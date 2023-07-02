قتلى وجرحى في إطلاق نار في مدينة بالتيمور الأمريكية

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مقتل إثنين على الأقل وإصابة 28 آخرين في إطلاق نار في مدينة بالتيمور الواقعة في ولاية ميريلاند الأميركية. وأوضحت السلطات أنها تعمل على تحديد هوية مشتبه به ومعرفة دوافع إطلاق النار.
قتل مسلح ما لا يقل عن 19 تلميذا واثنين من البالغين بعدما اقتحم مدرسة ابتدائية في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في أحدث واقعة قتل جماعي بالولايات المتحدة وأدمى حادث إطلاق نار في مدارسها منذ نحو عشر سنوات.
كشف تقرير أوروبي صدر مؤخراً عن نمو وتنوع سوق المخدرات في الاتحاد الأوروبي ما يزيد من المخاطر على الصحة العامة. كيف وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؟ وما خطط التكتل الأوروبي للتصدي لهذا الخطر الداهم؟
أعلنت جامعة ميريلاند أنّ جرّاحين أمريكيون نجحوا في زراعة قلب خنزير معدّل وراثياً في مريض بشري، في أول عمليّة من نوعها. كيف تقبل المريض القلب؟ وما حالته الصحية بعد العملية؟
اعتقلت سلطات الأرجنتين رجلاً حاول إطلاق النار على نائبة الرئيس، والرئيسة السابقة، كريستينا كيرشنر. وبثت قنوات تلفزيونية فيديوهات للواقعة توضح تصويب الشخص سلاحاً باتجاه رأس كيرشنر، فيما تصاعدت الإدانات المحلية والدولية.
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