف تجمعوا عند القصر الرئاسي.