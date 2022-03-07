 قتال ضار في إربين ومحاولات يائسة للأهالي للفرار | DW الأخبار | DW | 08.03.2022

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DW الأخبار

قتال ضار في إربين ومحاولات يائسة للأهالي للفرار

يتواصل القتال في بلدة إربين القريبة من العاصمة كييف وسط استمرار محاولات الاهالي للفرار منها والنزوح إلى مكان أكثر أمنا. وقتل عدة مدنيين أثناء محاولة النزوح جراء تجدد القصف الروسي ووسط مخاوف من تقدم القوات الروسية باتجاه كييف.

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