قتال عنيف في مدينة سيڤيرودونيتسك في منطقة لوهانسك

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يركّز الجيش الروسي حاليًا على منطقة دونباس، حيث تتمتع مدينة سيڤيرودونيتسك بأهمية استراتيجية خاصة. والآن تراجع المقاتلون الأوكرانيون إلى ضواحي المدينة الصناعية.
قالت أوكرانيا إن "قتال شوارع" يدور في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق البلاد بين قواتها والجيش الروسي الذي "ألقى بكل ثقله" في المدينة، وسط تصريحات متناقضة من الطرفين عن الوضع الميداني. وأعلنت كييف لأول مرة مقتل متطوع ألماني.
تصاعدت وتيرة القتال في إقليم الدونباس، حيث اندلعت حرب شوارع بين القوات الروسية والأوكرانية وسط تضارب في التصريحات، فيما تواصل القوات الروسية قصفها على جميع الجبهات بما في ذلك على العاصمة كييف.
روسيا المتهمة باستغلال القمح كـ"أداة للحرب"، تقول إن موانئ أوكرانية استولت عليها باتت جاهزة لشحن الحبوب، وسط احتدام المعارك في إقليم لوهانيسك الذي يبدو فيه الوضع الميداني غامضاً.
في ظل تصاعد حدة القتال على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستيلاء على "كراسني ليمان" الاستراتيجية، فيما طالبت أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة النوعية.
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