قتلى في إطلاق نار قرب كنيس يهودي بولاية بنسلفانيا

أفادت وسائل إعلام أميركية أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا السبت (27 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) في إطلاق نار وقع قرب كنيس في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأميركية. وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة على موقع تويتر جاء فيها "يبدو أن عدة ضحايا سقطوا" مضيفا "ابقوا على حذركم بمواجهة مطلق النار".

وأضاف ترامب في تغريدته " أتابع الأحداث التي تتكشف في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا ... قوات إنفاذ القانون في موقع الحادث". وحث الرئيس الأمريكي المواطنين في منطقة "سكويرل هيل" بمدينة بيتسبرغ على " اللجوء إلى أماكن آمنة ".

من جهته قال قائد الشرطة في بيتسبرغ جيسون لاندو "هناك عدة ضحايا سقطوا".

ونقل التلفزيون التابع لشبكة "سي بي أس" أن ثمانية قتلى سقطوا في إطلاق النار بينهم شرطيان، في حين أعلنت شبكة "فوكس نيوز بيتسبرغ" أن أربعة أشخاص قتلوا قرب كنيس "شجرة الحياة" حيث كان مصلون يهود يتجمعون.

أما شرطة المدينة فكتبت تغريدة على تويتر جاء فيها "هناك شخص يطلق النار في جادتي ويلكينز وشادي. تجنبوا هذا الحي".

في غضون ذلك قال متحدث باسم الشرطة لوسائل الإعلام في مكان الحادث "إن المشتبه به بلإطلاق النار قد اعتقل. لدينا العديد من الضحايا داخل الكنيس وهناك ثلاثة ضباط شرطة أصيبوا".

ح.ع.ح/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)