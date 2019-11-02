قتلى وجرحى بالعشرات في انفجار يهز العاصمة الصومالية

قُتل أكثر من 20 شخصاً وأصيب أخرون بجروح إثر انفجار عنيف وقع بمركبة في العاصمة الصومالية مقديشو السبت (28 كانون الأول/ديسمبر 2019)، بحسب ما أفادت الشرطة وشهود. وقال الضابط في الشرطة إبراهيم محمد "كان الانفجار مدمراً. يمكنني تأكيد مقتل أكثر من 20 مدنيًا. هناك العديد من الجرحى وقد تكون الحصيلة أعلى". كما أفاد شاهد عيان يدعى أحمد معلم "أحصيت 22 جثة، جميعهم مدنيون وكان هناك أكثر من 30 جريحًا. إنه يوم أسود".
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار لكن حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تريد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، تنفذ عادة مثل هذه الهجمات.
خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال
حوالي 90 بالمئة من الرجال في جمهورية أرض الصومال يخزنون القات بانتظام ويدفعون أكثر من مليون دولار يوميا للحصول عليه. وتسمى عملية التخزين باللغة الصومالية "ميرقان".
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"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال
الصحفي عبدول يرى "أن القات وإن كان مضرا، فإنه يبقى أفضل من الخمر. وهو يؤثر على الأشخاص بشكل مختلف، فبعد استهلاكه يتملك البعض الخمول بينما يشعر غيرهم بالنشاط".
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"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال
"الزبائن يفضلون شراء نوع معين من القات يدعى بـ" قات ماما" ويخزنونه في أكشاك صغيرة منتشرة في الشوارع" كما يقول زهري عيديد أحد تجار القات في العاصمة.
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"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال
العديد من النساء في أرض الصومال دخلن في مجال بيع القات بعد الحرب الأهلية لتأمين قوت عائلاتهن. وتشير التقديرات إلى أن 20 بالمئة منهن يخزنّ القات أيضا.
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"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال
يتم استيراد القات القادم الى أرض الصومال من شمال أثيوبيا. ويجب أن تصدر النبتة سريعا بعد القطف. فكلما كانت النبتة يانعة كلما زاد تأثيرها وزادت قيمتها.
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"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال
نمت تجارة القات بشكل كبير في أرض الصومال ما دفع بالحكومة إلى زيادة الضرائب المفروضة على استيرادها وبيعها. وفي 2014 ساهمت تجارة القات بـ 20 بالمئة من ميزانية الدولة.
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"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال
يساهم القات في تدمير العائلة الصومالية اجتماعيا وماليا. فغياب الرجل لفترات طويلة عن المنزل جراء تخزين القات يجبر النساء على تحمل الأعباء الأسرية.
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"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال
معارضو القات يعترفون بأن منعه أصبح أمرا بلا جدوى، إلا أنهم يأملون ببعض الإجراءات التي قد تخفف من تأثيراته على الحياة اليومية، مثل تقنين استيراده أو منع تخزينه نهارا.
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"تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال
"لن تستطيع أن تفهم ما هو القات ما لم تخزنه بنفسك". هذا ما يقوله الناس في أرض الصومال. كما أنه لا يوجد لدى الحكومة أي خطط لوقفه في المستقبل المنظور. إعداد جيمس جيفري / ترجمة علاء جمعة.
الكاتب: جيمس جيفري / علاء جمعة