 قتال عنيف في مدينة سيڤيرودونيتسك في منطقة لوهانسك | DW الأخبار | DW | 10.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

قتال عنيف في مدينة سيڤيرودونيتسك في منطقة لوهانسك

يركّز الجيش الروسي حاليًا على منطقة دونباس، حيث تتمتع مدينة سيڤيرودونيتسك بأهمية استراتيجية خاصة. والآن تراجع المقاتلون الأوكرانيون إلى ضواحي المدينة الصناعية.

مشاهدة الفيديو 02:06

المزيد من المركز الإعلامي

تواصل القوات الروسية التقدم بإقليم دونباس وسيفيرودونيتسك على وشك السقوط

أوكرانيا تفقد السيطرة على بحر آزوف.. وسيفيرودونيتسك على وشك السقوط 27.05.2022

اشتداد المعارك في شرق أوكرانيا وروسيا تقصف 40 بلدة وتحاصر بعض المدن الأوكرانية

اشتداد المعارك في شرق أوكرانيا وروسيا تقصف 40 بلدة 26.05.2022

روسيا تزعم أن المرحلة الأولى من حرب أوكرانيا كانت ناجحة

روسيا تزعم أن "المرحلة الأولى" من حرب أوكرانيا كانت ناجحة 26.03.2022

أعلن الرئيس الأوكراني أن قوات بلاده تبذل كل ما بوسعها لوقف الهجوم الروسي، فيما تدور معارك ضارية شرقا وجنوبا.

أوكرانيا .. معارك ضارية في شرق البلاد وجنوبها. 11.06.2022

المزيد DW الأخبار

ستولتنبرغ يعتبر مخاوف تركيا حيال عضوية السويد وفنلندا للناتو مخاوفاً مشروعة

الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ يتفهم مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا للحلف ويعتبرها مخاوف مشروعة 12.06.2022

At the Shangri-La Security Dialogue in Singapore, tensions boiled between the superpowers over the self-ruling island.

China warns that US, Taiwan of triggering 'fight to the end' 12.06.2022

تعرضت مدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا، لقصف روسي عنيف جعل إخلاء المدنيين مهمة شبه مستحيلة.

قصف روسي مكثف على سيفيرودونيتسك والقوات الأوكرانية تتحصن بمصنع للكيماويات 12.06.2022

معاودة فرض الحجر المنزلي في عدة مناطق من شنغهاي بهدف إجراء حملة فحوص لكشف الإصابات بكوفيد-19 ومكافحة تفشي الوباء.

شنغهاي تغلق 8 مناطق لإجراء اختبار جماعي لكوفيد لملايين الأشخاص 11.06.2022

اقرأ أيضا

30.05.2022 TOPSHOT - Smoke rises in the city of Severodonetsk during heavy fightings between Ukrainian and Russian troops at eastern Ukrainian region of Donbas on May 30, 2022, on the 96th day of the Russian invasion of Ukraine. - EU leaders will try to overcome Hungary's rejection of a Russian oil embargo on May 30, 2022 as part of a further tightening of sanctions against Moscow, whose forces are advancing in eastern Ukraine, with fighting in the heart of the key city of Severodonetsk. (Photo by ARIS MESSINIS / AFP)

"حرب شوارع" في مدينة "حاسمة" بشرق أوكرانيا وتصريحات متناقضة 04.06.2022

قالت أوكرانيا إن "قتال شوارع" يدور في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق البلاد بين قواتها والجيش الروسي الذي "ألقى بكل ثقله" في المدينة، وسط تصريحات متناقضة من الطرفين عن الوضع الميداني. وأعلنت كييف لأول مرة مقتل متطوع ألماني.

15.5.2022, Mykolaiv and Kherson, Ukraine, Disputed and reclaimed villages between Mykolaiv and Kherson ZELENYI HAI AREA Ukraine, May 15, 2022. Photo by Nathan Laine/ABACAPRESS.COM

انفجارات تهز العاصمة كييف وسط معارك ضارية في الدونباس 05.06.2022

تصاعدت وتيرة القتال في إقليم الدونباس، حيث اندلعت حرب شوارع بين القوات الروسية والأوكرانية وسط تضارب في التصريحات، فيما تواصل القوات الروسية قصفها على جميع الجبهات بما في ذلك على العاصمة كييف.

**VIDEO AVAILABLE: CONTACT INFOCOVERMG.COM TO RECEIVE** This video footage shows Ukraine s Preseident visiting troops in Lysychansk on Sunday 05June2022 - just a few kilometres from Sievierodonetsk - where much of the fiercest fighting has occurred and Ukrainian troops are reported to have regained ground amid streetfights. He also visited Soledar in the Donetsk region. I went with the head of my office to the east. We were in Lysychansk and Soledar, Zelenskyy said in his nightly video address to the Ukrainian people, with two videos released showing each visit in which he praised soldiers for their work defending Ukraine and handed out awards. The trips are rare presidential visits outside the capital Kyiv since the start of the PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRA Copyright: xx 51636155

القتال يستعر في سيفيرودونيتسك واتهامات لموسكو بـ"ابتزاز القمح" 07.06.2022

روسيا المتهمة باستغلال القمح كـ"أداة للحرب"، تقول إن موانئ أوكرانية استولت عليها باتت جاهزة لشحن الحبوب، وسط احتدام المعارك في إقليم لوهانيسك الذي يبدو فيه الوضع الميداني غامضاً.

Smoke and dirt rise from the city of Severodonetsk, during shelling in the eastern Ukrainian region of Donbas, on May 26, 2022, amid Russia's military invasion launched on Ukraine. - Ukraine said may 26 the war in the east of the country had hit its fiercest level yet as it urged Western allies to match words with support against invading Russian forces. Moscow's troops are pushing into the industrial Donbas region after failing to take the capital Kyiv, closing in on several urban centres including the strategically located Severodonetsk and Lysychansk. (Photo by ARIS MESSINIS / AFP) (Photo by ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)

روسيا تتقدم في دونباس وأوكرانيا تنتظر أسلحة نوعية من حلفائها 27.05.2022

في ظل تصاعد حدة القتال على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستيلاء على "كراسني ليمان" الاستراتيجية، فيما طالبت أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة النوعية.