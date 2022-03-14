 قتلى جراء قصف روسيا لمسرح في ماريوبول | DW الأخبار | DW | 17.03.2022

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DW الأخبار

قتلى جراء قصف روسيا لمسرح في ماريوبول

اتهمت كييف روسيا بقصف مسرح في ماريوبول لجأ إليه "أكثر من ألف" مدني. وقال الرئيس الأوكراني فلادمير زيلينسكي إن "عدد القتلى لم يعرف بعد"، مشيرا إلى سقوط "مئات" الضحايا.

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