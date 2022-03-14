قتلى جراء قصف روسيا لمسرح في ماريوبول

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اتهمت كييف روسيا بقصف مسرح في ماريوبول لجأ إليه "أكثر من ألف" مدني. وقال الرئيس الأوكراني فلادمير زيلينسكي إن "عدد القتلى لم يعرف بعد"، مشيرا إلى سقوط "مئات" الضحايا.
أكد مكتب الرئيس التركي أن أردوعان عرض استضافة الرئيسين الروسي والأوكراني لإجراء محادثات في تركيا للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، فيما طلبت أوكرانيا من تركيا أن تكون "أحد الأطراف الضامنة" لاتفاق محتمل مع روسيا.
طالبت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي باعتبار الرئيس الروسي "مجرم حرب"، وحثت في الوقت نفسه على سرعة شحن الأسلحة اللازمة للدفاع عن كييف، فيما قالت دول مجموعة السبع إن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون.
تتعرض المدن الأوكرانية للقصف المتواصل من القوات الروسية، وفيما تسعى روسيا إلى إحكام سيطرتها على العاصمة كييف، يكافح السكان للبقاء في مدنهم ومنازلهم. لقد دمرت حرب بوتين المدن ودفعت الناس للفرار أو للانضمام إلى القتال.
اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل سبعة مدنيين في هجوم على نساء وأطفال كانوا يحاولون الهرب من القتال قرب كييف، بينما قال الرئيس الفرنسي ماكرون إن بوتين أظهر أنه غير مستعد لتحقيق السلام.
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