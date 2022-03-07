قتال ضار في إربين ومحاولات يائسة للأهالي للفرار

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يتواصل القتال في بلدة إربين القريبة من العاصمة كييف وسط استمرار محاولات الاهالي للفرار منها والنزوح إلى مكان أكثر أمنا. وقتل عدة مدنيين أثناء محاولة النزوح جراء تجدد القصف الروسي ووسط مخاوف من تقدم القوات الروسية باتجاه كييف.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثاني، حيث ركزت القوات الروسية ضغطها على كبريات المدن. وفيما حققت جولة المحادثات الثالثة تقدما فيما يتعلق بالممرات الإنسانية، أعلنت الأمم المتحدة أن 1,7 مليون أوكراني فروا من الحرب.
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