 قتلى وجرحى في إطلاق نار في مدينة بالتيمور الأمريكية | DW الأخبار | DW | 03.07.2023

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DW الأخبار

قتلى وجرحى في إطلاق نار في مدينة بالتيمور الأمريكية

مقتل إثنين على الأقل وإصابة 28 آخرين في إطلاق نار في مدينة بالتيمور الواقعة في ولاية ميريلاند الأميركية. وأوضحت السلطات أنها تعمل على تحديد هوية مشتبه به ومعرفة دوافع إطلاق النار.

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