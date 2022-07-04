قتلى في إطلاق نار خلال مسيرة عيد الاستقلال الأمريكي قرب شيكاغو

أفاد مسؤولون أن ستة أشخاص قتلوا الاثنين (الرابع من يوليو/ تموز 2022) بعد أن فتح مسلح النار خلال مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي في ولاية إلينوي. وأدى إطلاق النار في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو إلى جرح 24 شخصا، وفق ما أفادت الشرطة ومسؤول محلي.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق عن مكتب مسؤول إنفاذ القانون في مقاطعة ليك إن إطلاق نار وقع في طريق أحد مواكب الاحتفال بيوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية في شيكاغو بالولايات المتحدة اليوم الاثنين.

وكتب مكتب المسؤول على تويتر "ابتعدوا عن المنطقة – اسمحوا لجهات إنفاذ القانون وطلائع رد الفعل بأداء عملهم". وأفاد تقرير لتلفزيون (دبليو.جي.إن) نقلا عن أحد المصادر بأن المشتبه به في الواقعة لا يزال طليقا.

وذكرت صحيفة شيكاغو صن تايمز أن العرض توقف فجأة عندما أُطلقت أعيرة نارية بعد حوالي عشر دقائق من بدايته، مما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن.

وأفاد تلفزيون (سي.بي.إس 2) في شيكاغو نقلا عن منتجة كانت حاضرة في العرض أن الناس فروا من مكان الحادث عند سماعهم دوي إطلاق الرصاص. وقالت إليسا كوفمان المنتجة الرقمية لشبكة (سي.بي.إس 2) "كان الجميع يركضون ويختبئون ويصرخون".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)