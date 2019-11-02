قتلى وجرحى بالعشرات في انفجار يهز العاصمة الصومالية

قُتل أكثر من 20 شخصاً وأصيب أخرون بجروح إثر انفجار عنيف وقع بمركبة في العاصمة الصومالية مقديشو السبت (28 كانون الأول/ديسمبر 2019)، بحسب ما أفادت الشرطة وشهود. وقال الضابط في الشرطة إبراهيم محمد "كان الانفجار مدمراً. يمكنني تأكيد مقتل أكثر من 20 مدنيًا. هناك العديد من الجرحى وقد تكون الحصيلة أعلى". كما أفاد شاهد عيان يدعى أحمد معلم "أحصيت 22 جثة، جميعهم مدنيون وكان هناك أكثر من 30 جريحًا. إنه يوم أسود".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار لكن حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تريد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، تنفذ عادة مثل هذه الهجمات.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)