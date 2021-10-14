قتلى على الأقل في إطلاق نار ببيروت مع تصاعد التوتر بشأن تحقيق المرفأ

قتلى وجرحى في تصاعد التوتر بشأن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

قتل وأصيب عدة أشخاص في بيروت إثر إطلاق نار عند خطوط التماس بين الأحياء المسيحية والشيعية وبالتزامن مع مظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، في تصعيد يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة.