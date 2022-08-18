قتلى وجرحى بالعشرات في انفجار مسجد غربي أفغانستان

قالت الشرطة الأفغانية إن انفجاراً وقع خارج مسجد في مدينة هرات بغرب أفغانستان أدى إلى مقتل وجرح العشرات بينهم رجل دين معروف مؤيد لطالبان وعدد من المدنيين.

وقع الانفجار في مسجد غازارغاه، وهو أحد المساجد الرئيسية في هرات، وأسفر عن العديد من الضحايا، حسبما أفادت شبكة "طلوع نيوز" الخاصة.

وذكر محمود رسولي المتحدث باسم شرطة هرات أن "مجيب الرحمن أنصاري وبعض حراسه ومدنيين قتلوا وهم في طريقهم إلى المسجد". ولم يحدد رسولي عدد الضحايا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد النافع تاكور لرويترز إن عدد قتلى الانفجار بلغ نحو 18 قتيلاً، فضلاً عن إصابة 23 آخرين.

وأظهرت صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها جثث ملطخة بالدماء منتشرة حول المسجد.

وكان مجيب الرحمن أنصاري دافع بقوة عن طالبان في تجمع كبير ضم آلاف العلماء والشيوخ نظمته الحركة في أواخر يونيو/حزيران وندد بأي معارضة لحكمها.

وفي خطبة ألقاها أمام رجال دين في كابول في نهاية حزيران/يونيو قال يومها "لم يرفع علم طالبان هذا بسهولة ولن ينزل بسهولة".

وعبر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر عن "تعازيه الحارة" في مقتل أنصاري وقال إن مهاجميه سيعاقبون، وأضاف: "تعبّر الإمارة الإسلامية عن حزنها العميق لموته، وسيعاقَب المسؤولون عن هذه الحادثة بسبب أفعالهم الشنيعة".

وتقول طالبان إنها عززت الأمن في البلاد منذ توليها السلطة قبل نحو عام، لكن وقعت عدة انفجارات في الأشهر القليلة الماضية استهدف بعضها مساجد مزدحمة أثناء الصلاة. وأثارت الأمم المتحدة مخاوف بشأن تزايد عدد الهجمات وأعلن فرع محلي لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعض الانفجارات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن انفجار اليوم.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، ا ف ب)