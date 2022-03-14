قتلى جراء قصف روسيا لمسرح في ماريوبول

أردوغان يعرض استضافة محادثات بين بوتين وزيلينسكي لوقف الحرب

أكد مكتب الرئيس التركي أن أردوعان عرض استضافة الرئيسين الروسي والأوكراني لإجراء محادثات في تركيا للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، فيما طلبت أوكرانيا من تركيا أن تكون "أحد الأطراف الضامنة" لاتفاق محتمل مع روسيا.