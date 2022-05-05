قتلى وجرحى بهجوم في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل

قال مسؤولون طبيون إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أربعة آخرون في هجوم بمدينة إلعاد بوسط إسرائيل اليوم الخميس (الخامس من مايو/ أيار 2022). وقالت نجمة داود الحمراء، منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل، إنّ اثنين من الجرحى حالهما حرجة والاثنين الباقيين جروحهما متوسطة الخطورة.

وقالت الشرطة إن الهجوم، الذي وقع بينما تحتفل إسرائيل بيوم الاستقلال، هو هجوم إرهابي على ما يبدو، وإنها أقامت حواجز على الطرق في محاولة للقبض على المهاجمين الذين فروا من المنطقة على الأرجح. ولم تحدّد الشرطة ملابسات الهجوم ولا هوية منفّذيه.

والغالبية العظمى من سكان إلعاد ينتمون إلى طائفة الحريديم اليهودية الأصولية.

وكانت بني براك، وهي بدورها مدينة غالبية سكّانها من الحريديم، وتقع على غرار إلعاد في ضاحية مدينة تل أبيب الساحلية، هدفاً لهجوم مماثل في مارس/ آذار.

ودعا رئيس بلدية إلعاد، متحدثا على تلفزيون القناة 12، السكان للبقاء في منازلهم بينما تواصل قوات الأمن عملها في المنطقة.

ووقعت عدة هجمات في شوارع إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقبل هجوم إلعاد قتل فلسطينيون وأفراد من الأقلية العربية في إسرائيل 15 شخصا بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة وحارس أمن في هجمات في إسرائيل والضفة الغربية استهدفت في معظمها مدنيين.

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وردت إسرائيل بمداهمات في بلدات وقرى فلسطينية فجرت في معظمها اشتباكات رفعت عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية منذ بداية العام إلى 40 على الأقل. ومن بين الضحايا مسلحون من جماعات مسلحة ومهاجمون منفردون ومارة.

وبدأت إسرائيل مساء الأربعاء إحياء ذكرى تأسيسها في 14 مايو/ أيار 1948 والذي يصادف هذه السنة وفقاً للتقويم العبري الخامس من أيار/مايو (يبدأ اليوم في الديانة اليهودية عند غروب الشمس وليس عند شروقها). أما الفلسطينيون فيحيون من جهتهم في 15 مايو/ أيار من كلّ عام ذكرى النكبة.

ص.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)