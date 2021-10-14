قتلى على الأقل في إطلاق نار ببيروت مع تصاعد التوتر بشأن تحقيق المرفأ

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
قتل ما لا يقل عن ستة من الشيعة بلبنان اليوم الخميس فيما وصفته السلطات بأنه هجوم على محتجين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعت له جماعة حزب الله
للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
قتل وأصيب عدة أشخاص في بيروت إثر إطلاق نار عند خطوط التماس بين الأحياء المسيحية والشيعية وبالتزامن مع مظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، في تصعيد يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة.
أكد جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر على ضرورة استمرار التحقيقات في انفجار مرفأ لبنان، مناقضاً بذلك موقف جماعة حزب الله ، حليفة التيار الوطني الحر والتي تدعو إلى عزل المحققين الرئيسيين.
أفادت مصادر قضائية لبنانية أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطارعلق الخميس جلسة استماع لرئيس الوزراء السابق حسان دياب بعدما رفع الأخير دعوى قضائية. وأكدت المصادر أن تعليق الاستجواب يخص دياب فقط.
طرحت الأحداث الدامية التي شهدها لبنان، الكثير من المخاوف في أوساط المجتمع اللبناني من شبح حرب أهلية جديدة وتساؤلات حول مصير تحقيقات انفجار بيروت الذي يقوده القاضي طارق بيطار، فما الخلفيات التي سبقت الأحداث وقادت إليها؟
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول