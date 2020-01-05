قتلى بالعشرات في جنازة قاسم سليماني في مسقط رأسه

ذكر موقع وكالة نادي المراسلين الشباب التابع للتلفزيون الرسمي الإيراني أن 35 شخصا قتلوا و48 أصيبوا في تدافع بمدينة كرمان في جنوب شرق البلاد أثناء جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وتوافد عشرات الآلاف على شوارع المدينة للمشاركة في تشييع سليماني الذي قتل في ضربة جوية بطائرة مسيرة أمريكية في العراق يوم الجمعة الماضي. ومر جثمانه بمدن عراقية وإيرانية قبل وصوله إلى كرمان حيث يوارى الثرى.

من جهته، أكد رئيس منظمة الطوارئ الايرانية بيرحسين كوليوند سقوط وفيات وجرحى جراء التدافع في مراسم جنازة سليماني ورفيقه. ونقلت وكالة أنباء ( فارس) الايرانية اليوم عن كوليوند قوله إن المسؤولين يحققون في ملابسات الحادث.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)