 قتلى وجرحى في احتجاجات مستمرة في السودان | DW الأخبار | DW | 30.12.2021

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قتلى وجرحى في احتجاجات مستمرة في السودان

عشرات الآلاف من المحتجين المعارضين للحكم العسكري حاولوا السير باتجاه القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم وذلك في مظاهرة حاشدة تحدى خلالها المتظاهرون إغلاق الجسور المؤدية إلى العاصمة.

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A Sudanese demonstrator waves a national flag as he shouts slogans during a rally against the military chief who launched an October 25 coup followed by a bloody crackdown, in the northern part of the capital Khartoum, on December 19, 2021. - Thousands of Sudanese protesters rallied today to mark three years since the start of mass demonstrations that led to the ouster of strongman Omar al-Bashir and as fears mount for the democratic transition. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

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