قتلى وجرحى في احتجاجات مستمرة في السودان

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عشرات الآلاف من المحتجين المعارضين للحكم العسكري حاولوا السير باتجاه القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم وذلك في مظاهرة حاشدة تحدى خلالها المتظاهرون إغلاق الجسور المؤدية إلى العاصمة.
تظاهر الآلاف في العاصمة السودانية الخرطوم مطالبين بالحكم المدني الديمقراطي وهاتفين ضد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. يأتي ذلك بعد تحذير رئيس الوزراء المعزول عبد الله الحمدوك من "انزلاق البلاد نحو الهاوية".
أطلقت قوات الأمن السودانية غازات مسيلة للدموع في مواجهة آلاف المتظاهرين الرافضين للحكم العسكري، حسب مصادر صحفية، فيما أكد شهود انقطاع خدمات الإنترنت. ومصادر معارضة تتحدث عن حملة اعتقالات استباقية.
تظاهر عشرات الآلاف من السودانيين مجددا ضد الحكم العسكري رغم الإغلاق الأمني. وسقط عدد من القتلى والجرحى كما ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف تجمعوا عند القصر الرئاسي.
غاز مسيل للدموع وانقطاع خدمة الانترنت والاتصال تزامناً مع مظاهرات هي العاشرة التي يشهدها السودان منذ عودة عبدالله حمدوك إلى السلطة والتوقيع على اتفاق "استكمال المسار الديمقراطي".
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