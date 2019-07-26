قتلى في إطلاق نار بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأميركية

سقط "ما بين 15 و20 ضحية" بين قتيل وجريح في إطلاق نار وقع السبت (الثالث من آب/ أغسطس 2019) في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس الأميركية، بحسب ما أعلن مساعد حاكم الولاية، في حين أعلن رئيس بلدية المدينة اعتقال ثلاثة مشبوهين.

وقال مساعد حاكم ولاية تكساس دان باتريك لشبكة فوكس نيوز "لدينا ما بين 15 و20 ضحية، لا نعرف كم هو عدد القتلى".

من جهته أعلن رئيس بلدية المدينة دي مارغو لشبكة "سي إن إن" أنّ إطلاق النار أوقع "عدة قتلى" وأنّ السلطات "اعتقلت ثلاثة مشبوهين". وأصدر حاكم الولاية غريغ آبوت بياناً أعلن فيه أنّ "إل باسو بأسرها أصيبت اليوم بعمل عنف حاقد وعبثي".

من ناحيتها قالت الرئاسة الأميركية إنّه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب بالواقعة وإنّه يتابع تطور الوضع باستمرار، مشيرة إلى أنّ الرئيس بحث الوضع هاتفياً مع كل من الحاكم آبوت ووزير العدل بيل بار.

من جانبه أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أسفه لسقوط "الكثير من القتلى" في إطلاق النار "المروّع" الذي وقع في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "إطلاق نار مروّع في إل باسو. المعلومات الواردة سيئة للغاية، نتحدث عن الكثير من القتلى". وأضاف "لقد تحدّثت مع حاكم" ولاية تكساس غريغ آبوت لكي "أقدّم إليه دعم الحكومة الفدرالية".

وكانت شبكة "سي أن أن" الإخبارية نقلت عن أوليفيا زيبيدا، مديرة مكتب رئيس بلدية إل باسو قولها إنّ "عدة قتلى" سقطوا في إطلاق النار الذي وقع في مركز سييلو فيستا التجاري، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان.

وكانت شرطة المدينة أعلنت أنّ هناك "تقارير عديدة" تفيد بوجود "أكثر من مسلّح يطلقون النار" في مركز سييلو فيستا التجاري، داعية السكان إلى الابتعاد عن مكان إطلاق النار.

وبثت قنوات التلفزة الأميركية مشاهد لوحدات من الشرطة مدجّجة بالأسلحة تنتشر قرب المركز التجاري. وكان شخصان قتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت في ولاية ميسيسيبي الثلاثاء. وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية.

والأحد قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم صبي عمره ستة أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً أطلق النار في مهرجان للطعام في غيلروي بولاية كاليفورنيا.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب/ د ب أ)